Роберт Кочарян в роли «гроссмейстера» Бендера

Сразу возникло подозрение, что о чем-то подобном мне уже приходилось читать. Вспомнил! Это же тот момент из романа "12 стульев", где "гроссмейстер Бендер" рассказывал обалдевшим от счастья васюкинским любителям шахмат, что клуб "Четырех коней", при правильной постановке дела, сможет совершенно преобразить город. Второй президент Армении Роберт Кочарян, очень старающийся вернуть себе власть и сохранить награбленные миллиарды, провел ровно такой же сеанс развешивания лапши на уши, формально назвав все это "встречей со сторонниками".

Робика как некогда Остапа, несло! Он усиленно возвеличивал самого себя, попутно дискредитируя нынешнее руководство РА. Кочарян надеется, что его огромные капиталы, с помощью которых куплена лояльность подавляющего большинства армянских СМИ, а в будущем можно будет скупить голоса избирателей, позволят ему провернуть дело, по сравнению с которых обман наивных васюкинцев со стороны "великого комбинатора" покажется детской забавой.

Бывший карабахский сепаратист, хотя бывших сепаратистов не бывает, очень активно пытается доказать правоту изречения великого Бисмарка о том, что никогда люди не врут так часто, как во время войны, после охоты и перед выборами. Правда, есть подозрения, что узнай Седракович, чью правоту он доказывает своими выкрутасами, то он сильно бы удивился. Также, как Бендер, который играл в шахматы во второй раз в жизни, если бы ему сказали, что он играл восемнадцать испанских партий, а в остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора.

В общем, Робик врал. Как во время охоты. Он ведь и в ней большой дока. Причем, охотится Робик любит в Африке, на львов. И в этой связи хочу кое-что напомнить. Вице-председатель Народной партии Армении Григор Арутюнян считает, что Армения проиграла не в этой войне, а проиграла в последние 25 лет - и проигрывала каждый год. Так он выразил свое отношение к лозунгу сторонников Кочаряна "Если бы во время войны главой Армении был Роберт Кочарян, Серж Саргсян - Армения не проиграла бы войну в Карабахе".

А еще, Григор Арутюнян однажды задал задает вопрос сыну Р. Кочаряна Левону Кочаряну. "Эй ты, парень, когда твой отец ходил на льва, на какие деньги он ходил? Почему мы сегодня проиграли? Окопы линии обороны показывают, что они были построены 30 лет назад. Почему на участке Физули - Горадиз не было оборонительной линии? Почему сын Кочаряна не говорит отцу, чтобы вместо того, чтобы охотиться на льва, купил бы пару БПЛА для армии", - сказал он.

Ясное дело, что на эти вопросы никогда не дадут правдивого ответа Роберт и Седрак Кочаряны. Второй президент сейчас вообще только и делает, что врет. Делал он это самозабвенно, чувствовались знание дело, виден был огромный опыт политического шулера, который не чета всяким там знатокам 400 способов сравнительно честного отъема денег у населения. Сделав традиционные в последнее время колкие замечания, забросив очередные камни в огород Никола Пашиняна, второй президент РА выдал наконец-то свой главный "козырь".

"У нас есть достаточные основания попытаться решить вопрос Шуши и Гадрута законными и переговорными путями. Тут имеются основания для продвижения данного вопроса вперед", - заверил Кочарян.Звучало это ровно также, как обещание "гроссмейстера" Бендера провести в Васюках межпланетный шахматный конгресс. Не хватало только клятв Седраковича в том, что в итоге город, которому после освобождения от армянских оккупантов было возвращено его историческое название Агоглан, когда-нибудь будет переименован в Нью-Гадрут, на манер Нью-Васюков.

Вроде бы, любому разумному человеку должно быть понятно, что это бред сивой кобылы. Азербайджан не для того воевал и побеждал на поле боя, чтобы потом отдавать свои же города мирным путем под контроль армянской стороны. На нашей стороне международное право, политическое, экономическое, военное превосходство. Но в том все и дело, что Кочарян общался с публикой, которая сама рада обманываться.

Это же те самые граждане РА, которые верили в бесконечную чушь со ссылкой на Страбона, Геродота и Плиния-младшего от тех, кто даже не в состоянии отличить ягоды от ягодиц. Это те, кто упивался сказкой про "непобедимость" армянской армии, даже после ее разгрома в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года. Это те, кто рукоплескал совершенно очевидному популисту Пашиняну, а теперь возмущается итогами его правления.

Вся эта публика очень напоминает васюкинцев, которых облапошил "великий комбинатор". Получится ли облапошить ее Роберту Кочаряну? Время покажет. Но, на судьбе все освобожденных в результате 44-дневной войны территорий это никак не скажется. Причем, это прекрасно знает и сам Робик. Знает, но продолжает лгать. Потому, что только в этом он видит свое спасение.

Акпер Гасанов