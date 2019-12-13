Армянский парламент внезапно и со скоростью света одобрил ратификацию кредитных соглашений на сумму более 120 миллионов евро. Пока Пашинян ремонтировал дачу и тратил деньги на бронированные машины, денег на пенсии, зарплаты и помощь бедным просто не осталось. Пришлось пробираться и собирать ради этого экстренное заседание парламента.

Причина такой спешки - в перерыве между селфи и ремонтом своего особняка Пашинян вдруг понял, что в бюджете Армении - дефицит. До конца года осталось меньше месяца, сумасшедший рост расходов компенсировать банально нечем. Закрывать дыру пришлось, в срочном порядке выпрашивая кредиты у международных организаций.

И неудивительно. Страна отрезана от всех крупных и выгодных на Южном Кавказе проектов из-за своей агрессии и оккупационного режима в Нагорном Карабахе. Дыры с каждым днем растут, а заполнять их нечем, население беднеет день ото дня.

Пытался, как-то разумно повлиять на коррумпированный парламент Армении замминистра финансов, но его тупо заигнорили, а потом, видимо, когда уже узел вокруг шеи стал туже, прислушались. Последние дни Армен Айрапетян бил тревогу на заседаниях парламента, что потребительские кредиты в Армении растут активнее доходов населения - они выросли на 30%, при этом показатель уровня доходов населения идет все вниз и вниз.

Странно, что никто в парламенте не упомянул недавнее разоблачение Пашиняна в российских СМИ - как оказалось, Никол Воваевич разбазаривает государственные деньги, деньги, которыми он обещал "решить" все нерешаемые проблемы народа, на себя любимого.

Список сумасшедших трат Пашиняна и его семьи был опубликован в Сети и растиражирован крупнейшими российскими телеграмм-каналами.

1. Только на празднование Нового года в Ереване будет потрачено около 1 миллиона долларов - более чем вдвое, чем в прошлом году.

2. Депутатам парламента выписали премий еще на 1,9 миллиона долларов.

3. 2 миллиона долларов из бюджета было потрачено на ремонт дач для Пашиняна.

4. 600 000 долларов - на покупку двух бронированных автомобилей для премьера.

5. 400 000 долларов было потрачено на чартерный рейс для поездки Пашиняна в США.

Это только навскидку те расходы, которые надо было тратить по назначению. 5 900 000 долларов, которые можно было потратить на что-то более важное. Квартира в Гюмри стоит около 10 000 долларов. 590 квартир могло бы быть куплено для тех сотен семей, которые после землетрясения до сих пор ютятся во временных домиках", - возмущаются СМИ.

Возмущаются-возмущаются, но не могут понять одну простую истину: настоящая причина нищенского существования Армении, массовой миграции, демографического упадка и других проблем этой страны - даже не в тратах Пашиняна или судорожном поиске, где бы еще взять в долг. Главная проблема Армении - это бесконечная агрессивная политика по отношению к соседям. Это оккупация азербайджанских земель, это периодически всплывающие территориальные претензии к Грузии, это истерика вокруг вопроса т.н. "геноцида армян" и многое другое. Только вывод войск из оккупированного Карабаха и отказ от псевдоисторического бреда откроет Армении дверь, ведущую к региональным проектам, инвестициям, активной торговле и нормальному партнерству соседей. А в конечном итоге от такого расклада выиграет не только сама Армения и ее население, но и весь регион Южного Кавказа.



Любитель селфи и роскошных полетов Никол Пашинян так этого и не понял.



Мехти Ахмедзаде