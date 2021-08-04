Огненный кошмар для Турции приближается к концу. По информации Управления лесного хозяйства Турции в период с 28 июля по 4 августа локализованы 160 из 174 очагов лесных пожаров. Борьба с оставшимися очагами возгорания в шести провинциях продолжается. В целом пожары были зафиксированы в 39 провинций Турции...

Несколько дней лесные пожары в курортных зонах Турции были основными в лентах новостей большинства мировых СМИ. Новостями о происходящем были заполнены социальные сети, тысячи комментариев сопровождали каждый пост о пожарах. Многие люди в разных странах сочувствовали и держали кулаки за турецкий народ, который боролся с огнем. Но к ним не относятся наши армянские соседи, которые за эти дни полностью дезавуировались, показав свое истинное и очень некрасивое лицо.

Конечно, все понимали, что беда Турции не встретит сочувствия в армянском обществе, пылающем ненавистью к туркам и азербайджанцам. Но что радость армян приобретет такие масштабы, даже мы, немало зла повидавшие от соседей, не ожидали. Ликование армянских пользователей превзошло все ожидания. Кажется, каждый житель Армении и диаспоры поспешил отметиться поздравлениями и проклятиями, воплями торжества и потрясанием крестом. Вообще, эти несколько дней очень выпукло прорисовали собирательный образ армянского общества, несчастного в своей ненависти и не понимающего, насколько оно несчастно.

Ненависть очень плохой стимул, а именно на ней держится армянская национальная идея и само государство под названием Армения. Ненавистью пропитана у наших соседей даже вера в Бога, которому они приписывают уничтожение турецких курортов. Насколько по-христиански звучит ликование армян по поводу бедствия в Турции? С этим вопросом мы обратились к пресс-секретарю Бакинской и Азербайджанской епархии, Протоиерею Константину Поминову, который сказал следующее:

"Радоваться чужой беде - это постыдный поступок. Радоваться этому могут только подлые люди. Беда может войти в любой дом. Армяне пусть вспомнят, когда у них было землетрясение в Спитаке, ни Азербайджан, ни Турция не радовались, а оказывали помощь, отправляли спасателей.

В Турции страдают не только турки, мусульмане, но и тысячи христиан - как жителей страны, так и туристов, россиян, приехавших отдохнуть на турецкие курорты. Получается, христиане-армяне радуются и их беде? Это еще раз показывает, чего стоят заявления армян о том, что именно они являются "истинными христианами". Что же вы радуетесь чужой беде, когда ваши же братья-христиане из России, Европы мучаются и подвергаются опасности из-за пожаров? Кроме того, в тех же Бодруме и Мармарисе проживает немало этнических христиан - греков.

Я не знаю, как можно это злорадство объяснить. Но Бог все видит. Тот, кто ликует сегодня по поводу беды турецкого народа, пусть не радуется. Господь в любой момент может сменить милость на гнев, и несчастье посетит тех, кто смеются над чужой бедой".

Протоиерей Константин не зря вспомнил о спитакском землетрясении 1988 года. Хотя к тому времени Азербайджан уже приютил десятки тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении с земель своих предков, хотя уже были жертвы этнических чисток, начатых армянскими погромщиками, азербайджанские власти инициировали формирование строительного отряда для ликвидации последствий землетрясения, возглавляемого заслуженным строителем Азербайджана Эмилем Ахундовым. В группу вошли около 200 человек. В недельный срок в Армению был направлен железнодорожный состав из 25 вагонов, в которых находился личный состав, а также "оборудование - экскаваторы, бульдозеры, краны. Как можно узнать из сообщений СМИ, в первые же дни после землетрясения Госкомнефтепродукт АзССР отправил в Армению свыше 25 тысяч тонн топлива, 880 тонн твердого и жидкого битума, около 40 тыс. тонн мазута, 330 тыс. тонн смазочного масла, 15 АЗС, свыше 120 большегрузных и специальных автомобилей, 46 автокранов, бульдозеры, экскаваторы. Это значит, что к разбору завалов и спасению выживших имела прямое отношение техника, присланная из Баку.

Но в благодарность за добро в Армении при странных обстоятельствах под Ленинаканом разбился летевший из Тулы через Баку Ил-76 со спасателями-азербайджанцами. Погибли более 70 человек. А в ереванском аэропорту почему-то потерпел катастрофу югославский самолет с медикаментами, летевший на помощь через Турцию. В обоих случаях причиной управляемой катастрофы стало то, что борты летели в Армению через Азербайджан и через Турцию. Это был для них роковой фактор - они были восприняты армянами как азербайджанский и турецкий и уничтожены. Не важно, сбиты или подведены под катастрофу диспетчерами - это ничего не меняет. В тот период в Армению прибывали десятки воздушных судов из разных стран, но разбились только эти два.

Напоминаем мы об этом не для пробуждения совести или чувства благодарности у наших соседей - они в принципе не знают о существовании таких категорий. Мы напоминаем об этом только для того, чтобы донести простую истину - в любой ситуации надо оставаться человеком.

Лейла Таривердиева