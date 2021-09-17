Симеон Дьянков как винтик в машине давления на Азербайджан: кому не дают покоя успехи нашей страны?

Эта новость интересна и показательна по многим причинам. Итак, Всемирный банк приостановил публикацию своего традиционного ежегодного отчета Doing Business, в котором оценивается состояние бизнес-среды в различных странах, и заявил, что он не будет составляться в будущем. По данным Forbes, причиной скандала стало расследование, проведенное американской юридической фирмой WilmerHale.

Оно было опубликовано 15 сентября. Отмечается, что эту фирму для проведения расследования нанял Международный банк реконструкции и развития, входящий в группу Всемирного банка. Причиной послужили подозрения, что менеджеры банка редактировали рейтинг Doing Business, который является одним из важнейших индикаторов реформ, особенно в развивающихся странах.

Детективы компании проанализировали около 5 миллионов документов, в том числе внутреннюю переписку сотрудников банка, и собрали устные заявления. Пришли к выводу - сотрудники Всемирного банка искусственно изменили показатели Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана на 2018 и 2020 годы.

Говоря конкретно по нашей стране стало известно и доказано, что отчет Doing Business по Азербайджану на 2020 год, по поручению Симеона Дьянкова, не учитывает три реформы, осуществленные страной. А кто такой этот Симеон Дьянков? Это болгарский экономист, один из авторов концепции отчета Doing Business, в 2017-2019 годах был топ-менеджером Всемирного банка.

И тут надо более широко рассказать о том, кто такой Симеон Дьянков. Он ставится в один ряд с Лешеком Бальцеровичем, Вацлавом Клаусом и Мартом Лааром в качестве архитекторов посткоммунистической перестройки экономики. С 2004 по 2009 год он был заместителем редактора журнала Journal of Comparative Economics. Кроме того, он был главным экономистом вице-президента по финансам и частному сектору Всемирного банка.

С 2009 по 2013 год он был заместителем премьер-министра и министром финансов Болгарии в правительстве Бойко Борисова. В 2017-2018 годах он руководил Докладом о мировом развитии в Всемирном банке. В 2019 году Симеон Дьянков был директором по экономике развития Всемирного банка. Он один из авторов концепции отчета Doing Business, в 2017-2019 годах был топ-менеджером Всемирного банка.

То есть, перед нами человек, который давно уже позиционирует, как непререкаемый авторитет в мире оценки состояния дел в мировой экономики. И что в итоге? А в итоге оказывается, что этот персонаж, регалии которого должны быть гарантией его честности, порядочности и беспристрастности, оказывается руководствуется сугубо личностными, предвзятыми, бесчестными подходами.

Сотрудники ВБ рассказали детективам WilmerHale, что Дьянков враждебно настроен по отношению к Азербайджану потому, что ... не верил в правдивость данных по нашей стране. Он решил "заморозить" признание некоторых реформ в Азербайджане, несмотря на возражения команды Doing Business. Одним словом, Дьянков лично дал указание не признавать реформы Азербайджана.

Это -доказанный факт. То есть, имеется пример того, как в авторитарном, диктаторском порядке, исходя из каких-то фобий, предрассудков либо ввиду коррумпированности или политической ангажированности отдельно взятого персонажа, лживую, извращенную информацию по целой стране дает Всемирный Банк, в своем ежегодном отчете.

Говоря еще более конкретно, в результате предвзятости Симеона Дьянкова, в отчете за 2020 год рейтинг Азербайджана опустился - до 35-го места. Хотя, в отчете Doing Business-2019 Азербайджан поднялся на 32 пункта и занял 25-е место среди 190 стран. Да, Всемирный банк приостановил публикацию своего традиционного ежегодного отчета Doing Business. "Мы будем работать над новыми подходами к оценке делового и инвестиционного климата в будущем", - говорится в сообщении ВБ.

Эй, ребята, а где извинения перед Азербайджаном? Где признание того, что Симеон Дьянков оболгал нашу страну? Где расследования причин, побудивших его врать, не краснея про Азербайджан? Я хочу увидеть все это. Я хочу увидеть, как за преступление последует наказание. Потому, что мы имеем дело с доказанным фактом нанесения преднамеренного ущерба нашему государству в сотни миллионов долларов.

Да, многие крупнейшие инвесторы, оценивая перспективы своего сотрудничества с той или иной страной, ориентировались в том числе, причем в очень немалой степени, на отчеты ВБ и, в частности, на данные Doing Business. И предстоит теперь выяснить, сколь огромной прибыли недосчитался Азербайджан, потому что Симеон Дьянков был предвзят по отношению к нашему государству. Подсчитать и наказать виновного. Потому, что любое ненаказанное преступление- гарантия новых преступлений.

А еще потому, что речь идет о доверии. Азербайджан на протяжении 28 лет тесно сотрудничает со Всемирным банком, который является важным мировым институтом развития. Наша страна всегда была честна в этих отношениях. И ВБ, в ответ, поддерживал проводимые в нашей стране широкомасштабные реформы. Но, как видим, фактор личной предвзятости отдельного персонажа может поставить под сомнение доверие между Азербайджаном и ВБ. И чтобы этого не было, Дьянков должен понести самое жесткое наказание.

Идя от обратного, можно предположить, что честная и непредвзятая оценка Азербайджана, помогла бы нашей стране подняться в отчете Doing Business выше, чем 2019 году. А это - новые и новые сотни миллионов иностранных инвестиций для нашей страны. Которых мы недополучили по вине лично Дьянкова. Так что, Азербайджан вправе требовать наказания данного персонажа, который уже доказал, что все эти громкие регалии "всемирно признанного эксперта" являются пустым звуком. Ибо перед нами пример того, как один из таковых использует свое положение для борьбы с отдельно взятой страной, а не для справедливого и беспристрастного анализа реалий.

Помимо этого, сам по себе данный скандал заставляет задуматься о том, что есть определенные могущественные силы, продвигающие таких персонажей, как Дьянков. Они, вполне возможно, крайне ревностно относятся к любым экономическим, политическим и военным успехам Азербайджана. Напомним, что в отчете Doing Business 2019 Азербайджан был оценен как "одна из 10 самых реформируемых стран мира". Несложно понять, что такой успех нашей страны мог быть крайне ревностно воспринят этими силами.

И тогда за дело взялся Дьянков. Впрочем, чему мы удивляемся, если целый президент Франции распространял фейки про Азербайджан в ходе 44-дневной войны, а все мировое сообщество почти три десятка лет молча наблюдало за оккупацией наших земель со стороны Армении, а некоторые государства требовали давления... на нашу страну, то есть на жертву агрессии?! Перед нами всего лишь очередной пример девальвации тех самых ценностей, следовать которым так настоятельно требуют от Азербайджана.

Акпер Гасанов