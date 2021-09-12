Иран создавал препятствия для сотрудничества до подписания Каспийской конвенции

На днях Иран объявил об открытии в своем секторе Каспия крупного газового месторождения, названного Чалус - от названия города, расположенного рядом на побережье.

Новость наделала много шума. На востоке и западе уже анализируют представленные директором национальной нефтегазовой цифры. Если верить последним, месторождение грандиозное и рассчитывает Иран в будущем проекте на деньги России и Китая. Если все пойдет так, как заявляет иранская сторона, то это будет для Ирана в своем роде историческим шагом, потому что он единственным из прикаспийских стран пока что не добывает нефть и газ на Каспии. Заторможенные работы на месторождении Сардар-Чангал не в счет. До сих пор иранцам хватало Южного Парса - масштабного месторождения в иранском секторе Персидского залива, разрабатываемого посредством консорциумов с западными компаниями. В случае с Чулусом, по всей видимости, запад останется не у дел, а бразды правления запасами газа, а через них и самим Ираном, по мнению аналитиков, возьмут на себя державы восточные.

Об этом говорить пока рано. Но стоит напомнить, что реальная добыча углеводородов могла открыться для Ирана еще в 2018 году, когда в ходе визита в Баку тогдашнего президента ИРИ Хасана Роухани был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке блоков на Каспийском море. Название месторождений не уточнялось, однако всем было ясно, что речь идет о блоке Араз-Алов-Шарг. Иран тогда мог впервые стать участником сотрудничества в сфере энергоресурсов Каспия.

"Если бы вместо конфронтации с Азербайджаном Иран отказался от своих претензий и пошел на предложение азербайджанской стороны, предлагавшей иранцам долю в совместном проекте, конечно, можно было бы начать работы на этом блоке, привлечь иностранные инвестиции, и ситуация в этой части Каспия была бы иной. Это было бы взаимовыгодное и равноправное сотрудничество. Причины поведения Ирана в вопросе "спорных" месторождений были ясны с первого дня. Это были не экономические, а чисто политические причины. Проблема была создана фактически из ничего с целью использовать ее для торга в каких-то других вопросах. Иран, находившийся под американскими санкциями, также не хотел, чтобы западные компании еще шире развернулись на Каспии. Азербайджан предлагал тогда Ирану различные варианты для сотрудничества, но Тегеран отказался", - сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Почему Азербайджану удалось договориться с Туркменистаном и успешно согласовать сотрудничество по пограничному месторождению "Достлуг", а договоренности с Ираном, обсуждавшиеся намного раньше, еще до Каспийской конвенции, так и не состоялись?

Отвечая на этот вопрос, Ильхам Шабан отметил, что Иран с самого начала в вопросе раздела Каспия придерживался принципа 20-процентной доли. При разделе на равные доли одна структура месторождения Араз-Авол-Шарг, и то не полностью, попала бы в иранский сектор, в связи чем Иран заявлял о спорности данного месторождения. Чтобы не обострять ситуацию, Азербайджан прекратил разведочные работы на блоке.

В августе 2018 года на саммите в Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия, согласно которой стороны, в том числе иранская, договорились о разделе моря по модифицированной срединной линии.

"В результате подписания Каспийской конвенции и согласования сторонами раздела моря по срединной линии, данное месторождение полностью оказалось в секторе, отведенном Азербайджану, и больше не является спорным. Иран к Араз-Алов-Шарг уже не имеет никакого отношения, и на сегодня между нашими странами никаких спорных месторождений нет.

А почему мы до сих пор так и не начали разработку блока? Причин несколько. Во-первых, контракт на разработку давно аннулирован. Во-вторых, это глубоководная часть Каспия, глубина здесь до 800 метров. Сегодня в мире в целом интерес к разведке глубоководных углеводородных месторождений постепенно падает. Охотнее всего компании вкладывались в разведку в 2005-2015 годах. В тот период были открыты глубоководные месторождения в водах Мозамбика, в бразильском шельфе, в Северном море, Мексиканском заливе, Средиземном море. Разработка там уже началась, и в наше непростое время вкладывать миллиарды в новый проект никто не спешит", - отметил глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Что касается Чалус, то, по мнению Шабана, здесь больше политики, чем газа. Новость об обнаружении месторождения, способного обеспечить 20 процентов потребностей Европы в голубом топливе, конечно, звучит красиво, но, как считает азербайджанский эксперт, недостаточно достоверно.

Наш собеседник также не согласен с мнением некоторых российских комментаторов, намекающих на возможность "спасения" Южного газового коридора за счет иранского газа с Чалус.

"Южный газовый коридор не нуждается в спасении. Функционирование ЮГК на сегодня выше всяких похвал. Если брать чисто европейский сегмент - ТАР, то по прогнозам должно было быть транспортировано 5 млрд. кубометров газа. Но по итогам первого полугодия мы видим, что этот план перевыполнен. До конца года Европа получит из Азербайджана минимум 7,5 млрд. кубометров, что означает наполненность трубопровода на 75 процентов. А в следующем году ожидаем уже выхода на 100-процентную проектную мощность. Таким развитием проекта можно только гордиться. Успех ЮГК выгоден и акционерам, и потребителям", - подчеркнул азербайджанский эксперт, добавив, что ЮГК это большая тема и ближе и о ней стоит поговорить отдельно.

Лейла Таривердиева