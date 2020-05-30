Настало время навести порядок в соцсетях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, регулирующий деятельность соцсетей на территории страны. По мнению главы Белого дома, больше соцсети не смогут делать то, что им хочется, поскольку теперь они лишились защиты от ответственности.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так. Исполнительный указ призван [установить] новое регулирование на основе раздела 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций. Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение", - сказал президент США, комментируя подписанный им указ.

До подписания указа, по словам американского лидера, соцсети "могли делать все, что захочется", теперь же Федеральная комиссия по торговле обязана будет следить, чтобы они не совершали каких-либо действий, "вводящих в заблуждение или наносящих вред торговле".

Поводом для подписания такого указа стала напряженность между Трампом и соцсетью Twitter - подробности этой истории широко освещались в СМИ, и нет необходимости останавливаться на этом. Гораздо важнее то, что указ американского президента стал воплощением того, что происходит с Интернетом в последние годы.

Крупные интернет-компании фактически превратились в некое подобие альтернативных государств: их "юрисдикция" зачастую подменяет настоящую юрисдикцию властей тех или иных стран. Кроме того, опираясь на ценности свободы слова соцсети в последнее время стали чуть ли не инструментом цензуры - причем критерии этой самой цензуры задаются внутри самих социальных сетей. Именно это и заставило Трампа подписать тот самый указ, который может изменить глобальную интернет-индустрию целиком.

Да, модерирование контента и высказываний соцсети действительно осуществляют - но где гарантии того, что модерация осуществляется объективно, а не исходя из взглядов или интересов руководства этих компаний? Twitter, Facebook, Instagram и Youtube стали крупнейшими площадками распространения самой разной информации. Все эти платформы используют различные алгоритмы, которые решают, какие видеоролики или публикации показать пользователям в первую очередь. На словах все звучит достаточно прозрачно - юзеру показывают контент, который схож с уже просмотренным - "все в интересах посетителя". Но на деле получается, что в то же время соцсети становятся своего рода инструментом для формирования общественного мнения. И это уже превращается в проблему - ведь неизвестно, ставится ли перед алгоритмом задача формирования конкретного мнения пользователей по тому или иному вопросу.

Именно это напрягает экспертов по всему миру - социальные сети стали не только важнейшим ресурсом распространения информации, но и абсолютно неконтролируемым ресурсом.

Говоря о том, что соцсети предвзяты по отношению к тем, кто не согласен с политической позицией их владельцев, Трамп по-своему прав: ограничения, которые применяют алгоритмы социальных площадок, по большей части фильтруют именно политический контент - с какой-то стороны, нарушая принцип плюрализма мнений.

Деятельности множества онлайн-платформ непрозрачна и неподотчетная абсолютно никому, а вся забота о свободе слова, которую они декларируют, выстроена исходя из неясных критериев, а не законов той или иной страны или международной организации.

Таким образом, можно сказать, что указ Дональда Трампа - это попытка упорядочить социальный хаос, творящийся в Интернете. К этому документу можно относиться по-разному, но очевидно, что в той или иной форме, но контроль за социальными сетями критически необходим.

Все мы хорошо помним события, которые называют "арабской весной" - серия гражданских противостояний в целом ряде стран Ближнего Востока привела буквально к краху всего этого региона. А начиналось все с координации деятельности активистов ... в твиттере и мессенджерах.

Многолетняя борьба, которую весь мир вел против ИГИЛ, закончилась бы намного раньше, и привела бы к намного меньшему числу жертв, если бы в соцсетях осуществлялся хоть сколько-нибудь действенный контроль. Террористы чуть ли не в открытую вели свою пропаганду, координировали свои действия по всему миру с помощью тех же сервисов, в которых мы привыкли общаться с друзьями или ставить лайки красивым снимкам.

Так что позиция Дональда Трампа в целом совершенно верна и оправдана. В США наконец-то поняли, насколько важно правовое регулирование социальных сетей. В Европе это понимание наступило чуть раньше: сразу несколько стран, в том числе Германия, уже приняли законы, направленные на защиту от вредного влияния социальных платформ. Этот процесс только набирает обороты, и можно уверенно говорить, что подобные законы примут и другие зарубежные страны.

Отсутствие универсальных стандартов и нормативов приводит к тому, что к сожалению, в соцсетях открыто и свободно распространяются фейк-ньюс, материалы, содержащие призывы к экстремизму, порнография и другая противоправная информация. Все это создает условия для деструктивного влияния на целые страны и народы, грозя политическими и общественными катаклизмами.

В Азербайджане понимают это лучше, чем во многих других странах. Наша страна неоднократно становилась целью спланированных информационных атак и провокаций, большинство из которых осуществлялись через социальные сети и Интернет в целом. Регулярные призывы к терроризму в отношении Азербайджана продолжаются и по сей день.

Как сильное, независимое государство, проводящее принципиальную политику, Азербайджан из года в год укрепляет международный авторитет. Это усиление нашей страны серьезно беспокоит антиазербайджанские силы и армянскую пропагандистскую машину, которые регулярно организовывают грязные кампании против нашей страны.

Этому информационному беспределу рано или поздно должен быть положен конец - и в отношении Азербайджана, и в отношении многих других стран. Социальные сети - это инструмент, который может быть невероятно полезен, но и принести немало бед всему миру.

Пришло время навести порядок в соцсетях.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az