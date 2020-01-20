Михаил Горбачев повинен в трагедии 20 января. Рано или поздно этот человек должен понести наказание за свои преступления против человечества.

"Не сотвори себе идола..." Так гласит вторая библейская заповедь. Род людской постоянно создает себе кумиры, ибо кумир для человека, прежде всего - его стремления. Коран также гласит: "Не делай из людей себе кумиров". Но вопреки этому мы сделали много кумиров, включая королей, королев, религиозных лидеров, диктаторов и совсем недавно поп-звезд и знаменитостей. В рамках новой тенденции у нас есть различные общественные активисты и правозащитники, которые стали идолами и проповедовали за мужество и принципиальную позицию.

С начала прошлого века мы стали свидетелями многочисленных смелых и неутомимых личностей, борющихся за избирательное право, человеческое достоинство и независимость угнетенных людей.

Была учреждена Нобелевская премия мира в честь тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за лучшее благосостояние на нашей планете. Некоторые из этих общественных защитников были казнены или убиты, или они провели большую часть своей жизни в тюрьме. Давайте признаем, что лишь немногие из нас готовы пожертвовать своим благополучием ради свободы других. Естественно, такой человек, как Нельсон Мандела, стал героем и образцом для подражания для миллионов не только в его родной ЮАР, но и во всем мире.

Между тем, большие надежды и чаяния, которые возлагали на некоторых борцов за права человека, кажется, явно не оправдали ожиданий. Проблема в том, что люди чуть ли не боготворили эти фигуры, не изучая их деятельность, интересы и слабости.

Именно поэтому, возможно, пришло время признать, что защита прав человека не дает автоматически потворство своим желаниям. Более того, многие "звезды демократии" на самом деле были и есть преступники, узколобые националисты или расисты.

Давайте начнем с легендарной Махатмы Ганди - феминистки справедливо указывают на его мужской шовинизм, не говоря уже о его индуистском национализме. Бывший президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, превратился из правозащитника в воинствующего националиста. Его девиз "Грузия для грузин" вызвал много проблем в соседней стране, тогда охваченной этнической напряженностью. Выдающийся советский ученый и лауреат Нобелевской премии за безъядерную мир Андрей Сахаров, всемерно поддержавший армянский сепаратизм и выступавший за передачу Нагорного Карабаха Армении, вероятно, под влиянием его жены, армянки Елены Боннэр-Алиханян, стал посмешищем и ненавистной фигурой в регионе.

В то время как некоторые страны чтут некоторые политические иконы, другие ненавидят их. Так обстоит дело с другим лауреатом Нобелевской премии мира Михаилом Горбачевым, последним лидером Советского Союза. Запад восхищаются тем, что он дал свободу бывшим социалистическим республикам. Но в Советском Союзе он действовал безжалостно, чтобы подавить национально-освободительные движения в Грузии, Азербайджане и Литве.

В конце декабря 2016 года Вильнюсский суд вызывал Михаила Горбачёва в качестве свидетеля по делу о событиях в Литве в 1991 году. Повестка была вручена адресату, и суд получил уведомление о ее вручении с подписью М.Горбачева. Однако свидетель не при был процесс лично и не дал показания посредством видеоконференции, о чем журналистам нескольких СМИ сообщила Айнора Корнелия Мацявичене, выступающая судьей на этом процессе.

Это была не первой попыткой привлечь М.Горбачева к ответственности за события 90-х. В 2003 году в Азербайджане предлагали начать судебное преследование экс-президента СССР как виновника трагедии, случившейся в Баку после ввода в город подразделений советских войск специального назначения 20 января 1990 года.

Следственные органы Азербайджана делали неоднократные попытки вызвать Михаила Горбачева, но он каждый раз уклонялся от дачи показаний. В настоящее время Генпрокуратура продолжает следственные мероприятия с целью привлечения Горбачева к уголовной ответственности.

Экс-президент Литвы Витаутас Ландсбергис даже предлагал азербайджанской стороне разработать совместный иск для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по факту незаконного ввода войск Советской армии в Баку и Вильнюс.

Горбачев избегает правосудия, пользуясь тем, что Россия в соответствии с законами страны не выдает своих граждан другим государствам. Однако, если азербайджанские и литовские правоохранительные органы объединят свои усилия, Горбачеву можно инкриминировать преступление против человечности. И тогда его можно будет объявить в международный розыск через Интерпол. Хотя вероятность такого развития событий не очень велика, но попытки в этом направлении необходимы.

По всем международным нормам экс-президента СССР давно должны были привлечь к ответственности. Именно его действия привели к тому, что на территории СССР разгорелось сразу несколько этнических конфликтов, что послужило одной из причин распада страны.

Рано или поздно этот человек должен понести наказание за свои преступления против человечества.

Трагедия 20 января 1990 года же навеки вписаны в историю как одно из событий, подтверждающих национальную целостность народа.

Это был пик национально-освободительного движения. Враждебное отношение тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева к Азербайджану и азербайджанскому народу привело к трагедии. В ночь с 19 на 20 января 1990 года Кремль совершил кровопролитие, чтобы наказать азербайджанский народ, выступавший против попытки присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

Напомним, что правовая и политическая оценка на государственном уровне трагедии 20 Января связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Так, уже 21 января Гейдар Алиев, выразив солидарность с народом, в знак протеста против этих кровавых событий открыто заявил о том, что покидает ряды Коммунистической партии. Обвинения Гейдара Алиева в адрес Горбачева услышали не только в Баку, но и в Вильнюсе, Риге, Тбилиси, что сыграло свою роль в борьбе за независимость в других постсоветских республиках.

Именно по инициативе вернувшегося в июле 1990 года из Москвы в Азербайджан Гейдара Алиева, в Верховном Меджлисе Нахичеванской АР 21 ноября того же года был принят документ, где впервые была дана правовая и политическая оценка трагедии 20 Января. Демонстрация Гейдаром Алиевым столь решительной позиции на фоне той исторической ситуации, когда советская империя еще существовала, в очередной раз доказала, насколько большое значение он придавал общенациональным интересам, как чутко относился к трагедии и боли народа.

В этом смысле другие действия Михаила Горбачева во внутренней политике СССР, включая кровавые события в Баку и других городах в 90-ые для Европы и США считаются не такими уж важными фактами, а некой очевидной, объяснимой составляющей неустойчивого состояния общества и государственной системой тех лет.

В результате, за свою политику по разрушению "железного занавеса", отделяющего соцстраны от демократических стран спустя менее года после событий 20 января Михаил Горбачев был награжден Нобелевской премией мира. Он и по сей день является популярной фигурой в Европе и США, основную часть его заработка составляют лекции, которые он читает в университетах о своей политике победы "открытости и демократии".

Однако в мире, в России и Азербайджане все чаще поднимается вопрос о непосредственной ответственности этого человека к разрушительной политики 90-их годов прошлого века, приведших к гибели людей, общественным взрывам в странах СНГ и России. Более того, немалое количество здравомыслящих граждан в России, странах СНГ и Азербайджане выступают за полный пересмотр "дела Михаила Горбачева" и его личной ответственности по факту происходящего в 90-их годах.

Тем более все больше очевидцев той эпохи, живых свидетелей, подтверждают факт непосредственного участия Горбачева в принятие решений, прямо или косвенного задействованного во многих трагических и страшных моментах той эпохи, в том числе событий черного и кровавого 20 января.

Так в частности, немало ценности имеют воспоминания российского политика Бабурина, который напрямую связал действия Михаила Горбачева с фактом ввода регулярных войск в Баку и гибели такого количества гражданских лиц. Есть показания и точки зрения других политиков, осуждающих действия Михаила Горбачева. Однако, даже если и не принимать во внимания мнения отдельных политиков, стоит признать, что Михаил Горбачев несет личную ответственность за происшедшие в начале 90-их в странах СНГ кровавых событий как президент на тот момент Советского Союза, первое лицо государства, главной функцией которого был полный контроль происходящего в стране, борьба с беззаконием и преступлениями против человечности.

Тем не менее и по сей день, продолжающий здравствовать Михаил Горбачев никак не признал своей вины и своей ответственности хотя бы частично за происходящие в ту эпоху события, более того - оправдывает свои действия. Не хватает и по сей день силы духа и мужества у этого многоликого политика, чтобы признать свою вину за кровавую трагедию 20 января. Более того, он активно полемизирует с обществом на этот счет, приводя свои, весьма сумбурные и популистские, не выдерживающие никакой критики, доводы. Между тем, совершенно ясно, что этот бывший политик не имеет никакого права именоваться нобелевским лауреатом мира, поскольку непосредственно виновен в гибели сотни людей, покалеченных судьбах.

Чем-то его фигура сейчас схожа с личностью политика, чьи руки тоже погрязли по локоть в крови - сегодняшним политическом лидером Мьянмы Нобелевским лауреатом 1991 года Аун Сан Сун Чжи, активно выступающей, вопреки всем доказательствам, против предъявленных ей обвинений в геноциде народности рохинджа, исповедующих мусульманства и подвергшихся массовым преследованиям и уничтожению в стране.

Напомним, что в 1991 году Нобелевская премия мира была присуждена сегодняшнему фактическому лидеру Мьянмы Аун Сан Су Чжи, который провел много лет в борьбе с нарушениями прав человека в своей стране. Однако в связи с недавними насильственными нападениями на этнические меньшинства в Мьянме многие критики призвали отозвать Нобелевскую премию, сославшись на ее молчание по поводу преследования мусульман-рохинджа. Более того, значок с правами человека стал защищать действия правительственных сил, ссылаясь на необходимость борьбы с "террористами" - такое легкое оправдание сегодня. Мы мало что слышали о бедственном положении мусульман-рохинджа от другого защитника прав человека - Далай-ламы, который как духовный лидер буддистов несет ответственность за расправу, совершенную буддистскими монахами против мусульман в Мьянме.

Действия правительства и вооруженных сил Мьянмы против народа рохинджа несут признаки геноцида и должны быть расследованы, говорится в докладе миссии комитета ООН по правам человека. ООН обвиняет лидера страны, Аун Сан Су Чжи в попустительстве геноциду. Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, которая во времена правления в Мьянме военной хунты десятки лет находилась под домашним арестом, при участии мировой общественности была освобождена в 2010 году, в 2012 году вошла в парламент и с 2016 года, являясь политическим лидером страны, совмещает должности государственного советника, министра иностранных дела, министра образования, министра энергетики и главы администрации.

Но увы, государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи не будет лишена Нобелевской премии мира, несмотря на обвинение ООН в адрес возглавляемого ей правительства страны в геноциде мусульманской народности рохинджа. Такое заявление сделал Нобелевский комитет.

В заявлении организации отмечается, что "важно помнить" о том, что Нобелевская премия, будь то премия за достижения в физике, литературе или награда, присуждаемая за выдающийся вклад в укрепление мира, "присуждаются за усилия или достижения прошлого": "Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира за ее борьбу за демократию и свободу в период до 1991 года", - говорится в сообщении комитета. Кроме того, отзывать премию у ее обладателей не позволяется правилами ее вручения, отмечает Нобелевский комитет.

Хочется призвать ООН к расследованию роли Михаила Горбачева в кровавых событиях в Баку и других городах в 90-ые годы, в ходе открытого процесса в Международном суде ООН в Гааге, который позволит объективно выявить и вынести вердикт преступным и безответственным действиям этого политика в отставке, в свое время допустившего гибель азербайджанских граждан, ответственного за разрушение семей и судеб.

Отметим, что войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 невинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

Несмотря на то, что с тех кровавых событий прошло уже тридцать лет, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь и выражает свое глубокое презрение к тем, кто виновен в этой трагедии.

Мы настоятельно призываем международное сообщество тщательно изучить тех, кто является "фигурами для подражания" в политической и общественной пропаганде на Западе. Ведь нередко либеральная фразеология становится фасадом этнической чистки, агрессивного сепаратизма и воинствующего национализма. Они все и всегда должны быть проверены, ибо многие "борцы за демократию" преследовали свои собственные интересы под прикрытием либерализма.

... Прошло 30 лет с 20 января 1990 года.

Учиненная советскими войсками кровавая трагедия в Баку является преступлением против человечности и не может быть прощена мировым сообществом. Виновные в этих преступлениях лица должны быть привлечены к уголовной ответственности в любое время, без какого-либо ограничения давности.

Это положение соответствует Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г., в статье 1 которой указано, что никакие сроки давности не применяются к преступлениям против человечества, независимо от времени их совершения и от того, были они совершены во время войны или в мирное время. В Конвенции, которую Российская Федерация ратифицировала и тем самым взяла на себя обязательства по ее применению на своей территории четко указано, что преступления против человечества не имеют сроков давности, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены.

Россия, подписав данную Конвенцию, обязалась принять все необходимые внутренние меры законодательного или иного характера, направленные на то, чтобы в соответствии с международным правом создать условия для привлечения к ответственности лиц, будь они представителями государственных властей или частные лица, которые выступают в качестве исполнителей этих преступлений или соучастников таких преступлений, равно как и к представителям государственных властей, допускающих их совершение. Более того, государство-участник Конвенции обязуется принять в соответствии с их конституционной процедурой любые законодательные или иные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы срок давности, установленный законом или иным путем, не применялся к судебному преследованию и наказанию за указанные преступления, и чтобы там, где такой срок применяется к такого рода преступлениям, он был отменен.

... Михаил Горбачев повинен в трагедии 20 января. Рано или поздно этот человек должен понести наказание за свои преступления против человечества.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az

