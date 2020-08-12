Кеосаян ведет двойную игру с Арменией и Россией

Тигран Кеосаян, ставший политическим дублером своей супруги Маргариты Симоньян, тоже решил понравиться россиянам, что вполне объяснимо при наличии больших стимулов. И тоже вдарил в соцсетях по армянскому премьеру Николу Пашиняну, который увел Армению от России, или просто эффективно завершил этот процесс, начатый еще его предшественниками.

Пашинян тот еще авантюрист и пройдоха, но и Симоньян с Кеосаяном в роли "справедливых арбитров" тоже никак не впечатляют.

Очевидно, что Кеосаяну, продолжившему операцию "Пашинянгейт", очень хотелось усилить впечатление от эффекта, произведенного "гневным" критическим спичем Симоньян в адрес армянских властей. И еще, возможно, хотелось уравняться с супругой в рейтинге популярности и занять свое прочное место в списке "патриотов России", передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Однако, как нам представляется, Симоньян и Кеосаян значительно запоздали со своими комментариями. Та же Симоньян получала награды от бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, при котором антироссийские настроения в моноэтнической Армении уже были достаточно проявлены, на что и намекнул хитрец Пашинян в своем ответе на ее критику.

Так чего же раньше молчали? Провокатор по призванию Пашинян лишь продолжил и усилил те тенденции, которые давно или всегда были обозначены во внешней политике Армении.

Правда, записав свой пост в фейсбуке, Кеосаян признается: "достаточно долго боролся с эмоциями, которые появились у меня после прочтения ужасающей по смыслу статьи Пашиняна за 2005 год". Оказывается, Кеосаян 15 лет "боролся" с этими эмоциями, а вся "борьба" выражалась в потреблении российского бюджета и продвижении интересов армянства в России.

Но вот "устав бороться" по рекомендациям (наконец) кураторов супруги, Кеосаян откопал скрин статьи раннего Пашиняна, когда тот обличает армян и проклинает "их" историю, и решил совместить порку Пашиняна, причем, не столько за антироссийские действия, сколько за неуважение к армянству и якобы отсутствие со стороны Пашиняна должного почитания "великой армянской расы". Дело в том, что Кеосаяну важно и русским угодить, и армян удовлетворить.

"Предыдущая власть в лице Саргсяна обязана отвечать перед народом и за то, что она сознательно узаконила мелкого журналиста, дав ему парламентскую трибуну", - также негодует Кеосаян.

Странно, что правдоискатель Кеосаян больше ни в чем не упрекает военного преступника Сержа Саргсяна, при котором, кстати, был установлен памятник фашисту Гарегину Нжде в Ереване, с подачи которого лилась кровь на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, при котором Армения усилила крен в сторону НАТО, и от которого его супруга Маргарита Симоньян получила медаль "Мовсеса Хоренаци" за особые заслуги в служении Армении.

Кеосаян так и пишет: "После прочтения этой статьи и ряда других ранних творений Пашиняна мне стала ясна первооснова его антироссийских действий. Не в России тут дело, нет. Он всегда был против Армении. Той Армении, которую мы знали и знаем, Армении, которую завещали нам наши предки и ценой своих жизней пытались сохранить - и сохранили, даже в нынешнем, усеченном виде".

Когда Кеосаян говорит об Армении "в усеченном виде", тем самым он еще раз подтверждает свою националистическую сущность, потому что только армянские националисты пропагандируют миф о "великой Армении" с претензией на земли соседних государств.

Такие армянские националисты, как Симоньян и Кеосаян, как правило, даже не живя в Армении, все равно называют военных армянских преступников "героями". Вот и Кеосаян в своих откровениях называет боевика, убийцу Монте Мелконяна, прибывшего в регион из Америки, "героем".

Кеосаян заявляет: "Ему (Пашиняну), как и его наставнику Левону Тер-Петросяну, смертельно опасна историческая память народа, которая раз за разом заставляла армян вставать на защиту Родины - от Вардана Мамиконяна до упомянутого уже Монте".

Напоминаем, что Тер-Петросян - единственный из президентов Армении, который хотел вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана. То есть, человек разумный, стремившийся к миру, но его Кеосаян осуждает. А "защитой Родины" Кеосаян называет захватническую политику Армении. В следующий раз он с супругой будет "защищать Родину" на подступах к Краснодару, тем более что Симоньян как раз оттуда родом.

Единственное, с чем можно согласиться в послании Кеосаяна, так это с его комментарием о связи нынешних властей Армении с Соросом или даже "с самим дьяволом": "Пашинян послан на армянскую землю, может, Соросом, может, самим дьяволом с целью продвижения идей глобализма, идей, которые должны переформатировать уникальность народа в нечто среднее, не имеющее корней. Все, что стоит на пути этой идеи, должно быть уничтожено - религия, история, национальная литература как хранительница этой самой истории, семья".

Странно, как это Кеосаян не заметил, что и его супруга сражается на стороне глобалистов, потому ее позиции в Москве столь устойчивы, невзирая на все промахи и провокации.

Более всего Кеосаян удивил в завершающей части своей обвинительной речи в адрес армянских властей, сделав глубокий реверанс в адрес армянской армии. Той самой армии страны-оккупанта, на счету которой десятки тысяч убийств и смертей.

"Резюмируя все сказанное, я хотел бы обратиться к самому дееспособному институту в Республике Армения - ее армии. Армии, заслужившей любовь и уважение всего общества своей ежедневной заботой о безопасности страны, армии, которая за десятилетия независимости много раз доказала всему миру, что дух героизма и самоотверженности, генетическая связь с великими полководцами древности и советской эпохи никуда не делась, армии, которая ежедневно проливает кровь, обороняя границы"- упивается армянской гордостью Кеосаян.

Почему Кеосаян, будучи гражданином России, так восхваляет армию соседнего государства и так озабочен безопасностью другого государства? И в чем он видит "дух героизма" армянской армии, которая во всем мире признается, как оккупационная армия? Или это "дух героизма" по-армянски, когда армия захватывает чужие земли и находится на территории другой страны. И насчет "обороняет" это чисто по-армянски, когда воры громче всех кричат "держи вора!".

При этом Кеосаян верит "в мудрость" этого народа: "Я верю в мудрость древнего народа, который видел на своем веку множество врагов и предателей". Действительно, трудно найти в мире другой такой народ, который подарил этому самому миру, в том числе России, такое количество предателей...

Кеосаян, человек творческой профессии, гуманитарий, по сути должен нести в общество и пропагандировать культурные, гуманитарные ценности, выступать против войны как таковой, однако он прославляет армянскую армию, поощряя и подстрекая и без того зарвавшееся в своем расовом "величии" армянство к новым завоеваниям, в том числе, что вовсе не стоит исключать, в перспективе и наших с вами южных земель.