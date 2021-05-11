Закир Гасанов посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях

Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил воинскую часть, дислоцирующуюся на освобожденных территориях.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу военного ведомства, министр обороны ознакомился с работой, проводимой в подразделениях, проверил боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих.

Кроме того, Закир Гасанов дал соответствующие указания по качественному выполнению мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение социально-бытовых условий личного состава.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны провел беседу с военнослужащими за совместным обедом.