У армян нет будущего без Азербайджана

Временная поставка российского газа в Армению через азербайджанскую территорию показывает, что Армения зависит от Азербайджана, и если в регионе не будут открыты коммуникации, эта страна столкнется с большими трудностями, так как не сможет сделать это в одиночку.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

По его словам, в связи с этим российская сторона обратилась с соответствующей просьбой, на что Азербайджан ответил положительно.

"Это еще раз показывает, что Азербайджан является заинтересованной стороной в установлении и развитии сотрудничества во имя мира и безопасности в регионе. Политическое руководство Армении и стремящиеся к власти оппозиционные круги должны знать, что без Азербайджана у них нет будущего, никакие коммуникации не могут быть восстановлены без участия азербайджанской стороны, а блокада Армении может только усугубиться. А это было бы для Армении настоящей катастрофой.

Согласие Азербайджана на транспортировку российского газа в Армению по своей территории в очередной раз продемонстрировало, что мы готовы предпринять шаги для установления стабильности, безопасности, мира и сотрудничества в регионе", - подчеркнул Эльман Насиров.

Отметим, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана на платной основе.