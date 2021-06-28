Сахиба Гафарова совершит официальный визит в Венгрию

Парламентская делегация, руководимая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, с 28-го июня по 1-е июля будет находиться в столице Венгрии Будапеште с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации войдут первый заместитель председателя ММ и руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли, председатель парламентского комитета Зияфет Аскеров, депутаты Камиля Алиева, Эльман Насиров и Асим Моллазаде, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита состоятся встречи председателя Милли Меджлиса с премьер-министром, председателем Национальной Ассамблеи и членами рабочей группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном. На встречах состоится обмен мнениями о современном уровне межпарламентских отношений, направлениях их развития и расширения сотрудничества в других областях.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова посетит также местный офис Тюркского Совета, Дипломатическую академию, где выступит с докладом.