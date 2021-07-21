Визит Президента Ильхама Алиева в Москву открывает новые возможности экономического сотрудничества Азербайджана и России

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина является значимым событием, которое еще больше укрепит стратегическое партнерство между Баку и Москвой.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По его словам, Президент Ильхам Алиев, как динамичный государственный деятель масштабов Евразии и обладающий замечательным видением, прилагает огромные усилия для того, чтобы Азербайджан достиг большего уровня геополитической мощи и установил более тесную координацию с Россией.

"Недавняя встреча двух президентов является наглядным свидетельством близких отношений между двумя государствами и народами. Экономическое развитие и инфраструктурные проекты в Карабахе являются основными направлениями, которые обсуждались на встрече. У Азербайджана и России есть хорошие возможности для дальнейшего развития экономических взаимоотношений и изучать новые направления сотрудничества, поскольку сегодня экологическая политика ставится во главе международных экономических приоритетов и региональных проектов", - отметил он.

Американский эксперт призвал недавно сформировавшееся правительство Армении проявить большую готовность к тому, чтобы Армения присоединилась к проектам экономической интеграции, которые принесут пользу ее народу, а также обеспечат мир и региональную стабильность.

"Власти в Армении должны как можно скорее передать Азербайджану оставшиеся карты минных полей, иллюстрирующих расположение противотанковых и противопехотных мин. Руководство Армении должно отказаться от идеологии фашизма и перестать намеренно загрязнять ресурсы пресной воды, текущие с Армении на территорию Азербайджана", - перечислил эксперт.

Наш собеседник подчеркнул, что Карабах был, есть и будет в составе Азербайджана, и армянам, настроенным на реваншизм, следует забыть о нем.

"Азербайджанская армия становится еще сильнее благодаря замечательному лидерству и стратегическому видению Президента Ильхама Алиева, который демонстрирует миру экономические выгоды освобождения оккупированных территорий. Деоккупация Карабаха способствует дальнейшему процветанию на европейском континенте и в Азии, а также создает новые возможности в экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией", - заявил он.

Тейс считает, что роль России имеет основополагающее значение в процессе консолидации экономической интеграции Карабаха в рамках суверенной и полной юрисдикции Азербайджана.

"Открытие Зангезурского коридора является принципиальным вопросом для Азербайджана, поскольку с ним связана полная интеграция и территориально-сухопутная связь между Нахчыванской Автономной Республикой и материковой частью Азербайджана. Президент Владимир Путин заинтересован в укреплении Азербайджана, поскольку видит в нем надежного и дружелюбного соседа. Исходя из этого, Россия приветствует дальнейшую интеграцию недавно освобожденных регионов Азербайджана со стороны доблестных солдат Вооруженных сил Азербайджана в сентябре - ноябре 2020 года", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов