Азербайджан будет обеспечивать безопасность северной части плотин на границе с Ираном

Безопасность северной части плотин на границе с Ираном будет обеспечивать Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице в Twitter посольства Ирана в Азербайджане.

Сообщается, что было проведено заседание с участием заместителей командующих пограничными войсками Ирана и Азербайджана.

В ходе заседания было принято решение поручить азербайджанским пограничникам обеспечение безопасности северной части совместных плотин на реке Араз на границе с Ираном.