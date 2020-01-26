2019-й год завершился на подъеме азербайджано-российских отношений, интенсивность которых была как никогда высока в истории контактов между двумя странами с момента обретения ими национальной независимости. Эксперты уверены: сотрудничество между двумя странами - образец взаимовыгодного, эффективного партнерства, которое можно назвать примером для других постсоветских государств.

Сотрудничество Москвы и Баку - пример для других стран, и не только на постсоветском пространстве, какими могут и должны быть современные отношения двух государств. Дружественными, взаимоуважительными, взаимовыгодными и равноправными, несмотря на имеющиеся различия в размерах государств, численности их населения и степени влияния на мировой арене.

Такого мнения придерживается российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Азербайджан - стратегический партнер России на Кавказе и один из ключевых на Ближнем и Среднем Востоке, отметил Арьков в беседе с Day.Az. С опорой, в том числе на Баку, Москва решает задачи по освоению возможностей Каспия, сохранению его уникальной флоры и фауны, обеспечению безопасности прикаспийских стран.

"По объективным причинам Азербайджан пока не является членом Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), однако Россия считает своим долгом оказание максимальной поддержки в укреплении его обороноспособности и обеспечении безопасности в рамках дружбы и союзничества наших двух народов и государств. Это и расширение сотрудничества в военно-технической сфере, и подготовка азербайджанских курсантов в российских военных вузах, и оперативный обмен информацией между спецслужбами", - отметил наш собеседник.

Виталий Арьков также считает важными направлениями в российско-азербайджанских отношениях продолжение посреднической миссии Москвы в мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта, сопряжение Азербайджана с Евразийским экономическим союзом, реализацию совместных проектов внутри новых международных транспортных коридоров, расширение числа и охвата культурно-просветительских и образовательных программ.

По мнению российского эксперта, кандидата политических наук Галины Ниязовой, интенсивное развитие отношений между Россией и Азербайджаном, которое развернулось в 2019 году, продолжится и в 2020 году.

Как отметила Ниязова в беседе с Day.Az, встречи на высшем уровни, взаимные визиты глав государств, форумы, в которых принимают участие министры обоих государств - все это говорит о наличии большого количества общих тем и проектов в политической и экономической сферах, в которые одинаково вовлечены и Россия, и Азербайджан и которые целесообразно осуществлять и решать сообща, подчеркнула российский политолог.

"Одной из важнейших сфер развития государства является молодежная политика, потому что это возможности для будущего государства. Азербайджан и Россия достигли договоренности в вопросах укрепления связей между молодежью и проведении регулярных межрегиональных молодежных форумов поочередно в каждой из стран. Регулярное проведение форумов в Москве, Петербурге и Баку, несомненно, способствует развитию двустороннего сотрудничества", - сказала Ниязова.

По мнению политолога, еще более привлекательным Азербайджан для туристов из России делает безвизовый режим. Россияне признают, что Азербайджан - красивая страна с богатейшей историей, восхитительной кухней и уважительным отношением к русскому языку. В то же время и Россия привлекательна для азербайджанских туристов.

Наша собеседница особо отметила предстоящую в сентябре в Баку 4-ю Международную выставку оборонной промышленности ADEX, на которой будет продемонстрирован потенциал оборонной промышленности Азербайджана. В выставке примет участие и Россия, что говорит о признании конкурентоспособности и мощи Азербайджана, что актуально в контексте необходимости сдвинуть с мертвой точки решение нагорно-карабахского конфликта, считает Ниязова.

"У 2020 года очень хороший потенциал для усиления взаимодействия в различных областях. Очевидно, что оба государства к этому стремятся", - резюмировала российский политолог.

Лейла Таривердиева