Президент Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление

Зариться на деньги бедных - это бессовестность и преступление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Вот уже несколько лет обеспечивается создание оплачиваемых общественных рабочих мест, и мы из года в год увеличиваем число людей, относящихся к данной категории. Мы начали с 30 тысяч. В нынешнем году моим указанием должны быть созданы 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, и в этом направлении уже есть результаты. Однако, к сожалению, из-за преступных действий некоторых глав исполнительной власти эта сфера также превратилась в самую коррумпированную и самую грязную. Главы исполнительной власти занимались хищением платежных карт людей, привлеченных к этим работам. В рабочих кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти и их приближенных находят сотни платежных карт. Эти деньги причитаются бедным людям, которые не могут найти работу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что особенно в период пандемии во всех странах сокращаются рабочие места, во всех странах растет безработица, в том числе и в Азербайджане.

"В такой ситуации зариться на деньги бедных - это бессовестность и преступление. Поэтому сегодня Министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществлять общий контроль, а также проводить мониторинг. Вы тоже серьезно проанализируйте эту работу в руководимых вами районах, разберитесь, сколько людей лишены этой возможности преступными главами исполнительной власти. Мы должны восстановить справедливость. Словом, ваша деятельность должна отразиться на социально-экономическом развитии возглавляемых вами районов, так как, хочу откровенно сказать, по меньшей мере 90 процентов работы, проделанной в регионах в последние почти 17 лет, выполнено по моей инициативе, в рамках государственных программ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что проложено 16 тысяч километров автомобильных дорог, реорганизовано, можно сказать, все электрическое хозяйство.

"Мы довели газификацию почти до 100 процентов, построены более 3500 школ, свыше 700 медицинских учреждений, около 50 олимпийских спортивных центров, много домов молодежи, дворцов культуры, других социальных объектов. Мы сделали все это по моему непосредственному указанию за счет государственного бюджета. А теперь давайте посмотрим, что сделали главы исполнительной власти, что они создали. В настоящее время все эти дела проверяются. Хищения происходят и при строительстве домов, возведенных за счет выделенных мною средств, то есть, возведенных на месте аварийных домов - как при строительстве, так и последующем распределении квартир. Эти дома предусмотрено распределять абсолютно бесплатно. Однако происходит хищение денег при строительстве, а квартиры распределяются за взятку. Значит, у людей вымогают деньги. В настоящее время проводится ревизия, и должностные лица, причастные ко всем этим нарушениям, будут привлечены к ответственности. Глава исполнительной власти должен своей работой оправдывать оказанное ему доверие", - добавил Президент Ильхам Алиев.