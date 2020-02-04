Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в конференции, посвященной итогам первого года исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах. В своей и вступительной и заключительной речи глава государства задал высокую планку предпринимателям и чиновникам, заявив о необходимости избавления в 2020 году от теневой экономики и выдвинув ряд четких требований для реализации этой цели.

"На мой взгляд, глава государства дал четкий месседж бизнес-сообществу и чиновникам о том, что национальная экономика должна максимально выйти из тени", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, в Азербайджане со стороны государства делается все для развития предпринимательства. Имеется соответствующая законодательная база, система льгот и так далее. И самое главное, имеется поддержка со стороны Президента. Развитию этой сферы, отметил наш собеседник, руководство страны придает большое значение, о чем неоднократно говорилось. При этом, как отметил Президент на конференции, от предпринимателей требуется только честная работа, прозрачность и четкая уплата налогов.

Экономист подчеркнул, что на сегодняшний день те меры, те реформы, которые реализуются под руководством Президента Ильхама Алиева, предусматривают оптимизацию государственного управления по всем важнейшим направлениям. И в этом плане, скорее всего, в ближайшей перспективе будут пересмотрены и методы - с точки зрения эффективности борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Потому что, как отметил глава государства, недопустим тот формат, в котором строили свою деятельность определенные чиновники и по которому строил свою работу бизнес.

"Для повышения конкурентоспособности нашей национальной экономики мы должны существенно увеличить эффективность борьбы с тенью. В течение прошлого года в этом направлении были сделаны позитивные шаги. Это, в первую очередь, касается фискальной политики, налоговой службы, таможенного комитета. Но мероприятия здесь должны носить системный характер и охватывать и бизнес-среду, и государственные органы власти. На мой взгляд, в ближнесрочной перспективе мы станем свидетелями качественно новых подходов в борьбе с теневой экономикой.

Обратите внимание - то, что в течение одного года фискальные службы смогли пополнить госбюджет средствами в объеме более 1 миллиарда манатов, говорит о том, что удельный вес теневой экономики в Азербайджане был существенным. В настоящее время еще имеются потенциальные направления, в которых мы можем активизировать борьбу с теневой экономикой и коррупцией. Я думаю, что с этой целью необходимо будет новому парламенту принимать законодательные акты, соответствующие тем требованиям, которые сложились в современных условиях и о которых говорил Президент", - сказал экономист.

По мнению Эльшада Мамедова, нужно четко определить, что совершенно недопустимо использование госслужащими служебных полномочий для ведения бизнеса в своих интересах и в интересах своих близких. Недопустимо, когда руководители ведомств сами или их близкие учреждают какие-то компании, и эти компании ведут бизнес, и что самое неприемлемое, ведут его в подотчетных им сегментах, где они сами же обладают регулятивными функциями.

"На конференции Президент Ильхам Алиев четко заявил, что так работать нельзя. В плане законодательных инициатив, думаю, целесообразно будет привлекать мировой опыт, когда эффективные новшества с точки зрения законодательных нововведений давали бы позитивный результат. Есть успешный пример Италии, США, других стран, когда эффективные действия по борьбе с теневой экономикой достаточно быстро давали результаты.

Думаю, вчера руководители крупных бизнес-структур и органов исполнительной власти услышали четкий месседж Президента, и 2020 год станет поворотным в этом плане", - резюмировал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева