Говорят, рекордсмен Азербайджана по коррупции Али Инсанов создает "партию справедливости". На самом деле я не в шоке. Ведь освобожденный из заключения Президентом Ильхамом Алиевым, он почему-то поблагодарил США, потом выступил с заявлениями, которые расстроили радикальную оппозицию

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал политический обозреватель Азер Хасрет. По его словам, после освобождения Али Инсанов заговорил о борьбе с коррупцией.

"Человек полностью потерял рассудок, а теперь даже сам начал верить, что создал партию", - сказал Азер Хасрет.

Отметим, что Али Инсанов, некогда арестованный по обвинению в серьезной коррупции, 24 ноября провел собрание с ограниченным числом единомышленников и обсудил с ними организационный комитет т.н. "Партии справедливости", которую они намерены создать.