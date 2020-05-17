Армянский олигарх оскорбил память о Победе в ВОВ

Российское кино никогда еще не было в столь обреченном состоянии, а память о Великой отечественной войне еще никто так не осквернял, как это сделал российский режиссер и олигарх армянского происхождения Сергей Саркисов. Миллиардер Саркисов, который руководит "РЕСО-гарантия", почему то решил снять кино про Великую отечественную, которая повествует обо всем, но только не о Победе.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ6, по сюжету танкист, возвращаясь из госпиталя еще с двумя фронтовиками, отбирает машину у немецких военных. Добравшись до сослуживцев, он застает время широкого празднования Победы. Разгоряченные советские солдаты отправляются в Париж на угнанном автомобиле "Мерседес". Съёмки ленты проходили два года назад в Калининградской области. Как уверял тогда новоявленный режиссёр Сергей Саркисов, входящий в список "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием $ 800 млн, фильм основан "на реальных исторических событиях", которые якобы произошли с героем Советского Союза Александром Милюковым.

Персонажи практически весь фильм употребляют алкоголь, используют матерщину, а вместо столицы Франции попадают в бордель, где общаются c девушками, там работающими. Кино откровенно напоминает нам чернуху 90-х.

Оглушительная критика обрушилась на фильм после того, как на эту бездарную картину обратил свои взоры известнейший блогер BadComedian. Посмотрел, пришел в ярость и снял ролик, которые посмотрели за несколько дней миллионы человек.

BadComedian в 42-минутном ролике припомнил создателям фильма "На Париж" все: мат в кадре, алкоголь, который не решает ни одной творческой или сюжетной задачи - герои, говоря по-простому, практически не просыхают, за оргии в борделе, Героя Советского Союза Александра Милюкова, о котором из всей выдающейся биографии зрители узнали ровно одно - что как-то он решил с товарищами съездить в Париж, да не удалось, зато побывал в настоящем борделе.

Между тем, во время создания фильма Минобороны обнародовало подборку документов, где находился наградной лист Милюкова. В документах отмечается, что Милюков который служил аж с 1940-го года, прошел Харьков, Курскую Дугу, а наградили его за за взятие Ольсен, Дрезден, и Берлин. Однако, как выясняется по фильму, звание Героя Советского Союза, Милюков оказывается получил за взятку высшему военному командованию, которым стал тот самый угнанный "Мерседес".

Многочисленные зрители в недоумении: Неужели о Милюкове рассказать было больше нечего?

Неудивительно, что фильм оглушительно провалился в прокате - при бюджете в 180 миллионов рублей он собрал всего чуть более 9 миллионов.

После просмотра фильма можно прийти к выводу, что эта "картина" - тест населения, и не только России. На это обратил и внимание блогер, который в сюжете привел кадры с недавней передачи Дмитрия Киселева на ВГТРК, где ведущий призывает установить памятник Петру Краснову, сотрудничавшему с нацистами в годы Второй мировой войны.

Блогер провел поучительную параллель, из чего можно прийти к выводу, что сегодня посредством масс-медиа, которая в основном в руках армянской мафии в лице Маргариты Симоньян и Карена Шахназарова, пропагандируется культ-предательства. Окно овертона сдвинулось еще на один шаг в сторону лютого фашизма.

Большинство зрителей в резких выражениях раскритиковали ленту, посчитав, что она оскверняет память тех, кто сражался за Родину во время Второй мировой войны. Достаточно посмотреть на сотни тысяч комментариев, оставленных под видео за несколько дней.

Veritatem Quaerendo: Подобные фильмы это глумление над миллионами погибших, это безумие и подлость. Снимать такое могут только психически больные ****.

inoj razum: По-моему, это фильм- оскорбление, оскорбление нашей истории, наших предков, нас.

Levon: Фильм пример деградации общества если допустили такое!!Зачем так опускать народ русский?!Народ особенно молодёжь смотрите советские фильмы.

Сергей Х: На сколько нужно не любить свой народ, чтобы снять такое ****** и пустить его в прокат.

ВИКТОР БУСЛАЕВ: До этого ***** я этих лицедеев ещё как то воспринимал.Теперь они для меня сдохли.

На сторону BadComedian встал его коллега Гоблин, известный не только по постам в соцсетях, но и по стебным переводам фильмов и книгам.

Он заявил, что фильм - даже не переписывание истории, а просто пропаганда, "идеологические помои", где участников войны совершено сознательно и осмысленно показывают "какими-то дегенератами", которым проститутки дороже и Родины, и родных.

Гоблин добавил, что снял бы о картине еще более злой и обидный ролик.

"Вот, смотрите, что из себя представляли ваши предки. Ты с его портретом на "Бессмертный полк" пошел? А он, между прочим, гляди, бегал по публичным домам", - размышляет переводчик.

Сам Саркисов так прокомментировал свою картину: "Русское кино ассоциируется с тем, что мрачно, а я хотел сделать фильм с позитивом". Русские пьянствующие солдаты в окружении проституток, видимо, именно так представляют себе русских военных многонациональные армянские миллиардеры.

Учитывая, что фильм был спонсирован Минкультом РФ, многие задаются вопросом, почему государство решило поддержать такую откровенно идеологически деградирующую картину?

Причем, в одном из интервью, олигарх Саркисов на вопрос, трудно ли было получить финансирование на этот "шедевр", отмечает, что абсолютно нет, и даже удивился, что Минкульт сразу согласился поддержать его финансами.

Увы, сегодня инструменты по созданию российской государственной идеологии и почти 70 процентов киноиндустрии полностью находятся под владычеством армян. Сюда можно отнести Камеди Клуб, Камеди Вумен, Наша Раша, такие низкопробные проекты, как Международная пилорама, Шахназорвский "Мосфильм" и несметное количество Симоньяновских СМИ. В итоге мы получаем то, что показал нам Саркисов. Печально, но наши деды сражались насмерть, а теперь государственные служащие, новоявленные режиссеры под видом добрых идей со спокойной душой ставят в один ряд фашизм и подвиг.