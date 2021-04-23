https://news.day.az/politics/1336751.html Азербайджан будет обеспечивать безопасность северной части плотин на границе с Ираном
Азербайджан будет обеспечивать безопасность северной части плотин на границе с Ираном
Безопасность северной части плотин на границе с Ираном будет обеспечивать Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице в Twitter посольства Ирана в Азербайджане.
Сообщается, что было проведено заседание с участием заместителей командующих пограничными войсками Ирана и Азербайджана.
В ходе заседания было принято решение поручить азербайджанским пограничникам обеспечение безопасности северной части совместных плотин на реке Араз на границе с Ираном.
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