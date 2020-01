В ходе пленарного заседания Европарламента, проведенного 15 января в Страсбурге, подавляющим большинством голосов была принята резолюция под названием "Годовой отчет по реализации Совместной внешней политики и политики безопасности" (Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy).

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в пункте 36 данной резолюции Евросоюз в очередной раз выполнил свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран "Восточного партнерства".

Следует особо подчеркнуть, что вопрос территориальной целостности в резолюции упоминается наряду с выражением "признанные на международном уровне границы".

Документ призывает продемонстрировать единый подход ко всем конфликтам на территории стран "Восточного партнерства", а также поддержать усилия в направлении их урегулирования в рамках норм и принципов международного права, оказать поддержку страдающим от этих конфликтов, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам. В документе имеется отсылка к "Глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности" Евросоюза от 2016 года и Итоговому документу Брюссельского саммита стран "Восточного партнерства" 2017 года. Напомним, что в документе по Глобальной стратегии ЕС суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность государственных границ страны были оценены как важнейшие элементы безопасности Европы. Также в Итоговом документе Брюссельского саммита однозначно выражается поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитету стран "Восточного партнерства".

Следует отметить, что такие резолюции, принимаемые Европарламентом ежегодно, являются документами обязательного характера, способными влиять на деятельность Еврокомиссии в течение года.