https://news.day.az/economy/1196519.html Станислав Притчин: Россия и Азербайджан могут тесно работать в тандеме, как поставщики газа в ЕС

Станислав Притчин: Россия и Азербайджан могут тесно работать в тандеме, как поставщики газа в ЕС

Экономика, 23 января 2020 17:15 519

Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, о том, что российский газ может пойти по инфраструктуре TANAP в европейские страны, выглядит как достаточно сенсационное заявление.

Об этом сказал Trend руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин, передает Day.Az.

Эксперт считает, что заявление Президента Азербайджана является очень знаковым и крайне серьезным: "По сути, это официальное признание того, что технически и теоретически, Россия и Азербайджан могут тесно работать в связке, как поставщики газа в южные страны ЕС. Об этом говорили эксперты на протяжении долгого времени".

По его мнению, заявление главы Азербайджанского государства говорит о том, что на политическом уровне нет никаких препятствий для того чтобы РФ и Азербайджан выступали в качестве партнеров, которые готовы друг друга поддержать, использовать инфраструктуру друг друга на случай каких-то кризисных ситуаций и улучшать эффективность проектов. Появление внешнего поставщика газа для TANAP серьезным образом может улучшить его экономические показатели, потому что поставки российского газа будут осуществляться на коммерческой основе.

"Если "Газпром" будет использовать эту трубу, он будет платить, что позволит Азербайджану, особенно на стадии запуска и выхода на полную мощность "Шах Дениз-2", заполнить трубу и получить дополнительные средства для окупаемости", - сказал Притчин.

Говоря о российско-азербайджанском сотрудничестве, Притчин выделил несколько ключевых моментов. Он отметил, что Азербайджан и Россия рассматриваются Евросоюзом, в первую очередь как конкуренты на южном рынке ЕС.

"По этой причине ЕС всячески старается разделить поставщиков, чтобы добиться максимально комфортных для себя условий по цене и возможности диктовать свои правила игры, не неся при этом каких-либо серьезных инвестиционных рисков. Мы видим, что и Россия и Азербайджан самостоятельно строят свои трубопроводы без участия ЕС, без какой-либо поддержки. То есть здесь, в первую очередь, все инвестиционные риски лежат на РФ и Азербайджане. И в таких условиях Москве и Баку очень важно применять партнерский подход, реализовывать свой энергетический потенциал, а с другой стороны не нести ценовые потери из-за излишней конкуренции. С точки зрения российских и азербайджанских интересов основная задача заключается в том, чтобы снизить конкурентную составляющую в поставках и максимально координировать свои усилия, чтобы не снижать стоимость своего сырья, и по возможности быстрее окупить свои инвестиции, вложенные в трубопроводные и добывающие проекты. С точки зрения возврата инвестиций то, конечно же, это плюс для всех инвесторов "Южного газового коридора", потому что появляются дополнительные объемы для прокачки и, соответственно, прокачка будет осуществляться на коммерческой основе. Для Азербайджана появляется возможность не только выполнять свои обязательства в рамках соглашения с европейскими компаниями, но и зарабатывать на этой инфраструктуре за счет прокачки российского газа".

Согласно словам политолога, заявление Президента Азербайджана подтверждает его готовность на политическом уровне обсуждать этот вопрос: "То, что Президент Ильхам Алиев сделал такое заявление именно в Давосе, говорит о том, что Азербайджан действительно готов к конструктивному сотрудничеству с Россией в области энергетики и использования уже построенной инфраструктуры для прокачки российских энергоресурсов".

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