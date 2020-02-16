Дебаты на площадке Мюнхенской конференции по карабахскому конфликту показали очевидную ущербность главы Армении.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя состоявшиеся 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности панельные обсуждения по карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По мнению политолога, по всей вероятности, Пашинян просто не готов к аргументам, выдвинутым Президентом Азербайджана. Вряд ли он слышал их впервые, но напористость, динамизм, конкретные факты, которые привел Президент Ильхам Алиев, конечно, полностью обезоружили армянского премьера.

"Было видно, что Пашинян очень обеспокоен, нервничает, не в состоянии приводить убедительные аргументы и доказательства, потому что Президент Ильхам Алиев, сделав исторический экскурс, на конкретных фактах объяснил, что собой представляло Карабахское ханство, как все происходило после решения Кавбюро о сохранении НК в составе Азербайджана. Пашиняну просто нечем было крыть. Он услышал и убедительные доказательства того, что Нагорный Карабах - это образование, которое никогда никто не признает в мире. Ему дали понять, что Азербайджан никогда не согласится с созданием на своей территории еще одного армянского государства. АДР фактически подарила армянам Ереван, который был столицей Иреванского ханства, и там, на подаренных нами территориях, они создали уже армянское государство, и второе создавать снова на азербайджанских землях им никто не позволит", - подчеркнул Садыхов.

Очень убедительно прозвучали слова Президента Азербайджана о том, что оккупированы 7 районов, и это является нарушением прав вынужденных переселенцев, отметил наш собеседник. На оккупированных территориях находятся армянские войска, и Армения должна вывести их оттуда, если действительно хочет мира. Азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома, на свои земли, и только после этого можно будет говорить о статусе.

"Президент Ильхам Алиев очень четко напомнил Пашиняну, что в Карабахе служат граждане Армении, что на линии фронта находится его сын, который воюет против Азербайджана. Конечно же, Пашинян был обескуражен. Он не ожидал подобной динамики, подобного четкого и недвусмысленного обвинения в свой адрес, он думал, что его мифотворчество и сказки о "древности" армянского народа помогут ему и будут восприняты аудиторией. Но этого не произошло, и Президент Ильхам Алиев сделал все, чтобы объяснить, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией и искать место для второго самоопределения армяне могут где угодно, но никак не в Азербайджане", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева