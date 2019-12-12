Правящая Арменией группа майдаунов и грантоедов продолжает крестовый поход против бывшего руководства республики под видом борьбы с коррупцией.

Однако, по странной прихоти пашиняновцев под удар попадают исключительно представители так называемого "карабахского клана", передает Day.Az.

Как известно, экс-президент Кочарян, которому следователи не смогли "пришить" дело о взятке в $3 миллиона, помещён под стражу под абсурдным обвинением в "свержении конституционного строя" за силовой разгон "Ереван-майдана" в марте 2008 года, устроенного сторонниками уверенно проигравшего выборы (набрал 21,5% голосов) кандидата в президенты Тер-Петросяна.

Кочарян, волею Воваевича, вновь вернулся в СИЗО, так что на этот раз мохнатые щупальца Пашиняна решили добраться до третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Саргсяну вменяется в вину эпизод с тендером на поставку дизельного топлива государству в рамках национального проекта поддержки фермеров.

Ситуация, произошедшая в ходе тендера, весьма типична не только для Армении, но и для всего постсоветского пространства. Вместо фирмы, предложившей самые низкие цены на дизтопливо, торги выиграл какой-то близкий друг Саргсяна, толкнувший товар по завышенной цене, чем был нанесён ущерб государству на сумму свыше миллиона долларов.

Случай этот, безусловно, не красит экс-президента, и было бы в самом деле неплохо привлечь его и его подельников к ответственности, однако завести уголовное дело на Саргсяна прямо запрещает статья конституции Армении, гласящей о неподсудности первых лиц государства за прошлые дела.

"Не беда, - болобочут эксперты в окружении Пашиняна. - Это пустая формальность: мы привлечём его к уголовной ответственности, использовав положение об импичменте".

Тут самое время схватиться за голову. До сих пор импичмент применялся к действующему президенту. Объявлять импичмент к отставной козы барабанщику - это даже не нонсенс, а натуральный маразм.

Если у Пашиняна и его окружения так сильно чешутся руки наказать Саргсяна за коррупцию, то делайте конституционные поправки. Хотя, этот шаг выглядит чем-то из разряда "пчёлы против мёда", поскольку Пашинян не вечно будет занимать должность премьера, и его самого когда-нибудь смогут прижать к ногтю за полные сараи ломаных дров. Так что будем считать, что этот интересный сценарий отпадает.

В конце концов, свет не сошёлся клином на Саргсяне. На свободе наверняка остаются его партнёры и всевозможные "крестники", которым экс-президент когда-то оказывал помощь по доброте душевной. Валяйте, расследуйте, доказывайте, сажайте.

Но, как известно, у Пашиняна имеется собственное дао, зачастую полностью игнорирующее требования закона и правила приличия. Взять хотя бы майский призыв Воваевича к своим сторонникам - заблокировать работу судебных органов республики. Судьи, видите ли, не захотели самораспуститься по желанию майдан-премьера, а по закону сместить судей с занимаемых должностей у "революционера" и его окружения нет полномочий - "пущай с ними народ разбирается".

За что же так взъелся мстительный шашлычный премьер на Сержа Саргсяна, которого он не может по закону даже пальцем тронуть за давнее дело с дизтопливом? Почему именно сейчас? Ведь экс-президент, ставший затем экс-премьером, фактически подарил Пашиняну власть на блюдечке с голубой каёмочкой.

Такое чувство, что мстительность настолько сильно пронизала все мотивы и поступки Пашиняна, что он давно скатился в кухонно-коммунальную мелочность и личную мстю под завывания о социальной справедливости и вопли "неприкосновенных деятелей у нас нет".

Что касается Саргсяна, то на февральских выборах 2008 года третьим президентом Армении стал именно он, уверенно обогнав своих оппонентов, включая Левона Тер-Петросяна, у которого Пашинян в то время служил на побегушках. Так что, формально, Саргсян также причастен к делу "Первого марта", и, стало быть, "повинен" в тюремной отсидке Пашиняна, переименованного в "покушении на конституционный строй".

Но дело не только в этом. Судя по всему, Пашинян до недавнего времени не торопился предъявлять счёт Саргсяну, оставив его "на сладкое", предпочтя разобраться сначала с Робертом Кочаряном, как наиболее ненавистным.

Всё-таки, премьерство Пашиняна ещё не перевалило через середину срока, времени до дембеля много, заметных успехов у новой администрации в упор не видно, так что иметь про запас неугодного экс-президента с нулевой поддержкой, в качестве образцово-показательного мальчика для битья, ради укрепления собственного рейтинга, никогда не помешает.

Саргсян, однако, вместо того, чтобы сидеть тише мыши за веником и не будить лихо, в конце ноября внезапно подверг острой критике Пашиняна и его окружение, выступив на саммите Европейской национальной партии в хорватском Загребе, чем подставился.

Не снимая с себя ответственности за "приход к власти популистов", Саргсян припомнил Пашиняну и нарушение конституционных и демократических норм, и политические преследования по личным мотивам, и сомнительные успехи в деле улучшения жизни общества, и даже сделал парочку политических заявлений, которые наверняка покоробили кое-кого из принимающих решения в Ереване.

Во-первых, Саргсян покусился на святое, заявив, что хорошее развитие отношений Армении с ЕС происходит на фундаменте, заложенном во время его президентства. Во-вторых, был послан месседж Баку о том, что "Арцах (Нагорный Карабах) никогда не вернётся в состав Азербайджана". В-третьих, вынес сор из избы, выставив Пашиняна перед европейской публикой, как мелкого и очень мстительного, диктатора.

Выждав мхатовскую паузу, у Пашиняна подготовили ответ Саргсяну, сработав на контрастах. Одновременно с обвинениями в адрес опальному экс-президенту, общественность порадовали сообщением о задержании за коррупцию нового министра информации, спорта и молодёжной политики Армении. Дескать, "революционное правительство строго и справедливо по отношению ко всем".

Хотя, как ни кривляйся, а театральной постановки пашиняновцам скрыть не удалось.

К администрации Пашиняна возникает законный вопрос: почему, несмотря на заявленный тезис "неподсудных чиновников у нас нет", из-под удара старательно выведен бывший патрон и покровитель Воваевича, экс-президент Левон Тер-Петросян?

У пашиняновцев и на это есть ответ: дескать, Тер-Петросян, хоть и был первым президентом постсоветской Армении, и во времена его правления творилось чёрт знает что, но это было так давно, что уже почти и неправда. Более двадцати лет прошло - все сроки давности вышли и быльём поросло.

Естественно, что за мартовские события 2008 года, организатором и вдохновителем которых был проигравший выборы Тер-Петросян, экс-президента № 1 не привлекут ни к какой ответственности, поскольку прицепом за ним попадут на кукан многие нынешние соратники Пашиняна. Сам Пашинян, увы, уже не подсуден за события 11,5-летней давности. Второй раз привлекать за одно и то же дело закон запрещает, хотя некоторых деляг и следовало бы. Хотя бы из соображений "революционной целесообразности"...