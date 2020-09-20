Мир убедился в гуманности азербайджанского государства

Избрание меры пресечения в виде домашнего арестаТофика Ягублу в первую очередь подтверждает, что Азербайджан по своей сути является гуманистическим и правовым государством, а верховенство закона - ключевой принцип азербайджанского государства.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Парламентарий отметил, что в период нахождения Тофика Ягублу в заключении, в его отношении предпринимались гуманные шаги.

"В связи с состоянием его здоровья в тюрьме были созданы все материальные и бытовые условия, он находился под наблюдением врача и у него не было ограничений на общение. Тофик Ягублу мог поддерживать связь с членами семьи по телефону и регулярно встречаться со своим адвокатом", - заявил он.

Депутат также напомнил, что представители интеллигенции и общественные деятели обратились к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой изменить меры пресечения в отношении Тофика Ягублу. Кроме этого, его посетила омбудсмен Сабина Алиева, которая ознакомилась с состоянием заключенного и рекомендовала ему прекратить голодовку.

"В рамках законодательства были предприняты все возможные шаги, чтобы в первую очередь обеспечить его права и у него не возникло проблем со здоровьем. Тофик Ягублу был доставлен в гражданскую больницу в связи с состоянием его здоровья, где для него были созданы все необходимые условия", - подчеркнул наш собеседник.

При этом, продолжил он, радикальная оппозиция и ряд международных организаций, выполняющих заказ антиазербайджанских кругов создали вокруг Тофика Ягублу политическое шоу. По его словам, они пытались использовать фактор Тофика Ягублу, чтобы нанести ущерб международному имиджу Азербайджана.

"Недруги нашей страны хотели, чтобы события развивались по самому нежелательному сценарию. Но их намерениям не суждено было сбыться. Единственной причиной тому стал гуманизм азербайджанского государства и весь мир в очередной раз убедился в этом", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов