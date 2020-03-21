https://news.day.az/politics/1214792.html Кабинет министров установил новый режим работы общественных заведений - до 15:00
Кабинет министров установил новый режим работы общественных заведений - до 15:00
Продолжается принятие мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
Так, начиная с 22 марта, время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других предприятий общественного питания, действующих на территории Азербайджанской Республики, устанавливается с 09.00 до 15.00.
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