Прозрачность является нашим осознанным выбором.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Исрафила Мамедова в связи с его назначением на должность исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

"Могу сказать, что сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана является структурой, обладающей исключительным значением для развития нашей страны. В то же время очень позитивен и международный имидж нашего Фонда. Неслучайно, несколько лет назад Фонду была присуждена награда ООН. Должен также отметить, что по моей инициативе Азербайджан присоединился к инициативе, выдвинутой в то время премьер-министром Великобритании. Она называлась Инициатива прозрачности в добывающей промышленности. Азербайджан был одной из первых стран, присоединившихся к этой инициативе и обеспечившей все ее критерии. Мы долгие годы осуществляли деятельность в рамках этой организации. Но когда увидели, что она уже теряет свое значение, там идут процессы политизации и против Азербайджана применяется необъективный, предвзятый подход, мы подняли вопрос о том, что если этому не будет положен конец, Азербайджан выйдет из этой организации", - отметил глава государства.

Когда я в то время сообщил об этом, руководство организации, если честно, не особо в это поверило, добавил он. "Помню, в то время у меня состоялась встреча с руководящими работниками организации, и я открыто сказал, что мои слова совпадают с делами. Если я говорю, что мы через некоторое время выйдем оттуда, то так и будет. Это решение приняли мы. Это было нелегкое решение, потому что как одна из первых стран, присоединившихся к данной инициативе, мы сыграли важную роль и в формировании этой организации. Но жизнь показала, какой правильный был сделан шаг. Через некоторое время после нас из этой инициативы вышли Соединенные Штаты Америки. Таким образом, структура под названием Инициатива прозрачности в добывающей промышленности полностью потеряла свой авторитет и сегодня нигде не упоминается. Наше членство в организации на самом деле не оказало особо большого влияния на наше намерение, потому что прозрачность является нашим осознанным выбором, и сегодня Государственный нефтяной фонд является одним из самых прозрачных, самых эффективно работающих среди суверенных фондов в мире", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.