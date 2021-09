Громкий скандал во Всемирном банке как показатель двойных стандартов в отношении Азербайджана

Уже несколько дней, как ведущие мировые СМИ пишут о, возможно, крупнейшем в истории мировых финансовых институтов скандале. Речь идет о самом известном рейтинге деловой активности - Doing Business, основателем которого был Всемирный банк. Так, 16 сентября, Всемирный банк официально сообщил о прекращении составления и публикации рейтинга DB. Причина - манипуляции авторов отчета. Как оказалось, самый авторитетный рейтинг на протяжении последних 17 лет, который задумывался как некий приз, который получает страна за успехи в указанной сфере, и являлся следствием высоких темпов развития, оказался частично фикцией и был политически ангажированным.

О "приостановке" публикации рейтинга DB международная организация объявила еще в июне 2020 года. Тогда ВБ сослался (без подробностей) на "неточности" (irregularities) в рейтингах 2018 и 2020 годов из-за нарушений методологии DB и объявил об аудите пяти последних рейтингов. В прошлый четверг же наблюдательный совет ВБ сообщил о прекращении составления рейтинга и об итогах расследований. Расследование было поручено американской юридической компании WilmerHale. Детективы компании проанализировали около 5 миллионов документов, в том числе внутреннюю переписку сотрудников банка, и собрали устные заявления.

Что показало внутреннее расследование? Ключевой вывод - сотрудники Всемирного банка искусственно меняли показатели Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ и Азербайджана в рейтингах 2018 и 2020 годов. Самые сильные "искажающие корректировки" коснулись Китая - без них страна в рейтинге 2018 года заняла бы 85-ю позицию, а не 78-ю. Саудовская Аравия, в свою очередь, сместилась бы в DB-2020 лишь на одну позицию - с 62-го на 63-е место. Корректировка по ОАЭ оказалась незначительной и не привела к изменению позиции в рейтинге. Стоит особо отметить, что среди четырех стран, результаты которых не были должным образом отражены в отчете, только у Азербайджана показатели были искусственно занижены аж на 6 пунктов. Так, после внесения корректировок в отчет Doing Business, подготовленный по результатам аудиторских проверок, показатель Азербайджана вырос с 34 места, которое ему было изначально присуждено в DB-2020, до 28-го.

Сотрудники ВБ рассказали детективам WilmerHale, что один из авторов рейтинга DB Симеон Дянков (рейтинг DB основан на его совместной работе с экономистом Андреем Шлейфером и другими соавторами в 2002 году) был враждебно настроен по отношению к Азербайджану и не верил в правдивость данных по этой стране, поэтому произвольно отказался учитывать результаты ряда реформ в Азербайджане. Сам же он заявил, что решение "заморозить" признание некоторых реформ в Азербайджане, несмотря на возражения команды Doing Business, по его мнению, соответствовало некоему "Узбекистанскому протоколу" - "неписаному правилу, которое позволяло воздерживаться от подозрительных реформ".

Члены команды Doing Business заявили, что не знают об "Узбекистанском протоколе" как об утвержденном методологическом принципе. Менеджер Doing Business отметил, что данные по Узбекистану в прошлом рейтинге были "заморожены" коллективным решением с участием регионального директора, вице-президента по региону, исполнительного директора и других, а не единоличным решением руководства, как в случае с Азербайджаном. Дьянков лично дал указание не признавать реформы Азербайджана.

Налицо - двойные стандарты по отношению к экономическому развитию развивающихся стран со стороны международных финансовых институтов. И нынешний скандал, когда показатели развития азербайджанской экономики осознанно не были учтены экспертами-составителями рейтинга Doing Business, - яркое тому подтверждение.

Предвзятое отношение к Азербайджану, а также к другим развивающимся странам, проводящим независимую внешнюю экономическую политику, можно наблюдать не только со стороны Всемирного банка, но и со стороны многих мировых финансовых институтов. Поэтому скандал, связанный с подтасовкой данных в Doing Business, не стал чем-то из ряда вон выходящим.

Так же не стоит забывать, что США имеют существенное влияние на работу Всемирного банка. Известно, что у США особые отношения с крупными экспортерами нефти - Саудовской Аравией и ОАЭ. Поэтому и неточность в отношении этих двух стран составителями рейтинга была допущена с целью завышения имеющихся показателей. С Азербайджаном же отношения США, с одной стороны, развиваются по нарастающей, с другой - сказывается сильное политическое влияние армянского лобби, которое периодически пытается помешать развитию американо-азербайджанского сотрудничества. Поэтому не исключено, что в данном скандале с рейтингом Doing Business вполне мог иметь место и армянский след.

Отметим, что претензии к Doing Business, а особенно к практике "признания" или "непризнания" реформ и "согласования" с национальными правительствами изменений в данных, нарастали много лет - особой тайны во взаимодействии с командой Симеона Дянкова, который оказывал на нее давление, пользуясь служебным положением, не делалось. К рейтингу Doing Business и без злоупотреблений было много претензий. Одна из них - низкая оперативность: при составлении проходит несколько этапов сбора информации и опросов, поэтому в результате на выходе мы имеем ситуацию по состоянию на прошлый и позапрошлый годы. К тому же, в ряде случаев в отчетах Doing Business отражены мнения мировой прессы о предвзятом отношении к странам.

Стоит напомнить, что в 2018 году с громким скандалом покинул свой пост главный экономист Всемирного банка Пол Ромер. В интервью The Wall Street Journal Ромер заявил, что банк неоднократно менял методику рейтинга Doing Business, который измеряет благоприятность деловой среды в разных странах. По его мнению, это позволяло манипулировать информацией.

Подобное заявление экономиста сочли нарушением корпоративной этики. Тогда ряд экспертов был полностью согласен с Ромером, отметив, что Всемирный банк и Международный валютный фонд работают часто по политическим мотивам, выдают те или иные экономические заключения, руководствуясь совсем другими соображениями - политической лояльностью той или иной страны и руководства страны.

Напомним, что рейтинг Doing Business был разработан в 2003 г. и впервые обнародован в 2006 г. Он составляется на основе изменений законов и других нормативных документов, которые касаются различных этапов работы бизнеса. Внутри него отдельно определялись места по десяти параметрам: насколько легко открыть бизнес, зарегистрировать его, подключиться к энергоснабжению, насколько доступны кредиты, легко ли платить налоги, как защищены права инвесторов и др. - вплоть до того, сколько центов с вложенного доллара инвестор сможет вернуть, если проинвестированное им предприятие обанкротится.

Печально осознавать, что исследование, которое изначально должно было отражать реальную картину легкости ведения бизнеса в мире, очень быстро превратилось в протекционистский симулятор с элементами явного лоббизма и ангажированности. И после того, как в скандале оказался замешан человек, который по сути и придумал Doing Business, ВБ решил, что исправить репутацию рейтинга после произошедшего невозможно.

Судя по всему, Всемирный банк будет работать над новым подходом для оценки делового и инвестиционного климата, но когда появится очередной рейтинг и будет ли он публичным, не уточняется.

Подобные подтасовки и двойные стандарты по отношению к Азербайджану не стоит принимать близко к сердцу. Любой рейтинг, содержащий субъективные критерии и оценочные суждения составителей, может в той или иной степени лишь претендовать на объективность. Заранее зная критерии и показатели, которые оцениваются, можно относительно легко манипулировать, что, собственно, и произошло. Граждане нашей страны и без всяких рейтингов по повышающемуся уровню жизни способны оценить мощь растущей день ото дня экономики Азербайджана.

Талех Агавердиев