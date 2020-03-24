Азербайджан сделал ставку на стабильность

Несмотря на сложность ситуации, сложившейся сегодня в мире из-за пандемии коронавируса, она все-таки носит временный характер и, как считают специалисты, через месяц другой жизнь на планете начнет входить в нормальное русло.

Многим странам преодоление последствий экономических и социальных потрясений, пережитых за период пандемии, дастся нелегко. Особенно тем, что вошли в этот период с социальной или политической нестабильностью. Речь о странах не только развивающегося, но и развитого мира.

Когда Азербайджан говорил о важности фактора общественно-политической стабильности в государстве, это оценивалось некоторыми кругами и странами как "подавление" прав и свобод. Однако история с пандемией и достойной реакцией на нее показала, что общественно-политическая стабильность - это прогрозируемость, без которой невозможно справляться с вызовами и угрозами. Не случайно своей спокойной и в то же время действенной реакцией на пандемию Азербайджан уже показал пример многим. Фактор стабильности обеспечил отсутствие паники и появления серьезных экономических угроз населению в период карантина и социальной изоляции. После выхода мира из эпидемического кризиса, начнутся подсчеты потерь, и Азербайджан, несомненно, в грядущих рейтингах покажет хорошие результаты. Как сегодня он числится среди стран с наименьшей заболеваемостью коронавирусом.

Это не пустой оптимизм, а реалистический взгляд на вещи, исходящий из того, что в стране с политической стабильностью и наличием взаимопонимания между властями и обществом можно избежать многих побочных эффектов.

Об экономической составляющей сохранения стабильности Президент Ильхам Алиев говорил в своем поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Говоря о различных проявлениях ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса в мире, глава государства коснулся и вопроса стабильности. По его словам, гарантом стабильности является азербайджанский народ, единство народа и власти. Азербайджан - стабильная страна, и сохранение сегодня стабильности в нестабильном регионе, нестабильном мире требует большого мастерства и политической компетенции.

Стоит отметить, что экономическая стабильность, ставшая следствием стабильности политической, позволила сегодня Азербайджану самостоятельно решать все задачи, вытекающие из пандемии. В стране создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. На сегодня Фондом собрана значительная сумма, формирующаяся за счет как вложений государства, так и пожертвований предпринимателей, организаций и отдельных лиц. Возможности Азербайджана позволяют стране без обращения за помощью к кому бы то ни было, решить вопрос финансирования мер по предотвращению распространения опасного вируса. Кстати, именно та самая общественно-политическая стабильность стала причиной притока в минувшем году в экономику страны инвестиций в размере 13,5 миллиарда долларов. Стабильность и последовательные реформы создали условия для снижения государственного долга до 17 процентов ВВП.

Стабильность и предсказуемость вовсе не означают застой и консервацию существующего положения, отказ от изменений и прогресса, сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков.

Вовсе нет, подчеркнул парламентарий. Просто назревшие перемены и реформы должны проводиться без революционных потрясений и исключать риски анархии и произвола. Все это руководство Азербайджана обеспечивает сперва в лице Общенационального лидера Гейдара Алиева, а теперь - Президента Ильхама Алиева.

"При решении сложных проблем, при реализации крупных проектов более всего необходима предсказуемость правовой ситуации и общественно-политическая стабильность в стране. Ведь речь идет о суммах в миллиарды долларов, а продолжительность реализации проектов, возмещение вложенных инвестиций и получение прибыли рассчитывается на несколько десятилетий. Далеко не случайно на свет появилось выражение, что "бизнес любит тишину"", - заметил наш собеседник.

Стабильная общественно-политическая ситуация позволила Азербайджану спокойно и с холодной головой подойти и к вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Она позволит нашей стране и достойно выйти из этих испытаний, считает азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева