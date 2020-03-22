Депутаты, чиновники, военные и журналисты

Господство Фонда Сороса над государственными структурами Армении при новых властях постепенно расширяется. Под властью фонда уже находятся гуманитарные сферы, практически все министерства, а также Следственная служба и Национальное Собрание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Политвести, на днях общественная инициатива ВЕТО опубликовала новый список последователей миллиардера во всех эшелонах власти.

Итак, предлагаем вам список ставленников миллиардера, главного идеолога и спонсора бархатных революций на пространстве СНГ Джорджа Сороса, которые являются основными предводителями анти-российской политики в Армении.

Правительство

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян является членом центра "Транспаренси интернейшнел", одного из главных организаций спосниуремых Фондоми Сороса

Бывшая зам. министра образования, науки, культуры и спорта Аревик Анапиосян является соучредителем общественной организации "Институт общественной политики", который также финансируется фондом Сороса.

Новый зам. министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян сотрудничал с общественной организацией "Институт общественной политики".

Новый зам. министра образования, науки, культуры и спорта (бывший зам. Министра труда и социальных вопросов) Жанна Андреасян работала в общественной организации "Социоскоп" в качестве руководителя программ и получила из фонда Сороса гранты. Муж Жанны Андреасян Петрос Казарян - руководитель программ Общественного телевидения Армении.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян работала в общественной организации "Мост надежды", которая из фонда Сороса получила гранты.

Зам. министра труда и социальных вопросов Гемафин Гаспарян благодаря финансированию фонда Сороса основал межсетевое телевидение "БУН-TV" и получил гранты.

Министр здравоохранения Арсен Торосян выпускник соросовского института "Open Medical Institute". Его пример как успешный проект помещен в годовом отчете института за 2018г.

Министр окружающей среды Эрик Григорян персонально грантов не получал, но стоит отметить, что он является родным братом члена Совета директоров офиса Сороса Марианны Григорян. Марианна Григорян также является директором сайта "Медиалаб" и общественной организации "Международная сеть журналистов "Амбрелла"" и из фонда Сороса она получила гранты.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян работал в Центре "Транспаренси интернейшнел".

Национальное собрание

Лена Назарян (заместитель председателя НС) - член Центра "Транспаренси интернейшнел".

Там же работали Артак Манукян и Арусяк Джулакян, а Эрикназ Тигранян (все троя члены партии Николы Пашиняна) - члены Совета того же центра.

Ованнес Ованнисян (бывший заместитель министра образования и науки)- соучредитель исследовательского центра "Институт общественной политики".

Гаянэ Абраамян основала общественную организацию "Во имя равных прав", "Клуб "Статья-3"" и работала на соросовском "Фактор TV", и из фонда Сороса получила гранты.

Мария Карапетян работала в грузинском соросовском Центре преодоления конфликтов "Имеджин".

Сос Аветисян работал в организации "Фонды открытого общества-Армения" в качестве ответственного программ для гражданского общества.

Назели Багдасарян работала в телекомпании "Цайг", которая получила из фонда Сороса гранты.

Арман Бабаджанян основал Медиацентр "Начало" (Skizb), в который входят сайт "Первый эйэм" и газета "Жаманак" и из фонда Сороса получал гранты.

Артур Оганесян и Арен Мкртчян работали в СМИ "Первый эйэм" и "Жаманак" медиацентра "Начало". Арен Мкртчян работал еще и в соросовском проекте SOS.

Сона Казарян работала в организации "Объединение информированных граждан", которая получала гранты из фонда Сороса.

Амазасп Даниелян на деньги фонда Сороса провёл исследование "Интернет-голосование в Армении․ Анализ незаметной инновации".

Судебно-правовой блок

Родной брат Сасуна Хачатряна, начальника Специальной следственной службы, Давид Хачатурян до недавнего времени являлся председателем Совета директоров офиса фонда Сороса, его заменили на днях.

Член Высшего судебного совета Виген Кочарян является членом Правления Союза юристов Республики Армения, был заместителем председателя и в рамках этого Союза получил из фонда Сороса гранты.

Информация предоставлена армянской общественной инициативой "ВЕТО".

Отметим, что усиление западных структур в Армении, в частности влияние Госдепа и ЦРУ, ведется напрямую под паронажем премер-министра Армении Николы Пашиняна. Это можно ьыло увидеть и на примере последних кадровых изменений в правительстве. Так, ПАШИНЯН назначил Даниеля ИОАННИСЯНЯ и Альберта СТЕПАНЯНА новыми членами Общественного совета.

На первый взгляд нисего удвительного. Однако, в армянском сегменте социальных сетей имена тех, кто был назначен на эти высокие посты, уже были известны давно - это "птенцы" Фонда Сороса.

Особенно хорошо известен в Армении и за ее пределами господин ИОАННИСЯН - создатель щедро финансируемого Национальным фондом в поддержку демократии США "Союза информированных граждан". Он один из главных лоббистов анти-российской политики в стране и сторонник ликвидации российской военной базы в Гюмри.

Подытоживая, можно сделать вывод: Армения сделала свой выбор во внешней и внутренней политике. Ярый национализм, окутавший всю Армению, уход от традиционных ценностей, неприкрытая враждебность против России, главные элементы определяющие вектор страны в ближайшие годы.