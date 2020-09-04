Хикмет Гаджиев встретился с руководителями правозащитных НПО

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках диалога между неправительственными организациями и правительством встретился с руководителями 68 НПО, действующих в сфере прав человека, расследований и исследований, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Совет государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана.

Открывая встречу вступительным словом, председатель Совета Азай Гулиев отметил, что защита прав человека - одно из основных направлений НПО. Для государства приоритетными являются активное участие институтов гражданского общества в защите национальных интересов на местном и международном уровне, информирование мировой общественности о нарушении Арменией фундаментальных прав более одного миллиона азербайджанских граждан, повышение прозрачности и гласности в работе центральных и местных исполнительных структур, усиление общественного контроля. Поэтому Совет постоянно финансирует инициативы и проекты НПО, действующих в сфере защиты прав человека, поддержки и изучения демократических процессов.

В свою очередь помощник Президента Хикмет Гаджиев сказал, что во встречах, которые были проведены до настоящего времени с НПО, участвовали более 200 организаций, добавив, что диалог между НПО и правительством имеет особое значение с точки зрения определения новых подходов для организации деятельности общественного сектора согласно вызовам современности.

Гаджиев подчеркнул, что, несмотря на то, что защита прав человека является глобальным вопросом, за более чем 30 лет ряд международных организаций этой сферы не выразил на справедливого отношения к факту грубого нарушения Арменией прав граждан Азербайджана.

Гаджиев добавил, что "мозговые центры" являются важными интеллектуальными институтами, которые, исследуя и анализируя различные проблемы определенных государств, региона и мира, дают определенные рекомендации соответствующим организациям.

Помощник Президента Азербайджана также сказал, что важно, чтобы азербайджанские НПО специализировались в этом направлении, и расширяли международное сотрудничество с зарубежными коллегами.

Выступившие на встрече руководители НПО подчеркнули важность диалога, начатого с НПО в таком расширенном формате, рассказали о существующей ситуации в общественном секторе и непосредственно в сфере своей деятельности, высказали мнения и предложения по устранению трудностей, с которыми сталкиваются.

В заключение Хикмет Гаджиев сказал, что обсуждения были плодотворными мнения и предложения НПО будут рассмотрены и предприняты шаги по решению обоснованных вопросов.

Отметим, что встречи помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с НПО будут продолжаться