Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции, заявил, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для печати Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что наши страны только в прошлом году провели 13 совместных военных учений, в нынешнем же маневров будет еще больше. Азербайджан продолжит закупать оружие у братской страны, кроме того, в ходе визита Президента Эрдогана в Баку обсуждалась и организация совместного производства вооружений.

В последнее время интенсивность военно-технического сотрудничества Азербайджана и Турции растет. Увеличивается она в рамках международных мероприятий, работы штабов, миротворческих операций, двусторонних и многосторонних совместных учений, сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По словам эксперта, на вооружении азербайджанской армии находятся ракетные системы залпового огня, артиллерийское оружие, оборудование радиосвязи для командных пунктов, электронно-оптическое оборудование, ряд компонентов навесного оборудования для бронетехники и бронемашин турецкого производства. Имеются также совместные проекты с турецким ВПК и Миноборонпромом Азербайджана. Их количество растет из года в год, что можно наблюдать на выставках военной продукции.

"Военное сотрудничество Азербайджана и Турции охватывает все сферы - подготовку кадров, проведение совместной боевой подготовки, наши специалисты участвуют в турецких учениях, и наоборот. В прошлом году на азербайджанской базе прошли подготовку по обслуживанию российских зенитно-ракетных систем С-400 сто турецких специалистов. В целом, нет такого рода войск, в котором наши страны не сотрудничали бы. Очень тесно сотрудничают турецкие ВС с Общевойсковой армией Нахчывана. На вооружении нахчыванской армии находятся образцы бронетехники, артиллерии, средства ПВО, комплектующие части турецкого производства", - отметил наш собеседник.

Шаир Рамалданов подчеркнул, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан состоялся после встречи Президента Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене. По его мнению, не случайно одной из основных тем прошедших в Баку переговоров было урегулирование карабахского конфликта. Конфликт в результате деструктивной политики Еревана, подошел к той черте, когда процесс урегулирования поставлен под вопрос, и Азербайджан может прибегнуть к военному варианту восстановления своей территориальной целостности.

"Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Ее позиция по карабахскому конфликту не меняется, и это является большой поддержкой для Азербайджана. Думаю, что фактор Турции сильно беспокоит наших противников, о чем постоянно говорит Ереван. Военное взаимодействие наших стран, как и сотрудничество во всех других сферах, является примером истинного братства. Думаю, что это взаимодействие важно как для Азербайджана, так и для Турции. Заложенный Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принцип "одна нация - два государства" работает безотказно", - сказал военный эксперт.

Лейла Таривердиева