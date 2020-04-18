Благодарственные письма: Господин Президент, Ваше отношение к здоровью народа как к важному фактору укрепило нашу веру в Вас

Принятые Президентом Ильхамом Алиевым решения о предотвращении широкого распространения в Азербайджане захватившей мир коронавирусной инфекции, защите здоровья и улучшении благосостояния людей воспринимаются нашими гражданами с большим одобрением, как яркий пример заботы главы государства о народе.

В многочисленных письмах, адресованных Президенту Ильхаму Алиеву, граждане Азербайджана выражают ему бесконечную признательность.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Житель села Чалбурун Гядабейского района Ахмед Гулиев, выражая уверенность в том, что благодаря успешной политике главы государства наша страна выйдет из этого бедствия с минимальными потерями, пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, пандемия, охватившая в настоящее время многие страны, не обошла и Азербайджан. Предпринятые благодаря Вашей мудрой и успешной политике шаги и проведенные превентивные меры предотвратили широкое распространение в нашей стране COVID-19. Верим, что благодаря Вам наша страна выйдет из этой беды с минимальными потерями. В такое трудное время каждый гражданин почувствовал себя защищенным государством, Президентом. Как наглядное доказательство этого следует особо отметить подписанные Вами в этом месяце указы и распоряжения.

Помилование 176 осужденных старше 65 лет демонстрирует какой Вы гуманный Президент. Выдача безработным единовременного пособия и оказание услуг на дому лицам старше 65 лет еще раз подтвердили, что граждане, нуждающиеся в социальной защите, находятся под защитой государства. Господин Президент, от имени нашей семьи выражаю Вам признательность за все это. Мы, молодежь, гордимся Вами и поддерживаем Вас".

Житель города Баку Сабир Эфендиев пишет: "Уважаемый господин Президент, я пенсионер, у меня 7 внуков, двое из них учатся в братской Турции. Их отец, то есть мой сын, - офицер азербайджанской армии. В эти трудные для нашей страны и мира коронавирусные дни мои внуки из Турции сообщили, что наше государство оказало финансовую помощь каждому из них. Я очень обрадовался этой хорошей новости, мое сердце переполнилось чувством гордости. Да ниспошлет Аллах радость и Вам. Уважаемый Президент, у меня более пятидесятилетний трудовой стаж. Всю свою жизнь я был привязан к своему народу, нации, краю, Родине, шагал вместе с ней, всегда старался принимать активное участие в общественно-политической жизни страны. К счастью, судьба сложилась так, что в целом моя учеба и трудовая деятельность, включая юношеские и студенческие годы, почти полностью совпали с периодом, когда наш великий лидер Гейдар Алиев занимал руководящие должности в Советском Союзе и независимом Азербайджане. Я всегда с большим интересом наблюдал за его титанической деятельностью, слушал его речи и выступления, всегда учился у него, верил в него, и поэтому хорошо знаю, воспитанником какой общественно-политической школы Вы являетесь. Поэтому я однозначно поддержал Вас на президентских выборах и как избиратель проголосовал за Вас. Я всегда был убежден, и сегодня это еще раз подтвердилось - я не ошибся в своем выборе. Вы действительно наш достойный Президент, Верховный главнокомандующий, который заботится о каждом гражданине нашей страны. Результаты налицо. Мы видим в каком состоянии находятся из-за охватившего мир коронавируса бьющие себя в грудь лидирующие страны. Лишь благодаря Вашей дальновидности, высоким организаторским способностям, умению серьезно подходить к каждому вопросу, а также материнской заботе нашего любимого Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о нашем народе, наш Азербайджан не постигла эта страшная беда. Невежда тот, кто этого не видит. Дорогой и уважаемый наш Президент, мы всей семьей гордимся Вами. Желаем Вам и Вашей семье долгих лет жизни, здоровья, семейного счастья, больших успехов в Вашей высокой государственной деятельности страны".

Житель Газахского района Юсиф Юсифов, подчеркивая, что решительные меры, принятые благодаря мудрой политике Президента Азербайджана, создали почву для того, чтобы наш народ вышел из этой беды с минимальными потерями, пишет: "Уважаемый господин Президент, даже ведущие государства мира столкнулись с большими трудностями в борьбе с коронавирусом, охватившим человечество. Принятые благодаря Вашей дальновидной и мудрой политике решительные превентивные меры создали почву для того, чтобы наш народ вышел из этой беды с минимальными потерями. На местах успешно исполняются программы, направленные на социальную защиту населения, в результате каждая семья чувствует защиту государства. Соответствующие структуры в Газахском районе мобилизованы в борьбе с коронавирусом, имеющие возможность оказывают помощь малообеспеченным семьям. От имени аксакалов, представителей интеллигенции нашего района выражаю Вам и Мехрибан ханым, завоевавшей любовь народа своими благородными поступками, признательность. Желаю Вам и Вашей семьи здоровья, успехов в деятельности для достижения поставленных целей".

Жительница Баку Гюльдана Бабашова, поблагодарив главу государства за бесценные заслуги перед народом, пишет: "Дорогой и уважаемый наш Президент, прежде всего, хочу выразить глубокую признательность Вам и членам Вашей семьи. Вы всегда оказываете поддержку и проявляете заботу о нас, инвалидах и одиноких людях.

Мы глубоко уважаем Вас за исключительные заслуги, как главы нашего государства, перед нашим народом. Да упокоит Аллах души Вашего отца и Вашей матери за то, что они подарили нашему народу такого любящего свою Родину мужественного сына, как Вы. Надеемся, что в скором времени мы избавимся от болезни, захватившей весь мир. Как граждане, мы все должны строго соблюдать правила карантина и установленные порядки. Потому что только таким путем мы можем защитить свое здоровье. Благодарю Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву за их бесценную заботу о нашем здоровье.

Ваш призыв "Мы сильные вместе" внес важный вклад в единство и солидарность всего азербайджанского народа в эти трудные дни. Мы верим, что вместе с Вашим призывом мы однажды освободим от оккупации наш родной Карабах".

Директор Гейчайского государственного колледжа управления и технологий Иршад Аббасов и житель района Сахиль Гусейнов пишут: "Уважаемый господин Президент, выражаем Вам признательность за поддержку, оказанную Вами неотложным, превентивным мерам в связи со свирепствующей во всем мире пандемией коронавируса, обеспечению безопасности граждан страны, охране их здоровья, а также устранению ущерба, нанесенного в это трудное время социальной защите наших граждан и бизнес среде. Силы, пытающиеся обострить в эти дни ситуацию в стране, ничего не добьются. Мы тесно сплочены вокруг нашего Президента, отзываемся на его призывы и поддерживаем".

Жители поселка Икинджи Алибейли Агдамского района Гюляра Азимова и Гадир Джафаров, высоко оценив поручения главы государства, данные во благо охраны здоровья нашего народа пишут: "Дорогой наш Президент, солидарность азербайджанского народа в эти трудные и кризисные дни нас очень радует. Мы все знаем, что Ваши поручения, призывы в этой общенародной борьбе с пандемией COVID-19 связаны со здоровьем нашего народа и высоко ценим это. Господин Президент, Ваше отношение к здоровью нашего народа как к наиболее важному фактору еще более укрепило наше доверие к Вам. Мы выражаем Вам признательность также за материальную помощь, оказанную таким малообеспеченным семьям, как наша. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью".

Житель города Баку Сабутай Гаджиев, отметив, что социальные и карантинные меры в нашей стране приветствуются подавляющим большинством населения, пишет: "Уважаемый господин Президент, сегодня социальные и карантинные меры, осуществляемые под Вашим руководством в связи с пандемией, полностью поддерживаются и приветствуются подавляющим большинством населения. Сокращение случаев заражения и увеличение числа выздоровевших от этой болезни являются результатом своевременно проведенных мер по изоляции. От имени моей семьи, моих многочисленных друзей и их семей, я, как гражданин, выражаю Вам глубокую благодарность за меры, принимаемые Вами для защиты нашего народа от этого страшного бедствия. Абсолютно уверен в том, что работа, проводимая Вами во имя будущего нашей страны, благосостояния нашего народа, принесет хорошие результаты. В эти трудные дни желаю Вам и Вашей семье здоровья и новых успехов".

Жительница Хатаинского района города Баку Назрин Теймурова, поблагодарив Президента Азербайджана за работу по максимальной защите нашего народа от пандемии коронавируса, пишет: "Господин Президент, благодарю Вас за усилия, направленные на максимальную защиту нашего народа от пандемии коронавируса. Для меня большая честь написать Вам это письмо. Наша семья очень высоко ценит Ваши усилия, выражает глубокую признательность Вам и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Господин Президент, надеюсь, что в скором времени жизнь в Азербайджане полностью вернется в свое прежнее русло. Большое спасибо".

Житель поселка Амирджан Сураханского района города Баку Фамиль Ибрагимов пишет, что решения и поручения главы государства в связи со свирепствующей в мире пандемией коронавируса служат обеспечению здоровой и счастливой жизни азербайджанского народа. Он отмечает: "Уважаемый господин Президент, мы всегда поддерживали и впредь будем поддерживать Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Выражаю Вам глубокую признательность за осуществляемую Вами дальновидную политику, внимание к улучшению благосостояния нашего народа. Господин Президент, Ваши решения и поручения относительно пандемии коронавируса, охватившей мир, служат обеспечению здоровой и счастливой жизни азербайджанского народа. Нас радует Ваш патриотизм, сильная воля и то, что Вы являетесь дальновидным государственным деятелем, а также реализованные Вами проекты и реформы, служащие интересам нашего народа. Все это еще больше укрепляет наши надежды на будущее. Выражаю Вам признательность за превентивные меры, которые вы предпринимаете для здорового будущего. Мы гордимся Вами и всегда с Вами. Мы приветствуем Вашу работу во благо нашего народа. Да хранит Вас Аллах! От имени моей семьи и от себя лично выражаю Вам глубокую благодарность".

Самира Магеррамова, направившая главе государства письмо от имени руководства и преподавательского коллектива школы-лицея номер 261 имени Ильхама Мамедова Хатаинского района города Баку, также выразила уверенность в том, что благодаря мудрым решениям Президента Ильхама Алиева наш народ избавится от этой беды. Она пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря работе, которую Вы проводите для предотвращения широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, охраны здоровья наших граждан, и Вашим мудрым решениям мы избавимся от этого бедствия. Господин Президент, от имени коллектива нашей школы-лицея благодарю Вас за все, что Вы сделали для повышения статуса учителя в обществе, поднятия значимости этой профессии на самый высокий уровень, а также за доверие к учителям. Мы сильные вместе. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ".

Ученик из села Чархан Шамахинского района Эмин Рзаев пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за предпринимаемые превентивные меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране. Еще до выявления в нашей стране фактов заражения инфекцией COVİD-19 по Вашим поручениям и указаниям были начаты дезинфекционные работы. Затем при Кабинете Министров был создан оперативный штаб. Я, как школьник, всегда одобряю Вашу деятельность. Вы постоянно проявляете особое внимание пожилым людям. В нынешний период мы еще более отчетливо видим это. Вы достойно представляете Азербайджан во всех мероприятиях, поднимаете авторитет нашей страны. Я считаю родной Азербайджан самой счастливой страной во всем мире. Потому что у народа этой страны есть такой достойный, отважный, мудрый Президент, как Вы. Наш народ всегда рядом с Вами".

Житель Агдашского района Нурлан Гарибов, отмечая, что меры, предпринимаемые под руководством Президента Ильхама Алиева по борьбе с коронавирусом, вызывают чувство гордости и у агдашцев, пишет:"Уважаемый господин Президент, меры, осуществляемые под Вашим руководством по предотвращению распространения коронавируса в нашей стране, вызывают чувство гордости и у нас - агдашцев. Создание по Вашему Указу Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, открытие медицинских учреждений, оснащенных самыми высокими технологиями и медицинским оборудованием являются наглядным свидетельством Вашей правильной политики. К сожалению, эта болезнь не обошла стороной и нашу семью. Моя тетя заразилась этим вирусом. Однако в результате высокого медицинского обслуживания наших врачей и проводимого правильного лечения, она выздоровела и вернулась в нашу семью. Выражаем глубокую благодарность Вам, Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой и нашим самоотверженным врачам. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Подчеркнув, что в результате дальновидной политики Президента Азербайджана негативные последствия пандемии в нашей стране сведены к минимуму, житель села Гахаб Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Расул Зульфугаров пишет: "Многоуважаемый господин Президент, лично от своего имени, от имени членов моей семьи и жителей села Гахаб, где я проживаю, выражаю Вам бесконечную признательность за исключительные заслуги перед нашей страной и народом в рамках борьбы с инфекцией COVID-19, с которой столкнулся весь мир. Неоспоримый факт, что благодаря Вашей дальновидной политике негативные последствия пандемии в нашей стране сведены к минимуму, как и всегда, в эти трудные дни также созданы все условия для того, чтобы жизнь народа была комфортной, благополучной и здоровой. Уверен, что Вы будете защищать наш народ от любой возможной напасти и в дальнейшем. Уважаемый господин Президент, еще раз выражаю Вам бесконечную признательность. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. Да поможет Вам Всевышний."

Среди наших граждан, выражающих благодарность главе государства за работу, осуществляемую по предотвращению распространения в нашей стране пандемии COVİD-19, есть и жительница Ясамальского района города Баку Хаяля Меджидова. В своем письме она пишет: "Уважаемый господин Президент, я благодарна Вам за всю работу, осуществляемую по предотвращению распространения в нашей стране пандемии COVİD-19. Мы видим в каком беспомощном положении оказались крупные государства перед этим вирусом. Верю, что благодаря Вашей дальновидности наша страна в скором времени победит пандемию. В это трудное время Вашими распоряжениями была предоставлена единовременная выплата безработным, открыты новые больницы, оказана поддержка предпринимателям и др. Все это еще раз показывает, какую большую роль Вы играете в жизни нашей страны и народа. Вы действительно являетесь Президентом каждого азербайджанца. Мы верим в Вас и гордимся Вами. От имени моей семьи выражаю Вам и Мехрибан ханым глубокую признательность. Да хранит Аллах Вас и наш народ!"

Жители Хатаинского района города Баку, отец Национального героя Азербайджана Мазахира Рустамова, доктор философских наук, профессор Иззет Рустамов и мать героя Рафига Рустамова пишут: "Многоуважаемый господин Президент, мы от души одобряем Вашу неустанно проводимую многостороннюю, сдержанную и мудрую политику во имя благополучия и счастливой жизни азербайджанского народа, обеспечения мира и безопасности, желаем Вам новых успехов на этом пути. Дорогой Президент, Вы, успешно и мудро продолжая стратегию гениального политического деятеля, архитектора и созидателя современного Азербайджана великого лидера Гейдара Алиева, вывели Азербайджан на путь стремительного развития. Благодаря созданным Вами успешным связям с глобальным миром, международное сообщество заинтересовано в сотрудничестве с Азербайджаном, миллионы людей желают посетить нашу страну и уважают Вас. Осуществляемые Вами в Азербайджане экономические реформы, кадровые изменения, постоянное усовершенствование управления, развитие ненефтяного сектора одобряются и защищаются народом. Дорогой Президент, целенаправленная борьба, проводимая против пандемии коронавируса, осуществляемые мероприятия, в том числе, применение карантинного режима, создание 1специальных больниц по лечению коронавируса, приобретение необходимых медицинских принадлежностей высоко оцениваются Всемирной организацией здравоохранения. Самую высокую оценку этому дает Вам народ, говоря "Большое спасибо". Желаем Вам успехов."