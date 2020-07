EU Reporter: Беспрецедентное нападение на дипломатическую миссию Азербайджана в Европе

25 июля базирующаяся в Брюсселе европейская мультимедийная новостная платформа EU Reporter опубликовала статью под названием "Беспрецедентное нападение на дипломатическую миссию Азербайджана в Европе" (Unprecedented attack on a diplomatic mission of Azerbaijan in Europe).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в статье, где профессионально и объективно описаны совершенные со стороны армянской диаспоры в Бельгии (Comité des Arméniens de Belgique - https://www.armencom.be) противоправные действия перед посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и административным зданием представительства страны при Европейском Союзе, говорится, что 22 июля 2020 года перед посольством Азербайджана в Брюсселе прошло насильственное шествие армянской диаспоры, сопровождаемое актами вандализма. Этот инцидент характеризуется как продолжение нападения на посольство 19 июля.

В статье упоминаются нападения со стороны армянских радикалов на азербайджанские дипломатические миссии и мирных азербайджанских демонстрантов во многих странах мира, включая, Париж, Лос-Анджелес, Гаагу и Варшаву.

В ней также говорится, что следствием этого шествия стало явное нарушение международного права, в частности, международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических связях 1961 года".

"Жертвами этого нападения являются граждане Бельгии, и все члены Европарламента призывают правительство Бельгии проявить решимость и действовать в соответствии с законодательством Бельгии и своими международными обязательствами как принимающей страны, чтобы наказать всех лиц, причастных к такому насилию в самом сердце Европы", - говорится в статье.

Достойно похвалы и то, что в статью включено видео, опубликованное на странице в Instagram армянской диаспорой в Европе, которое наглядно изобличает эти зверства. Это документальное свидетельство, раскрывающее сущность Армении, которая возвела террор в ранг государственной политики - ясно видны лица ее людей, наслаждающихся агрессией.

Отметим, что согласно статистике просмотров, EU Reporter является наиболее оперативным и надежным новостным онлайн-порталом, очень популярным среди всех официальных лиц и институтов ЕС, включая членов Европарламента, а также лиц, принимающих политические решения, и кругов, формирующих общественное мнение, в Брюсселе. Издание на восемь процентов идентично The New York Times и The Wall Street Journal и на шесть процентов опережает The Guardian Online.

https://www.eureporter.co/politics/2020/07/25/unprecedented-attack-on-a-diplomatic-mission-of-azerbaijan-in-europe/