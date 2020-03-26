Армяне собрались бороться с коронавирусом ... копьем судьбы

Много всякого приходится слышать и читать в зарубежных СМИ в связи с вогнавшей в шок весь мир пандемией коронавируса. Много ахинеи, депрессивного бреда, конспирологических версий и прочего. Но наши "многострадальные" соседи, как всегда, додумались до того, до чего не додумался даже Ватикан.

Как сообщают с мистическим восторгом армянские СМИ, депутат от пашиняновской фракции "Мой шаг" Сасун Микаелян в среду в ходе правительственного часа в парламенте выступил с предложением использовать христианскую реликвию, известную как "Копье Судьбы", в борьбе с коронавирусом. Депутат заявил, что это придаст веры армянскому народу, которому предстоит пройти множество испытаний.

"Нам нужна подпитка веры, чтобы народ вновь сплотился. Прошу, чтобы мы обратились к Католикосу Всех Армян Гарегину II, чтобы он объехал страну, а мы бы доказали, что мы являемся христианским народом и оно (то бишь копье) находится у нас", - сказал Микаелян.

"Копье Судьбы", о котором говорит Микаелян, - это одна из легендарных святынь христианства. Правда, никто не знает, как оно должно выглядеть, и тем более никому неизвестно, что за предмет хранится в монастыре в Эчмиадзине и откуда он взялся у армянских "индианаджонсов". Армянам, как всегда, поверили на слово. Мир уже смирился и согласился считать мифическую "великую Армению" первым наихристианнейшим государством, а Ереван - старше Рима. Доказательств никаких, но армяне так убедительны, у них такие честные глаза...

Мда... Похоже, это все, что способны предложить своему народу в трудные времена армянские власти. Никакими другими методами вернуть армянам веру в завтрашний день и в себя любимого Никол Пашинян не в состоянии. Власти теряют контроль над распространением вируса и во избежание паники пытаются разыгрывать самую чувствительную карту - религиозную. Мания величия, национальной исключительности и якобы богоизбранности достаточно крепко сидит в сознании армянского народа. И вряд ли в Армении найдется много тех, кто покрутит пальцем у виска, послушав Микаеляна. Ведь соратник Пашиняна призывает не просто изгнать проклятый вирус, а доказать всему миру, что армяне самые-самые христиане и копье у них, назло всем, настоящее. А дальше, продезинфицировав таким путем всю Армению, армянские "индианаджонсы" отправятся с крестами хоругвями "спасать" весь мир.

Как говорится, Спилберг отдыхает.

Кстати, пару лет назад в Армении разгорелся серьезный скандал вокруг "Копья Судьбы". Противники Гарегина обвинили его в распиле реликвии и передаче на сторону. Попытки католикоса оправдаться, мол, отрезал всего кусочек для братской русской церкви, вызвали еще больший шум, и Эчмиадзин был обвинен уже и в подделке копья.

Повторимся - никто не знает, как должно выглядеть копье римского солдата Лонгина, пронзившее, согласно Евангелию, распятого на кресте Иисуса. Исследователи эдак осторожно, чтобы не задеть чувств "многострадального", намекают, что "армянское копье", претендующее на звание "копья Лонгина", не похоже на римское. Ну совсем не похоже, как на него ни посмотри. Но на все обращения научных кругов исследовать артефакт Эчмиадзин отвечает отказом под предлогом того, что копья, дескать, может касаться только католикос.

Да ради бога, одной фальсификацией больше, одной фальсификацией меньше - хуже Армении от этого уже не будет, потому что хуже некуда.

Не исключено, что идея Микаеляна будет принята к сведению. Никол Пашинян хоть и не крестил детей в церкви и по жизни человек не религиозный, придя к власти, постарался вписаться в образ, так сказать, истинного армянина. Как и полагается представителю "первого в истории христианского народа", Пашинян стал прибегать к услугам церковников. Например, в Интернете долго гулял видеоролик, на котором священники с кадилами изгоняли беса из жилища Сержа Саргсяна, которое заняла семья нового премьера. Так Никол хотел показать свою религиозность и близость к армянской церкви, но только всех насмешил.

Одним словом, армянские "индианаджонсы" собрались расчехлить самое грозное оружие против пандемии. Ну, коронавирус, держись, плохи твои дела. Вот только если за время, пока Гарегин второй будет совершать моцион с "армянским копьем" (как артефакт и следует правильно называть), опасная инфекция охватит всю страну, брать ситуацию под контроль будет поздно. Хотя, похоже, с этим Ереван уже опоздал - предложение Микаеляна об этом ясно говорит.

Зульфугар Ибрагимов