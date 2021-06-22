Выборы в Армении: из двух зол меньшее

Прошедшие внеочередные парламентские выборы в Армении завершились победой партии "Гражданский договор", во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном.

Таким образом, все надежды армянской оппозиции на смену власти демократическим мирным путём, окончились полным фиаско.

Несмотря на то, что против Н. Пашиняна единым фронтом выступили практически все политические силы, обвинявшие его в предательстве и в ответственности за поражение во Второй Карабахской Войне, рядовой армянский избиратель сделал свой выбор в пользу партии "Гражданский договор".

Вторым к финишу, со значительным отрывом от лидера (собрав немного более 20% голосов), пришел блок "Армения", во главе с Р. Кочаряном.

Следующим является блок "Честь имею" С. Саргсяна, который с трудом набрал чуть больше 5 % голосов. Согласно закону о выборах, для того, чтобы занять места в парламенте, блоку партий необходимо набрать не менее 7 % голосов. В связи с этим, этот блок может лишиться возможности попасть в парламент.

Все остальные политические партии и блоки с трудом собрали по несколько процентов или даже менее процента голосов, что говорит о том, что никакой поддержкой у электората они не пользуются.

В ходе предвыборной компании оппозиция рекламировала себя, как влиятельная политическая сила. Но уже за несколько недель до выборов стало ясно, что основная борьба развернётся между Н. Пашиняном и Р. Кочаряном.

По итогам выборов окончательно подтвердилось, что реваншистские лозунги и пустые обещания Р. Кочаряна не нашли широкой поддержки армянского народа.

Народ устал от правления криминального "карабахского клана" и 30 летнего конфликта, который фактически привёл страну на грань политической и экономической катастрофы и не стоил тысячи жертв.

Н. Пашинян в ходе предвыборной компании также продолжал повторять свои давно избитые тезисы о каком-то "арцахе", но в целом его программа отличалась большей реалистичностью, особенно в экономической сфере. В отличии от мифической программы своего главного соперника Р. Кочаряна, который обещал чуть ли ни в течении двух лет создать "рай" и даже вернуть часть потерянных азербайджанских территорий, включая город Шушу.

Судя по всему, армянский избиратель понял, чем все это может обернуться, и очередное знакомство с азербайджанским железным кулаком может стоить новых жертв, которые будет нести простой народ, а не семейство Кочаряна и его приспешники.

Однозначно, что Н. Пашинян продолжает разыгрывать уже битую карабахскую карту, дуря мозги армянскому обывателю, обещая некое международное признание остаткам сепаратистов. Однако все это полный блеф и предвыборный трюк, рассчитанный на простачка.

В преддверии выборов, Р. Кочарян воспользовался своими давними связями в Москве. Он попытался достучаться до армянского электората, используя многочисленные интервью в российских средствах массовой информации, в которых изображал из себя чуть ли не единственным другом и союзником России.

Партнеры Р. Кочаряна по московскому бизнесу-А. Габрелянов и М. Симоньян, через подконтрольные им средства массовой информации, распространяли результаты ложных опросов и экзитполов, в которых заявляли об уверенной победе их дружбана, вводя в заблуждение армянских избирателей.

В поддержку Р. Кочаряна выступили влиятельные в армянском обществе силы (армянская церковь, часть генералитета и военных), но увы для соискателя на пост премьера, все усилия оказались тщетными. Проиграл он подчистую, причём с большой разницей голосов.

Армянский избиратель в очередной раз сказал, что не хочет новой войны и конфликта, устав от авантюр "карабахского клана", который всегда использовал эту ситуацию для пополнения своих карманов.

Н. Пашинян, добившись победы на выборах, получил мандат не только для формирования нового правительства, но и для проведения собственной внешней и внутренней политики.

Используя предвыборные "ура патриотические" лозунги, Н. Пашинян также заявлял, что будет продолжать курс на выполнение условий трёхсторонних Заявлений. Это вселяет осторожный оптимизм на то, что у нового старого руководства хватит ума не создавать конфликтные ситуации, а постепенно идти по пути разрядки напряжённости.

Н. Пашинян, несмотря на традиционную для всех армянских политиков туркофобию, прекрасно понимает, что без налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном, Армения обречена на полную изоляцию, так как экономическое развитие страны невозможно без открытия коммуникаций и транспортных коридоров.

Публично заявляя о том, что речь может идти только о железнодорожном сообщении, а не о коридоре, Н. Пашинян знает позицию Азербайджана в этом вопросе. Он понимает, что упрямство, в угоду некоторым кругам в Ереване, ничего не принесёт.

Говоря о своей приверженности курсу на тесные отношения с Россией, он осознаёт, что российская сторона заинтересована в скорейшем открытии Зангезурского коридора, который принесёт экономическую выгоду всем странам региона, а также соседним государствам.

Таким образом, армянский народ сделал свой выбор-выбрал из двух зол меньшее, отдав предпочтение популизму бывшего редактора малолитражной газеты туманным обещаниям мстительного лидера боевиков, который так и рвётся снова в бой и для которого никакой разницы между чужой кровью и водой нет.

Близкие блоку Р. Кочаряна средства массовой информации уже развернули пропагандистскую компанию против Н. Пашиняна и его партии, обвиняя в подтасовки выборов, оскорбляя избирателей неприличными сравнениями с некоторыми животными.

Возможно, что проигравшие не смирятся с поражением и попытаются решить вопрос о власти в Армении силой, используя свои испытанные методики вооруженных переворотов и политических коллапсов.

Но в таком случае они пойдут против воли избирателей и могут развязать Гражданскую войну, которая окончательно может развалить и так хрупкую армянскую государственность.

Представители так называемого "карабахского клана" уже заявили, что не признают результаты выборов и готовы начать борьбу с узурпирующим, по их мнению, власть Н. Пашиняном, то есть они готовы во имя своих интересов ввергнуть страну в пучину междоусобицы.

С другой стороны, президент А. Саргсян, которому не терпится превратиться из чисто церемониального главы государства в реального политика, хочет использовать этот пост для увеличения размеров своего уже не маленького капитала, в очередной раз предъявил претензии на расширение своих полномочий, призвав к изменению Конституции страны.

В целом, выборы в Армении признаны состоявшимися всеми международными наблюдателями, в том числе и союзниками Армении, которым не нужны никакие потрясения, а нужен мир, стабильность и экономическое сотрудничество в регионе.

При этом следует учесть тот факт, что методы представителей "карабахского клана" окончательно устарели, а после поражения во второй Карабахской Войне, клан постепенно утрачивает былое влияние на ситуацию в стране.

Очевидно, что Р. Кочарян сейчас находится в довольно напряжённом состоянии. Он понимает, что поражение на выборах ставит его будущее под вопросом, так как возможно возобновление уголовного дела против него.

С другой стороны, в случае отказа признания результатов выборов, он может утратить депутатскую неприкосновенность, которая даёт некоторую защиту от судебного преследования.

Результаты выборов в Армении еще раз подтвердили тот факт, что армянский народ окончательно устал от нахождения в состоянии войны и конфликта. То, что избиратели выбрали Н. Пашиняна и его партию доказывает, что силы, которые желают новой конфронтации и возобновления войны, не пользуются популярностью у народа.

Полное поражение блока С. Саргсяна очередной пример того, что он также утратил всяческое влияние на электорат.

Союз Р. Кочаряна и известной своей туркофобией партии "Дашнакцутюн" дал обратный эффект.

Набранные голоса в основном были за счёт сторонников Р. Кочаряна и близких к нему деловых кругов, оказавших давление на работников своих предприятий и членов их семей.

Н. Пашинян продолжает говорить о своей поддержки сепаратистов, но в реалии оказать эту поддержку он не может, так как нет ни сил, ни средств.

Армянский избиратель, выбрав меньшое зло из двух, просто подтвердил то, что выборы в Армении были без выбора, а победа партии Н. Пашиняна результат того, что ещё у избирателя ещё теплится небольшая надежда на изменения.

Избрание Н. Пашиняна устраивает как Запад, так и союзников по ОДКБ, которые понимают, что в противном случае страну ожидали бы сильные внутренние потрясения и возможные новые войны.

Легче договариваться с побитым Н. Пашиняном, который наверняка знаком с ситуацией на мировой арене и понимает реальное положение вещей, чем с Р. Кочаряном или С. Саргсяном, полными авантюрных идей и желаний реванша, готовыми пойти на все, чтобы набить свои карманы и не сесть за решетку.

Всем давно понятно, что "миацум", "арцах" и вопрос статуса, уже давно догнивают на свалке истории. Единственная альтернатива этому- мирные инициативы Президента Ильхама Алиева по созданию зоны свободной торговли на Южном Кавказе и предложения Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по экономическому сотрудничеству в регионе по формуле 3+3.

Что будет после парламентских выборов в Армении покажет время.

Будем надеяться, что эти выборы послужат тому, чтобы армянский народ наконец обрёл бы мир и спокойствие, впервые за более чем 30 лет, отказавшись от бредовых идей присвоения и аннексии территорий соседних государств.

Пярвин Мирзазаде