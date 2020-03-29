424 случая заражения и популизм Пашиняна

Ситуация с коронавирусом в Армении с каждым днем становится все хуже (424 случая заражения). Правда, она могла бы быть еще хуже, если бы находящиеся за рубежом граждане РА надумали вернуться в страну. Армения просто не справилась бы с таким притоком лиц, которых требовалось бы поместить на карантин. Ведь известно, что почти треть зарегистрированного населения этой страны проживает, работает или учится за рубежом, в тех странах, что сегодня стали эпицентром пандемии.

Впрочем, армянские власти с самого начала и не стремились особо возвращать своих граждан домой. Дипмиссии Армении ограничивались в основном рекомендациями чаще мыть руки. Прекрасно понимая, что система здравоохранения страны, коматозная экономика не позволяют обработать даже то количество требующих карантина или лечения лиц, которые имеются в Армении.

Забавно на этом фоне звучат глобальные призывы Никола Пашиняна в соцсетях. На днях армянский премьер обратился к миру в прямом эфире на своей странице в Facebook. "Пришло время мировой общественности обсудить разработку совместных шагов в борьбе с коронавирусом. Считаю, что совместные действия могут быть намного эффективнее. Понятно, что сейчас форс-мажорная ситуация и необходимо быть максимально результативными и шаг за шагом восстанавливать международное сотрудничество в полном формате", - заявил он.

В этой связи у многих в Армении возник вопрос: а в курсе ли популист Пашинян того, что происходит в мире, если делает фантастические заявления?

Шаги правительства по предотвращению коронавируса были, как минимум, запоздавшими, а из-за задержки не бывает желаемых результатов. Об этом заявил журналистам член правления партии "Адеквад" Константин Тер-Накалян.

"В то же время, не предпринимаются какие-либо жизненно важные шаги, которые являются императивом дня. Даже в этой ситуации правительство Никола Пашиняна приняло стратегию манипулирования, конечной целью которой является не смягчение экономических последствий вируса, а перекидывание ответственности на других", - сказал Тер-Накалян, отметив, что все идет в форме дешевых постановок и сценариев.

Политолог Бениамин Матевосян тоже крайне недоволен популистской реакцией властей на пандемию.

"Общество стало свидетелем того, что премьер, обладая данными о вирусе, не остановил агитационную кампанию по конституционным изменениям, сам выводил людей на митинги, делал популистские заявления о том, что "вирус будет пинцетом" выведен, однако спустя несколько дней после этого ввел в стране почти военное положение. Общество видит, что премьер не способен оперативно реагировать на ситуацию и осуществлять эффективное кризисное управление", - сказал политолог, прогнозирующий большие проблемы для нынешних властей после прекращения пандемии.

Как пишут аналитики издания 7or.am, Пашинян говорит, что количество зараженных растет, но ситуация считается управляемой. Учитывая качество власти, формулировка "ситуация считается управляемой" вызывает ухмылку и панику одновременно.

Страшен не столько коронавирус, сколько бардакизм, дилетантизм и популизм. Последние 3 "-изм"-а являются главными факторами обеспечения победного шествия коронавируса, пишет издание.

А Никол Пашинян тем временем указывает миру на необходимость обсудить разработку совместных шагов в борьбе с коронавирусом. Правда, непонятно, на кого был рассчитан этот призыв, высказанный на армянском языке в соцсетях, в которых за "революционным" премьером следят только его фанаты или недруги. Вряд ли президент США или премьер Италии посещают страничку Никола, чтобы лайкнуть его пост. А у собственно граждан Армении эти неадекватные и неуместные в данной ситуации заявления вызывают только раздражение и мысль о том, как же они ошиблись в апреле 2018-го...

Зульфугар Ибрагимов