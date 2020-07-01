Своими антинациональными заявлениями представители Нацсовета льют воду на мельницу врага

На сегодняшний день невозможно сравнивать в какой-либо сфере Азербайджан и Армению. Азербайджан является великой энергетической державой, обладающей собственной позицией в мире. Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН и был председателем Движение неприсоединения, которое объединяет две трети мира. Голос Азербайджана слышен во всех международных организациях, наша страна обеспечивает энергонезависимость европейского континета и стала основным транспортным коридором, соединяющим Север с Югом и Восток с Западом. Помимо этого, азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира.

Об этом в интервью Day.Az сказал председатель Центра исследований международных отношений, доктор философии по политическим наукам Руфиз Гонагов.

"Престиж Президента Азербайджана Ильхама Алиева в мире неоспорим. Доказательством тому является положительный отклик со стороны 130 стран на призыв главы государства о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это в очередной раз подчеркивает высокий уровень международного авторитета Президента Ильхама Алиева", Президент Ильхам Алиев - это лидер, который имеет глобальные мысли и взгляды", - заявил он.

Что качается Армении, продолжил он, то ее можно сравнить только с самыми отсталыми странами мира.

"Армения - это страна, которая оккупировала территории соседнего государства и является по своей сущности террористическим государством. Сегодня Армения является страной, у которой нет собственной внутренней и внешней политики и поэтому по праву считается вассалом.

У Армении отсутствует какой-либо авторитет на международной арене. Пока в Армении правят Петросяны, Кочаряны, Саргсяны и Пашиняны, придерживающиеся фашистской идеологии, то эту страну не ждет ничего хорошего", - полагает наш собеседник.

Он далее напомнил, что Президент Ильхам Алиев успешно решает социально-экономические проблемы граждан в период борьбы с пандемией коронавируса.

"В этом контексте, открытие модульных больниц как в Баку, так и в регионах, безусловно является важным шагом. Правительство также предпринимает шаги по улучшению социального положения бизнесменов, предпринимателей и безработных граждан", - отметил Гонагов.

Председатель выразил уверенность, что Азербайджан выйдет с поднятой головой из глобальной проблемы под названием COVID-19. "Нынешние экономические возможности Азербайджана позволят нам вывести наше государство и народ из этого положения с минимальными потерями", - подчеркнул он.

Эксперт также коснулся последнего онлайн-заседания оппозиционного Нацсовета, в последнее время представшего перед общественностью не в самом лучшем свете, где главный редактор газеты "Азадлыг" и руководитель программы "Азербайджанский час" Ганимат Захид заявил, что их основная цель заключается в клевете правительства.

"К сожалению, такие случаи уже случались раньше. Если активисты Национального совета озвучивают какую-то чушь против государства, это, безусловно, еще раз показывает, что они льют воду на мельницу врага. Они служат не национальным интересам своей страны, а интересам зарубежных стран.

Я осуждаю такие случаи и считаю их неприемлемыми. Сомнительно, что эти люди вообще являются азербайджанцами. Поэтому мы должны распространять в мире больше позитивных мнений об Азербайджане, чем пустые заявления каких-либо представителей пятой колонны", - подытожил Руфиз Гонагов.

Абдул Керимханов