Трагедия 20 Января - наша боль, с которой мы живем. Память о трагедии будет вечно жить в сердце нашего народа. Об этом сказал Trend художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, передает Day.Az.

"Этот день мы запомнили навсегда. В январе 1990 года азербайджанский народ встал на борьбу за свою свободу, и сегодня мы живем в независимом Азербайджане, стабильной и процветающей стране", - отметил Керимов.

Народный артист подчеркнул, что в Азербайджане глубоко чтят память жертв трагедии 20 Января.

"Проводятся многочисленные мероприятия, посвященные трагедии 20 Января. Деятели культуры - композиторы, писатели, поэты, художники посвящали и посвящают свои произведения трагедии 20 Января. Мы должны воспитывать детей с чувством патриотизма, гордости за свою страну, за доблестных сынов и дочерей Родины, которые самоотверженно отдали свои жизни во имя независимости и свободы Азербайджана", - сказал известный дирижер.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибли 147 человек, 744 человека были ранены человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершины шехидства.