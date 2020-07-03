Хачатуров украл 3,2 миллиарда у Газпромбанка

Банковская сфера России - одна из крупных, которая в значительной степени оказалась в руках представителей армянской диаспоры. Представители этой национальности присутствуют почти во всех крупных банках России, как частных, так и государственных, что в итоге определяет их печальную судьбу, пишет российское издание smi6.ru.

Источники Rucriminal.info рассказали интересные подробности расследования дела о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Один из находящихся под домашним арестом по данному делу банкиров - Григорий Юсуфов - на момент задержания являлся советником зампредправления "Газпромбанка" Тиграна Хачатурова. Он вместе с вице-президентом "Газпромбанка" Олегом Предтеченским и еще рядом сотрудников банка входит в "команду Хачатурова". Их главная задача - осуществлять внутри банка проекты для личного обогащения самого Хачатурова.

В "команду" входят специалисты по выводу средств, сокрытию активов должников банка, обналичке, занижению при продаже стоимости залогового имущества, решальщики и т.д. Между тем, интересные подробности стали известны и о незаконной деятельности Хачатурова в "Газпромбанке".

Так, согласно информации, "заместитель Председателя Правления Газпромбанка Тигран Хачатуров три года назад попал в банковскую среду и за это время так ни в чем не разобрался" - говорят источники в банковской среде. Более того, Хачатуров притащил в Газпромбанк на должность советника Юсуфова, а на место вице-президента такого "специалиста", как Олег Предтеченский, в послужном списке которого работа организатором торжеств, а потом ресторатором (Ginza Project)".

"Олег Предтеченский не скрывает свое отношение к курирующему его зампреду Тиграну Хачатурову, которого практически открыто называет - "Сорока"", - рассказали источники, при этом называя его абсолютный ноль в банковском бизнесе.

"Сорока", со слов Олега Предтеченского действительно любопытный персонаж. Во-первых, "Сорока" ничего не понимает в банковской работе и именно его банковская бездарность дает возможность "матерому" Предтеченскому рулить самым перспективным блоком в Газпромбанке. Во-вторых, "Сорока" опять-таки, со слов Олега, только - только стал чувствовать большие деньги, которые по его мнению заслуженно свалились на государственного банкира. "Сорока", как и положено банкстеру, регулярно посещает Лондон, Цюрих, Гавайи (США). "Сорока" падок на цацки и Олег рассказывает действительно уже вещи из разряда моветон: как Хачатуров хвалится часами или интерьером борта, в который иной раз, да посадит его Андрей Акимов.

Хачатурова и прозвали Сорокой за любовь к блесткам. Страсть к роскоши стоила Хачатурову карьеры на прежнем месте работы - он был и.о. президента ОАО "Атомредметзолото". Там Хачатуров на бюджетные деньги закатил корпоратив, на который "выписал" певицу Патриссию Каас и российских звезд эстрады. Ему влепили выговор и указали на дверь. А потом Хачатуров "всплыл" в Газпромбанке.

В задачи "команды Хачатурова" входит продавать залоговое имущество так, чтобы деньги шли самому Хачатурову, а не банку. Отдельным пунктом стоит "работа" с VIP-должниками, покинувшими Россию. Хачатуров готов не замечать их западные активы в обмен на пополнение собственных карманов.

Полагаем, что должники "Газпромбанка" должны знать имена людей, которые за счет их проблемных кредитов строят свое счастье. В 2015 году жена Хачатурова Виктория Боева открыла школу английского языка "Дискавери" совместно с Татьяной Амарян, женой Вардана Амаряна. Братья Амарян (Вардан и Давид) известны по скандалу в 2015 году с хэдж-фондом Copperstone (РФ), Guibor SA и Omega 26 Investments Ltd. За использование украденных украинскими хакерами неопубликованных пресс-релизов компаний Комиссия по ценным бумагам и биржам США взыскала с друзей Хачатурова $18 млн. Братья Амаряны трудятся в тесном союзе с акционером ПАО "Росдорбанк" Вартаном Вартановым. Последний является партнёром Виталия Артюхова, бывшего заместителя министра транспорта РФ и, пожалуй, самого коррупционного из всех министров природных ресурсов РФ. Компания этих высокоморальных и творческих людей уже изучает проблемные кейсы "Газпромбанка".

Отметим, что в мае официальный сайт программы журналиста Андрея Караулова "Момент истины" выпустил новость о том, что "банкир Хачатуров вывел из "Газпромбанка" 50 миллионов евро кредитных денег": "С лета 2016 года заместителем председателя правления "Газпромбанка" трудится Тигран Хачатуров. О том, чего добился банкир можно судить по тому, что Хачатуров до сих пор считает своим самым большим успехом историю с домом бизнесмена Дмитрия Якубовского. Строение, расположенное по адресу Барвиха, дом 77, бизнесмен строил на кредитные деньги в 50 миллионов евро, выданные под залог самого особняка и земли под ним. В итоге Якубовский не смог расплатиться по долгам, вот только имущество бизнесмена перешло не "Газпромбанку", а сторонней фирме. В итоге дом был продан Хачатуровым своему знакомому бизнесмену Авдоляну".

Публичные ресурсы дополняют, что "Хачатуров так был вдохновлён этой операцией, что сейчас строит планы на другое залоговое имущество разных должников. А также на благодарности от этих должников взамен на отказ от ареста имущества за пределами РФ".