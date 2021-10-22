Запоздалая бравада о Гадруте вояки Оганяна

"После драки кулаками не машут". Этот перефразированный на русском языке вариант известной латинской пословицы "Clipeum post vulnera sumere" (дословно - Взяться за щит после ранения), наверняка, слышали многие. Многие, но, явно, не политические и общественные деятели в Армении, которые спустя почти год после завершения 44-дневной войны в Карабахе, в последнее время выступают с заявлениями о том, как надо было сделать, чтоб не проиграть.

В роли одного из таких критиков и советчиков решил выступить и бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, объявленный правоохранительными органами Азербайджанав в розыск по обвинению в геноциде. Этот военный преступник, который у себя на родине обвиняется в растрате $2 млн государственных денег и замешан во многих других коррупционных скандалах, в попытках лишний раз напомнить о себе, выброшенный на свалку истории, разразился довольно неоднозначной запоздалой бравадой.

Во время организованного инициативой "Правда для поколений" обсуждения 21 октября руководитель парламентской фракции "Армения", экс-министр обороны сначала заявил, что "в действительности, можно было сделать так, чтобы избежать войны". По его словам, в течение долгих лет предыдущие власти Армении якобы приобрели большой переговорный потенциал.

Далее он раскритиковал нынешние власти, отметив, что ничего не было сделано для мобилизации военных, для того, чтобы поставить на рельсы весь "военный потенциал", который, очевидно, сущестовал лишь в воображении Оганяна. Одиозный политик и бывший военный убежден, что победоносную азербайджанскую армию якобы можно было остановить "в горно-лесистых районах, на участке Гадрута", нужно было только провести "соответствующий анализ, произвести обмен опытом".

Заявление экс-министра обороны вызывает недоумение и ухмылку, как минимум, по двум причинам. Во-первых, весь так называемый "потенциал" же Армении заключался в затягивании мирных переговоров с целью сохранить статус-кво, сопровождающимся регулярными провокациями на линии фронта. Во-вторых, заявление о желании избежать войны и каком-то переговорном потенциале из уст человека, который возглавлял один из батальонов дислоцированного в Ханкенди 366-го гвардейского мотострелкового полка, непосредственно участвовавшего в оккупации азербайджанских земель и учиненном в Ходжалы зверском геноциде, звучит крайне лицемерно. Долгие годы жизни среди азербайджанцев не помешали в будущем бравому советского комбату, выпускнику Бакинского военного училища Оганяну обратить всю жестокость своего оружия против своих соотечественников в Карабахе. Советский офицер влился в ряды сепаратистской, а затем оккупационной армии, в ипостаси наемного офицера, отличившись крайней жестокостью - принял непосредственное участие в истреблении и изгнании мирных азербайджанцев. И теперь этот повинный в мучительной смерти сотен азербайджанских мирных жителей Сейран Оганян вдруг решил выступить с позиции пацифиста.

Впрочем, скорее всего, желание главы фракции "Армения" избежать войны связано вовсе не с внезапно проснувшейся миролюбивой сущностью. Очевидно, что Оганян не хотел бы, чтобы война с Азербайджаном началась, так как как никто другой был осведомлен о ее боеспособности и понимал, что у нее нет никаких шансов выстоять. Ведь именно он на пару со своим бывшим боевым товарищем, а по существу - соучастником в преступлениях против мира и человечности, экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, на протяжении долгих лет набивал карманы миллионами долларов за счет армии, превратив ее фактически в каторогу, в которой коррупция, нарушения человеческих прав на каждом шагу, изнасилования, унижения, суициды, носящие массовый характер, стали частью бытовой жизни и повседневных отношений. Оба на протяжении долгих лет в различные периоды занимали должность министра оборона страны, и, следовательно, во второй Карабахской войне "Железный кулак" нашей армии уничтожил в Карабахе именно армию Кочаряна-Саргсяна-Оганяна, так как у Никола Пашиняна просто не было времени для создания новой, принципиально отличавшейся от доставшейся ему в наследство, армянской армии. Но Оганян, ясное дело, никогда этого не признает. Ему выгоднее возлагать всю вину за поражение в нынешней войне на действующую армянскую власть.

Чтобы немного раскрыть сущность "бравого" генерала, стоит напомнить, что 19 февраля 2008 года военная хунта, сфальсифицировавшая президентские выборы, ради сохранения власти ужесточила режим ее управления. А 1 марта весь мир стал свидетелем расстрела мирных демонстрантов силовыми структурами после президентских выборов. И одну из главных ролей в этом кровавом деянии против своего же народа сыграл печально известный Сейран Оганян. Именно после этой кровавой расправы Оганян, занимавший на тот момент должность начальника Генерального штаба, получил в качестве поощрения должность министра обороны. Следует отметить, что наряду с другими военнослужащими, в кровавых мартовских событиях в Ереване участвовал и отпрыск экс-министра - Артур Сейранович Оганян, который тогда впервые запачкал руки в крови невинных армян, желающих восстановления законности и правопорядка, и который с легкой руки папаши впоследствие очень быстро дослужился до полковника.

Но вернемся к браваде бывшего главы оборонного ведомства. Он корит руководство Армении за проигранный Гадрут, но разве не он в прошлогодней войне возглавлял оборону города Шуша, а потом, согласно заявлению военнослужащих так называемой "армии" сепаратистов, позорно бежал, оставив своих солдат в засаде? Как человек, не сумевший удержать самый укрепленный и неприступный город Карабаха, может заявлять, что смог бы благодаря своему "ценному" опыту остановить доблестную азербайджанскую армию, которая пядь за пядью стремительно освобождала родные земли, в Гадруте? Звучит смешно.

Еще один факт, свидетельствующий не в пользу "выдающегося" таланта бывшего министра обороны в качестве военачальника - так называемая "линии Оганяна" на линии соприкосновения войск. Предаваясь эйфории от незаслуженных успехов в первой Карабахской войне (хотя в большей мере это были успехи ельцинских военачальников и наемников), Оганян проводил историческую параллель между своим "произведением искусства" со знаменитой в истории ХХ века линией Маннергейма - фортификационными сооружениями и оборонительными комплексами выдающегося финского маршала, главнокомандующего Карла Маннергейма. На протяжении долгих лет Оганян и команда убеждали армянское общество в мифической неприступности этой линии, внушали уверенность о наличии в Карабахе таких фортификационных сооружений, которую не сумеет преодолеть даже армия НАТО.

Однако, в 2016 году за считанные дни в краткосрочной апрельской войне азербайджанская армия буквально смяла и прорвала хваленую "линию Оганяна", освободила 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий, стратегически важную высоту Лелетепе, покрыв и имя Оганяна, и название его линии несмываемым позором. Тогда и рухнул тщательно создававшийся "карабахским кланом" миф о "непобедимости" армянской армии. Сейран Оганян и Серж Саргсян пытались скрыть сам факт поражения, а потом и его масштабы. За что были высмеяны и подвергнуты нещадной критике со стороны армянских же политиков и военных экспертов.Спустя полгода разочарованный в Оганяне, как и в его линиях, Саргсян отправил бессменного министра обороны в отставку, назначив на пост главы оборонного ведомства аппаратного клерка, бывшего своего помощника и однофамильца Вигена Саргсяна.

Ну, и напоследок, хотелось бы привести слова Оганяна, сказанные им 1 октября 2020 года. Экс-министр тогда заявил, что, увидев действия так называемой "армии арцаха" (вооруженные бандформирования сепаратистов в Карабахе - ред.), понял: необходимости в его помощи нет. Бравый вояка тогда с уверенностью заявлял, что ВС Азербайджана, желая за 2-3 дня продвинуться вглубь на 10-15 км и заставить пойти сепаратистов на уступки, уже использовали все виды вооружений, которые есть в их арсенале, и далее, благодаря действиям "доблестной" армянской армии им пройти не удастся, все закончится позиционными боями. Однако, история показала, как глубоко заблуждался "знаток" военного дела.

Сейран Оганян - уникальный пример того, как можно использовать поражение страны в войне с целью достижения собственных политических целей, при том, что он является одним из тех, кто идет во главе колонны лузеров-спекулянтов, лично внесших свой вклад в дело неизбежного поражения Армении в 44-дневной войне.

И после всего вышесказанного, после известного всем поражения армянской армии в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года, после неспособности Оганяна хоть как-то замедлить поражение армянской армии в ходе недавней войны, Сейрану Мушеговичу лучше сидеть и помалкивать. Весь его военный "талант" годится только на бутылочные баталии в парламенте, да и против безоружных мирных жителей.

Талех Агавердиев