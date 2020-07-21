Армянский захват российских СМИ

Российские СМИ имеют определенный феномен: создается впечатление, что это государство в государстве, имеющее и иной, неформальный центр управления с армянским этническим компонентом.

Наблюдатели отмечают, что нередко информационная политика ряда российских СМИ вступает в противоречие с политикой, приоритетами и национальными интересами российского государства, особенно по тем темам и проблемам, которые так или иначе затрагивают интересы армянских политических кругов.

Один из примеров - преломление в российском информационном поле отношений России со странами Южного Кавказа и тематики армяно-азербайджанского конфликта.

В частности, у азербайджанской аудитории формируется ряд вопросов к российским партнерам, курирующим СМИ:

- Азербайджан углубляет стратегические отношения с Россией на фоне углубления антироссийского курса Армении, но в российском информационном пространстве продолжают доминировать стереотипы о "дружественной" Армении и сравнительно "второстепенной" роли Азербайджана в контексте интересов России.

- Россия и Азербайджан усиливают взаимную поддержку на международном уровне, тогда как голос Армении все чаще стал звучать в поддержку оппонентов России, но эта тема ретушируется российскими СМИ.

- Россия на государственном уровне поддерживает территориальную целостность Азербайджана, практически весь мир признает факт оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении, но в армянском зеркале российского информационного пространства страна-оккупант Армения представляется пострадавшей стороной. В ряде российских СМИ происходит подмена понятий: страна "агрессор" Армения, чьи Вооруженные силы находятся на оккупированных территориях Азербайджана, представляется "жертвой агрессии". И наоборот. Логика отступает, профессиональная этика хромает, при этом имеет место настойчивое продавливание определенными мотивированными кругами ложных тезисов и стереотипов, формирование искаженной картины реалий армяно-азербайджанского конфликта.

- Армянская сторона 12 июля атаковала Азербайджан, нанеся провокационный удар не в зоне оккупации. Осведомленные российские государственники, политики и эксперты прекрасно понимают и имеют все аргументы, подтверждающие, что акт агрессии совершен со стороны Армении, но на российском ТВ и в ряде российских новостных СМИ превалируют и навязываются широкой аудитории лживые армянские заявления об "агрессии со стороны Азербайджана". Ведущие ряда популярных политических программ, обсуждающие данную тему, предвзято расставляют акценты, подбирают участников в основном из числа как собственно армянских экспертов, так и российских, им же симпатизирующих. Азербайджанская позиция представляется слабо и символически, для видимости поддержания баланса интересов.

- Даже в авторитетных российских агентствах пробрасывается информация со ссылкой на сомнительные иностранные ресурсы о якобы подготовке сирийских боевиков к участию в военных действиях на стороне Азербайджана. Азербайджан не нуждается в наемниках, особенно учитывая, что после недавней армянской провокации и гибели азербайджанских военнослужащих в армию уже записались более 50 тысяч добровольцев. Однако в российских СМИ нет никакой информации об армянских террористах из Сирии, которые тысячами воевали и воюют на стороне Армении. Армянская армия использует наемников, поскольку не может рассчитывать на большое число добровольцев в условиях позорной для Армении войны. Помнится, ранее руководители российских СМИ армянского происхождения Маргарита Симоньян и Арам Габрелянов уже были замечены в попытке тиражирования фальшивки на подобную тему.

- Особое внимание в аналогичном ключе привлекает деятельность агентства Sputnik, которое возглавляет Маргарита Симоньян. Информационная политика руководства этого ресурса такова, что Sputnik Армения, хотя это все же российское агентство, стоит в авангарде информационной войны против Азербайджана, тогда как его азербайджанский собрат - Sputnik Азербайджан целенаправленно превращен в непонятной ориентации продукт с приоритетными социальными акцентами.

- Также хотелось бы понять, какова мотивация и каковы мировоззренческие проблемы у ряда российских журналистов, экспертов типа Дениса Дворникова, требующих наказать оккупированный Азербайджан за армянскую агрессию, выступая со страниц провокационных армянских изданий России?

- Не остается без внимания и тот факт, что последовательно увеличивается число армянских руководителей российских СМИ, армянские эксперты задают тон на российском телевидении в то время, как в армянском обществе голосуют против вещания российских каналов и удаляют последние признаки российского присутствия. Парламент Армении подавляющим числом голосов (79 против 17) принимает законопроект о действиях по зачистке информационного пространства Армении от российского информационного влияния, а в России тем временем наращивается целая сеть псевдороссийских СМИ, заточенных под армянские интересы и ведущих информационную войну против Азербайджана и Турции, даже в ущерб государственным интересам РФ.

- О недостатке объективности и адекватности реакции свидетельствует и тот факт, что на фоне усиления антироссийской пропаганды в Армении, удаления российских каналов из сетки вещания, выдавливания российского бизнеса, оскорбления русского этноса и непосредственно Президента В. Путина, российские медиа в параллель этим процессам заняты умиротворением армянских кругов и участившимся транслированием армянских сюжетов - от "самой древней армянской" долмы, "древнего армянского коньяка" до многочасового переливания подробностей личной жизни тандема Кеосаян-Симоньян.

- Не представляется искренним и достаточно запоздалое обращение главреда ведущих российских СМИ Маргариты Симоньян к представителям Армении и Азербайджана с призывом остановить войну, "пока не поздно". Поскольку Маргарита Симоньян, учитывая то влияние, которое ей позволили нарастить в России, и то доверие, которым она пользовалась в Армении, открывали ей и ранее достаточно широкие возможности, чтобы выступить с аналогичным обращением. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но Маргарита Симоньян могла сказать об этом и десять лет назад, получая медаль "Мовсеса Хоренаци" из рук президента Армении Сержа Саргсяна, который несет ответственность за многочисленные военные преступления и кровопролитие. Но тогда никто не услышал ее призывов к миру или осуждения в адрес властей Армении, удерживающих под оккупацией территории другого государства. Может быть, если бы Маргарита Симоньян и другие ее влиятельные соотечественники своевременно направляли энергию армянских масс в миротворческое русло, а не подогревали их националистические настроения, сегодня бы жертв этой войны с обеих сторон было много меньше...

В азербайджанском обществе формируется много вопросов в аналогичном ключе, которые находят эмоциональное отражение в социальных сетях и могут так или иначе оказать нежелательное влияние на дружественный тон российско-азербайджанских гуманитарных связей.

Азербайджанская аудитория, в широкой своей массе русскоязычная, любит и смотрит российское телевидение, внимательно следит за средствами массовой информации России и болезненно реагирует на подобные необъективные подходы.

Взаимодействие и партнерство с Россией является одним из главных внешнеполитических приоритетов Азербайджана, российский и азербайджанский народы связывают многолетние исторические, ментальные, гуманитарные узы, в Азербайджане большая русская диаспора, огромное количество русскоязычных школ и русскоязычных СМИ.

Здесь любят россиян, дорожат отношениями с Россией и надеются на взаимопонимание.

Гюльнара Мамедзаде