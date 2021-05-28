Карабахский референдум был незаконным

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сделал очередное сенсационное признание.

Как передает Day.Az, Пашинян в эфире армянского телевидения заявил, что "референдум" в Карабахе не может считаться легитимным, потому как азербайджанцы не принимали в нем участие. Кадры выпуска новостей приводят армянские Телеграм-каналы.

Напомним, что 10 декабря 1991 года, за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе состоялся т.н. "референдум", на котором подавляющее большинство населения, являющееся армянами ввиду того, что все азербайджанцы заранее были изгнаны, высказалось "за полную независимость от Азербайджана". "Референдум" был полностью незаконным.

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) заявили, что не примут результатов "референдума", а также подчеркнули, что его результаты не предрешают окончательный статус т.н. "НКР".

Оккупация Карабахского региона Азербайджана продолжалась до 2020-го года. 27 сентября азербайджанская армия начала контрнаступительную операцию, в результате которой ранее оккупированные территории были освобождены. Отечественная война Азербайджана завершилась 10 ноября разгромом армянской оккупационной армии и подписанием трехстороннего Заявления лидерами Азербайджана, России и капитулировавшей Армении.