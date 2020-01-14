На сегодняшний день Азербайджан является для России самой приоритетной страной на Южном Кавказе.

Такое мнение высказал Trend эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов, передает Day.Az.

"Между нашими странами установлены доверительные отношения, и это не просто слова. Участие в общих проектах геоэкономического значения, в общих геополитических треугольниках, наличие целого ряда вопросов, имеющих отношение как к России, так и к Азербайджану - все это говорит о повышенной заинтересованности Москвы в Баку", - считает Ибрагимов.

По словам политолога, прежде всего, Россия нацелена на углубление развития экономических отношений, однако, помимо прочего, Баку предоставляет площадку для проведения крайне важных переговоров, в частности, на уровне военного руководства России и НАТО: "Баку задействован в реализации энергетического коридора. В Азербайджане успешно работают крупные нефтяные российские компании, такие как "Газпром нефть", "Лукойл", "Транснефть", "Метровагонмаш", который поставляет вагоны для бакинского метрополитена. Иными словами, Азербайджан более чем заинтересован в том, чтобы Россия активно развивала и кооперировала свои экономические взаимоотношения именно с Баку в этих направлениях. Российско-азербайджанские отношения являются идеальным примером, как выстраивать добрососедские взаимоотношения стратегического характера".

Что касается перспектив военно-технического сотрудничества Азербайджана и России в новом 2020 году, эксперт отметил, что все зависит от того, насколько Азербайджан будет заинтересован в закупках нового вооружения: "Россия может предложить пользующиеся высоким спросом на мировом рынке самолеты Су-30СМ и Су-35, которые технологически значительно превосходят многие зарубежные аналоги. Учитывая, что товарооборот между странами по итогам 2019 года увеличился на 500 миллионов долларов по сравнению с 2018 годом, следует ожидать подобного роста и в этом году. Не секрет, что значительную долю в структуре товарооборота занимают контракты военно-технического сотрудничества. При этом, если сравнить сотрудничество России с Арменией по этому вопросу, то в 2018 году были завершены поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов. Военные расходы страны растут, но цифры не настолько высоки и экономически Армения не в состоянии самостоятельно покрывать свои же расходы и вынуждена брать оружие в кредит. Случай с Азербайджаном кардинально отличается. Страна не испытывает проблем с финансами и способна заключать крупные военные контракты, что делает ее крайне привлекательной для продажи оружия со стороны США, Израиля и стран Евросоюза".

Далее политолог высказал мнение относительно решения карабахского конфликта.

"Конфликт не решен из-за упертой политики армянского правительства. Правительство Армени проводит достаточно непоследовательную политику. В силу этого значимого фактора, Азербайджану трудно одному достичь консенсуса в этом сложном вопросе. Баку реально слышит Ереван, готов обсуждать урегулирование конфликта. В Армении же не хотят принимать во внимание ничего ровным счетом, поэтому говорить о реальном решении вопроса довольно сложно", - пояснил эксперт.