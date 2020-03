Проект "Археологические исследования Барды" является одной из важных научных инициатив Оксфордского Центра Низами Гянджеви, созданного в 2013-м году на постоянной основе в структуре Оксфордского университета - старейшего и авторитетнейшего университета мира с целью изучения истории, языков и культур Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии. Среди множества интересных проектов, реализуемых Центром, таких как осуществление переводов на высоком академическом уровне научных трудов, организация международных конференций, изучение рукописей, подготовка аспирантов и магистрантов, особое место занимает проведение археологических исследований в городе Барда. Одной из главных целей археологических экспедиций является доведение до мировой научной общественности более полной информации о древнем наследии и богатой истории азербайджанского города. За день до начала Коллоквиума состоялась лекция Скотта Редфорда, представляющего Кафедру истории искусства и археологии Научно-исследовательского центра Халили Оксфордcкого Университета, профессора Университета SOAS. Тема лекции - "Средневековый Южный Кавказ (XI - XIII века)". В рамках программы Коллоквиума состоялись 4 научные сессии, в которых выступили участники бардинских археологических исследований.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С приветственным словом Коллоквиум открыли декан факультета Востоковедения Оксфордского университета, профессор Тибетских и Гималайских исследований Ульрике Рослер и Ректор Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член правления научного Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета (www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-programme-study-languages-and-cultures-azerbaijan-and-caucasus) академик Наргиз Пашаева.

Обращаясь к участникам, профессор Наргиз Пашаева, в частности, сказала:

- Уважаемые коллеги и гости, я счастлива видеть вас всех здесь. Уверена, что коллоквиум по археологии Барды будет интересным и полезным. Он будет способствовать исследованиям Кавказа и позволит заполнить имеющие место определенные пробелы. Кроме того, бардинский проект объединяет людей и культуры. Этой осенью мы планируем провести в Баку, Институте археологии Азербайджана, семинар и выставку по итогам работ, проведенных в Барде.

Я также хотела бы сказать несколько слов об истории азербайджанской археологии.

Во время Азербайджанской Демократической Республики 7 декабря 1919 года в честь первой годовщины парламента Азербайджана был создан Музей независимости. Этот музей был открыт в здании парламента, и в нем были представлены экспонаты, обнаруженные в ходе археологических исследований. В 1920 году на базе этого музея был создан Музей истории Азербайджана. Таким образом, был заложен фундамент будущего развития археологии в нашей стране. В то время руководителем музея был первый представитель национальной археологической школы, историк и этнограф Давуд бек Шарифов. В 1920 году этот музей организовал первое археологическое исследование в Азербайджане - в комплексе Ширваншахов и Девичьей башне в Баку. Таким образом, сегодня мы являемся свидетелями 100-летия первого археологического проекта в Азербайджане. Поскольку в эпоху Российской империи административным центром Кавказа был Тифлис, многие археологические находки со всего региона отправляли в находящийся в этом городе Музей Кавказа. В 1925 году по инициативе Давуда Шарифова часть экспонатов была передана в Музей истории Азербайджана. Среди тех экспонатов есть ряд весьма интересных. К примеру, материалы о Редкин Лагере или некоторая информация о Фридрихе Байерне, который был приглашен Российской империей. Эти материалы в настоящее время хранятся в Музее истории Азербайджана.

К сожалению, археологическая наука Азербайджана не была широко представлена на международном уровне. Мы можем вспомнить только выставку во Франции в 1981 и 1982 годах, в Исламском музее Парижа, где были представлены экспонаты древних поселений. Советский Союз представил тогда только один экспонат - из Азыхской пещеры в Азербайджане, обнаруженный археологом Мамедали Гусейновым.

Я хотела бы также отметить азербайджанского ученого Ису Селимханова. Несмотря на советскую идеологию, которая, как известно, не поддерживала независимое продвижение местных специалистов, в 1987 году Селимханов был избран членом Германского Археологического Института, являлся членом Археологического общества при Калифорнийском университете и Почетным членом Английского металлургического общества. В 2002 году его научные работы были включены в онлайн-каталог Zana Dai.

В заключение я хотела бы поблагодарить всех моих коллег, особенно профессора Эдмунда Херцига и доктора Пола Вордсворта, а также выразить признательность всем, кто оказывает нам поддержку.

Благодарю вас за внимание и желаю успешно провести семинар!

Вслед за выступлением профессора Наргиз Пашаевой известные ученые - участники археологических исследований в городе Барда - рассказали о проведенных ими в данной местности раскопках.

На первой сессии, посвященной истории и историографии Барды и Аррана, выступил профессор Института Востоковедения Оксфордского университета Эдмунд Херциг с докладом "Написание истории средневекового Азербайджана".

Затем на тему "Археология средневекового периода в Азербайджане" выступила директор Национального музея истории Азербайджана, доктор исторических наук, академик Наиля Велиханлы.

Вторая сессия, посвященная теме "Археологический подход к исследованиям Барды и ландшафты средневековых городов в Азербайджане", была представлена выступлениями троих ученых.

С докладом "Городской ландшафт Барды, 600-1200" выступил Пол Вордсворт, научный исследователь колледжа Брасенос Оксфордского Университета, руководитель группы Бардинской археологической экспедиции.

"Монголы в городах Кавказа" - так называлось исследование Кэти Кемпбелл, специалиста по археологии Центральной Азии, Исламской археологии, археологии Кавказа из Школы археологии Оксфордского университета. Выступление грузинского археолога, представителя Тбилисского Государственного университета Давида Наскидашвили содержало обзор практики раскопок средневекового Кавказа.

Тематика третьей сессии "Биоархеологические свидетельства из города Барда" была раскрыта в докладах зооархеолога, специалиста в области геометрической морфометрии из Эксетерского университета Британии, почетного научного сотрудника Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера Эшли Харуды - "Особенности питания и экономика средневековой Барды"; Дэвида Стоуна, специалиста по римской северной Африке и ландшафтной археологии, представляющего Мичиганский университет, - "Археоботанические следы, обнаруженные в городе"; сотрудника Института исследований древнего мира Нью-Йоркского университета, доктора Селин Нугент, исследователя рациона питания и ассортимента продуктов древнего населения, представившей данные о человеческих останках в Барде и ее окраине - местности Гаратепе.

В четвертой сессии, обозначенной темой "Материальная культура Барды", с докладом "Стеклянные сосуды и украшения из средневековой Барды" выступил Тимоти Пенн, научный сотрудник Школы Археологии Эдинбургского университета и научный сотрудник Национального музея истории Азербайджана, преподаватель исторического факультета Бакинского государственного университета Аслан Гасымов, доклад которого содержал обзор имеющихся материалов по Барде в Национальном музее истории.

Напомним, что начиная с 2015 года, под руководством археолога-исследователя колледжа Брасенос Оксфордского Университета Пола Вордсворта, в городе Барда, на территориях Гаратепе и Торпаггала проводились ежегодные археологические работы с участием представителей Оксфордского и Эдинбургского университетов, Университета Пенсильвании США, Дублинского университета Ирландии, Галле-Виттенбергского университета Германии, Копенгагенского университета Дании, Тбилисского государственного университета Грузии, а также от таких организаций, как Фонд исламского искусства Дорис Дюк США (Doris Duke Foundation for Islamic Art, USA), Йоркский археологический трест (York Archaeological Trust) и "Наследие без границ" (Heritage Without Borders) Британии, Американского исследовательского центра в Софии (American Research Center in Sofia Foundation).

В составе экспедиции работали сотрудник Музея истории Азербайджана, преподаватель исторического факультета Бакинского государственного университета и два студента исторического факультета БГУ. Всего в раскопках и исследованиях приняли участие 24 археолога.

Фрагменты материально-культурных образцов, обнаруженных во время археологических раскопок в Барде, в марте 2018 и апреле 2019 гг. были частично отправлены в Оксфордский университет для проведения научно-лабораторных исследовательских работ. На территории местности Бардинского района под названием Гаратепе было выявлено поселение, относящееся к V-VI векам.

Отметим, что территория Гаратепе впервые стала объектом научного изучения в рамках проекта Бардинского археологического исследования. Часть материала, найденного при раскопках, была также подвергнута радиоуглеродному анализу, установившему, что артефакты эти датируются концом V - началом VI вв. Раскопки в Гаратепе стали серьезным шагом к изучению сельской жизни поселения в период раннего Средневековья.

По окончании конференции инициаторы и участники мероприятия поделились своими мнениями и впечатлениями.

Эдмунд ХЕРЦИГ, профессор Института Востоковедения Оксфордского университета:

- Азербайджан обладает богатейшей историей и культурой. Здесь огромное множество интересных мест для проведения археологических раскопок, имеется великолепное письменное наследие. Пока что все это мало известно и изучено, особенно на Западе. Конечно, в отличие от Запада, в Советском Союзе, в том числе Азербайджане, этому уделялось гораздо больше внимания. Одна из целей нашего Центра - проведение работ в этой сфере с привлечением большого числа западных студентов и научных работников, а также оказание им помощи в их исследовательской деятельности в Азербайджане. В то же время очень важно обеспечить людям возможность общения друг с другом, с тем чтобы мы могли как можно больше узнать о проводимых в Азербайджане исследованиях, в том числе тех, что велись в советское время, и чтобы наши азербайджанские коллеги могли поддерживать более тесные контакты с работающими на Западе.

Проф. Наргиз ПАШАЕВА:

Это был уникальный проект. Почему? Потому что впервые мы провели раскопки в городе Барда - на научном уровне и с участием группы международных специалистов, разумеется, в контексте исследовательского и учебного процесса, находящегося в структуре Оксфордского университета Центра имени Низами Гянджеви, изучающего Азербайджан, Кавказ и Центральную Азию. Впервые мы получили информацию о средневековом и раннесредневековом периоде на территории местности Гаратепе в Барде. Эта работа началась в 2013 году и продолжалась до 2018 года, то есть проводилась на протяжении четырех сезонов. На самом деле, наибольшая ценность проекта заключается в том, что он связан с Азербайджаном именно как исследование Оксфордского университета, это проект, способный представлять наши научные интересы на высочайшем уровне. Да, мы осуществили археологические раскопки в Барде, и результаты этих исследований были представлены именно Оксфордским университетом. На этом Коллоквиуме прозвучали имена азербайджанских ученых, внесших большой вклад в развитие археологии Азербайджана, и то, что произошло это на столь авторитетном форуме, считаю само по себе событием неординарным. К сожалению, имена наших ученых не упоминаются в статусных научных структурах, несущих информативные сведения о деятелях науки на английском языке. Но, еще раз повторю - они прозвучали здесь, в выступлениях, которые останутся в протоколах и документах навечно. И это отрадно!

Пол ВОРДСВОРТ, научный исследователь колледжа Брасенос Оксфордского Университета, руководитель группы Бардинской археологической экспедиции:

- Самая ценная часть находок, обнаруженная нами во время бардинских раскопок, относится к XI, XII, и XIII векам. В то время на территории Азербайджана правило Государство Эльдегизов. То, что мы выявили, относится к важному периоду в истории Азербайджана, - яркому в экономическом и значимому в политическом аспекте. Мы нашли материалы, свидетельствующие о том, что в Азербайджане, в отдалении от торговли Ирана и Анатолии, были сосредоточены торговые центры, а также показывающие, что этот город являлся культурным центром всей страны. Мы планируем в этом году издать книгу с целью публикации результатов археологических раскопок в Барде, а также распространения важной информации касательно артефактов, хранящихся в Национальном музее истории Азербайджана. Обзоры этой книги наряду с азербайджанским и русским будут напечатаны и на английском языке. Мы не хотим быть Центром, исследующим исключительно средневековый Кавказ. У нас есть много ученых, которые изучают различные аспекты средневековья - историю, литературу и археологию. В настоящее время у нас есть Центр Низами Гянджеви по Азербайджану, Кавказу и Центральной Азии. И мы хотим увеличить число научных работ студентов и преподавателей, изучающих средневековье в этом регионе, так как, в отличие от англоязычного мира, эта тема широко изучалась в Азербайджане и России, и мы хотим способствовать ее расширению у нас.

Академик Наиля ВЕЛИХАНЛЫ, директор Национального музея истории Азербайджана:

- Азербайджанские ученые занимаются археологическими исследованиями азербайджанских городов примерно с 1920 года. Однако этот большой интерес к истории Азербайджана, проявляемый со стороны зарубежных ученых, особенно западноевропейских, является наилучшей возможностью представления Азербайджана миру. В бардинских археологических экспедициях, организованных Научным центром Низами Гянджеви Оксфордского университета, приняли участие как британские, так и азербайджанские ученые, и сегодня мы видим результаты их совместной деятельности. Британские ученые интересуются историей Азербайджана не только в аспекте археологических исследований, но и в том, кем она изучается, ими исследуются труды азербайджанских историков.

Скотт РЕДФОРД, профессор Университета SOAS:

- Несмотря на то, что темой Коллоквиума являются раскопки, проведенные в Барде, здесь были рассмотрены вопросы, касаемые средневековья на территории всего Азербайджана. К сожалению, я никогда не был в Азербайджане, но я знаю, что у вашей страны очень богатая история. Есть много интересных керамических, стеклянных и металлических предметов, в связи с которыми мною были выдвинуты предложения на конференции. Я предлагаю составить и издать книгу из собранных материалов, относящихся к данному периоду, с последующим ее переводом на английский язык со стороны Оксфордского Центра имени Низами Гянджеви. Потому что мы очень хотим изучать историю средневековья в Азербайджане.

Мирджавид АГАЛАРОВ, студент исторического факультета БГУ:

- Мне, как студенту Бакинского государственного университета, было чрезвычайно интересно работать со специалистами из Оксфордского университета. История средневековой Барды - тема малоизученная, поэтому участие в столь широкомасштабном исследовании наполняет меня чувством гордости. Результатом моей работы в группе археологической экспедиции стало мое сегодняшнее участие в этой конференции, что является большим достижением для меня, и чему я безмерно рад.