Кабинет министров установил новый режим работы общественных заведений

Продолжается принятие мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Так, начиная с 22 марта, время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других предприятий общественного питания, действующих на территории Азербайджанской Республики, устанавливается с 09.00 до 15.00.

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