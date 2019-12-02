Реструктуризирован Кабмин Азербайджана
В Кабинете министров Азербайджана произошли структурные изменения, созданы новые отделы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на сайт Кабмина.
Новая структура Кабмина выглядит следующим образом:
Секретариат премьер-министра
Служба первого заместителя премьер-министра
Службы заместителей премьер-министра
Служба руководителя Аппарата Кабинета министров
Отдел экономики
Отдел внешнеэкономических связей
Отдел международного сотрудничества
Отдел права и законодательства
Отдел социальных вопросов
Отдел гуманитарных вопросов
Отдел промышленности и энергетики
Аграрный и экологический отдел
Отдел развития регионов
Отдел строительства, градостроительства и коммунального хозяйства
Отдел транспорта, коммуникаций и инноваций
Отдел безопасности, обороны и мобилизации
Общий отдел
Пресс-служба
Управление делами
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