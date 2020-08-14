Пашиняна ждет трибунал за преступления против Азербайджана

Главное, что смог продемонстрировать премьер-министр Армении Никол Пашинян, представший вчера широкой аудитории в программе Би-би-си HARDtalk, это насильственные упражнения над английским языком и отсутствие адекватности, как в оценке событий в Армении, так и в подходах к реалиям армяно-азербайджанского конфликта.

Пашинян не впервые развлекает международную аудиторию своими выступлениями на английском языке. Достаточно вспомнить смехотворные потуги армянского премьера вести дискуссию с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Аудитория реагировала соответственно на блестящую речь Президента Ильхама Алиева, представившего убедительные аргументы на безупречном английском, и на убогое во всех смыслах выступление армянского премьера. Попытки Пашиняна прикрыть свою ложь, как и слабое знание английского языка "эффектами" интенсивной жестикуляции, создавали впечатление некой клоунады, которая сейчас получила продолжение в формате популярной программы на Би-би-си.

Как представляется, ведущему этой программы Стивену Сакуру пришлось пережить некое испытание от общения с армянским премьером. Последний почти ни на один вопрос не ответил в соответствии со своим статусом лидера государства: мало того, что он напрягал слух британского журналиста коверканьем английской речи, так еще и оскорблял здравый смысл опытного ведущего неадекватными, а порой и неприлично лживыми рассуждениями.

Например, потешал Стивена Сакура рассказами о "полетах" дохлой армянской экономики. Это какой же степенью генетического вранья нужно обладать, чтобы заявлять на весь мир, что впавшая в кризис Армения якобы зафиксировала рекордный экономический рост, и не где-нибудь в Африке, а в Европе.

"Пандемическая ситуация прервала наш полет, но мы продолжим его", - пафосно, ничуть не смущаясь, соврал Пашинян, не преминув использовать пандемию для списания своих очевидных провалов.

Единственным источником, на который ссылался Пашинян в "обоснование" своих помпезных заявлений, послужили противоречивые оценки неправительственной американской организации Freedom House, известной своей политической ангажированностью.

Но даже мотивированная Соросом Freedom House вынуждена была признать, что в Армении и не пахнет институциональными реформами, и даже намекнула на конституционный кризис, прямо указывающий на липовую "демократию" в Армении.

Пашинян попытался уклониться и от ответственности за преследование своих политических оппонентов, в том числе экс-президента Роберта Кочаряна, которые несли угрозу его личной власти. "Не я решаю, кого задерживать и кого освобождать", - солгал армянский премьер, практически прибравший всю власть в стране к рукам. И вот именно потому, что возвысившие выскочку Пашиняна внешние покровители продолжают слушать его сказки "о демократии", этот маленький правитель одержимой территориальными захватами страны постепенно превращается в диктатора и нагнетает военные настроения в регионе.

Надо отдать должное и лукавой находчивости Пашиняна, который быстро нашел, что ответить на вопрос ведущего, почему он был замечен без маски на банкете в разгар эпидемии, в то время как сам же лично стыдил граждан за несоблюдение масочного режима? Пашинян тут же ловко сослался на другую территорию - Нагорный Карабах, где эти карантинные правила почему-то не действовали. Жаль, что ведущий не спросил его, скольких жителей НК заразила ереванская делегация, распивавшая коньяки в разгар эпидемии. Да и сам Пашинян, если вправду переболел коронавирусом (а не из-за страха участвовать в московском Параде), мог послужить распространителем опасной заразы в Карабахе.

Карабахский фрагмент этого интервью стал наиболее яркой иллюстрацией ничтожности Пашиняна и разоблачения агрессорской политики его страны в глазах международного сообщества.

Принципиальный британский ведущий прямым текстом бросил в лицо Пашиняну, что, согласно международному законодательству, ВС Армении, находящиеся на территории другого государства - это оккупационные войска. Тут нет, и не может быть других определений и толкований.

Стивен Сакур бескомпромиссно отвергал все уловки Пашиняна говорить о "приверженности Армении к миру" и списывать армянские провокации на Азербайджан. Информированный ведущий ВВС апеллировал только фактами, а факты выявляют ответственность Армении за многочисленные военные преступления на территории Азербайджана и периодические провокации на линии фронта, включая военную атаку ВС Армении на Товузском направлении государственной границы Азербайджана.

Но Пашинян, как заезженный магнитофон, и тут не сдавался, имея наглость заявлять об "односторонних усилиях Армении к достижению мира". Лицемерные рассуждения "о мире" армянский премьер как всегда завершил своей провокационной "армянской точкой" в вопросе принадлежности Карабаха, которая и свела к нулю переговорный процесс.

К сожалению, камеры не смогли зафиксировать "задымление" британского ведущего от такой массированной армянской лжи и глупости, в том числе на традиционные для армянских фальсификаторов исторические темы от "летающих легионеров Тиграна великого" до заселения армянами Нагорного Карабаха в ледниковый период.

Не выдержав этого политического и исторического бреда, Сакур отрезвил Пашиняна, задав ему конкретный вопрос: "Готовы ли вы извиниться за военные преступления, совершенные Арменией во время карабахского конфликта?!".

Это вопрос журналиста ВВС возможно войдет в историю, как предвосхищающий начало конца армянской оккупации на азербайджанских территориях.

Сама постановка этого вопроса указывает, что ведущий имеет достаточно аргументов указать на прямую ответственность Армении и за развязывание конфликта, и за оккупацию азербайджанских территорий, и за многочисленные военные преступления армянства против государства и народа Азербайджана.

Со ссылкой на международных наблюдателей Сакур подчеркнул, что штурм армянскими силами азербайджанского села Ходжалы в 1992 году привел к самому большому числу смертей среди гражданского населения в этом конфликте.

Британский ведущий, понимая и предвидя, что премьер Пашинян будет юлить и прикрывать преступления армянской военщины, обратился к нему, как к журналисту, правозащитнику, каковым он ранее позиционировался, чтобы достучаться до элементарной совести человека, если она у него присутствует. И даже пытался дать шанс Пашиняну на покаяние, пока тот не оказался под судом международного трибунала.

Но армянский премьер ушел от этого вопроса, равно как и потерял свой последний шанс остаться в истории Армении политиком, освобождающим этот народ от собственных заблуждений и преступлений.

Алла Михайлова