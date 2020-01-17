В годы Советского союза у нас были такие певцы как Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, великолепные ансамбли, например, "Гая". Они были лучшими в мире, но мы стеснялись об этом говорить. Мы стеснялись говорить, что мы лучшие в мире, а напрасно.

Об этом сообщил в беседе с Day.Az народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы.

"Этой нашей стеснительностью пользовались враги. Но нам удалось после обретения независимости заявить о себе на весь мир, продемонстрировать все богатство нашей культуры, нашей истории, а также проделать огромный путь развития. Сегодня, например, даже в США застой в сфере музыки, а у нас она процветает. И все это благодаря верной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - сказал Зейналлы.

По его словам, именно их деятельность способствовала развитию Азербайджана во всех областях.

"И меня очень радует, что они помогают развивать отечественное искусство, сохранять нашу культуру, а также пропагандируют его на мировой арене. Меня также восхищает, что, являясь прекрасными политиками, они еще и великолепно разбираются в искусстве, очень тонко его чувствуют", - сказал народный артист.

Джаван Зейналлы отметил, что хоть он и джазмен, но следит и за другими направлениями искусства, а не только за музыкой, и с гордостью подчеркнул, что сейчас они находятся на очень высоком уровне, потому что Азербайджан стремительно развивается.

"Азербайджан - счастливая страна. Мы отличаемся от других стран Европы, Азии, Америки тем, что мы одна из редких стран, где музыка развита на высоком уровне в любом направлении, в любом жанре. Тому свидетельство большое число музыкантов, которые сегодня известны на весь мир! У нас проводится большое число конкурсов, посвященных мугаму, джазу, эстрадной музыке, оперному искусству и др. И мне очень приятно видеть, что в каждом из этих жанров есть талантливые исполнители. У нас страна одаренная. В Азербайджане всегда были выдающиеся личности во всех областях, были гениальные композиторы и исполнители. И я понял, что нам очень завидуют другие страны, так как у них нет таких талантов, таких гениев. Я рад, что они продолжают жить и творить в своем родном Азербайджане", - заключил наш собеседник.