Иран ищет пути примирения с Азербайджаном: Армения никого не интересует

"Иран и Азербайджан - две соседние мусульманские страны с общими ценностями. Отношения между двумя государствами и народами будут продолжаться на основе взаимного уважения".

Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Тот же Абдоллахиан ранее утверждал, что терпение Ирана не безгранично, Баку должен чуть ли не семь тысяч раз отмерить и один раз попросить Тегеран отрезать, прежде чем решится на какие-либо серьезные политические проекты на Южном Кавказе.

Официальный Тегеран, говоря языком блестящего и утонченного языка метафор персидской поэзии, "яростно говорил и беспощадно указывал" на то, что Азербайджан стал служить мировому сионизму и вообще, после второй Карабахской войны ни одна страна в регионе не имеет право редактировать границы.

Именно "редактировать" - так обозначили тегеранские политики и муллы процесс делимитации, а также демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Одним словом, исключительно ирредентистские претензии.

Баку же изначально не хотел и не желал обострения отношений с непредсказуемым южным соседом, заявляя о намерении не обрывать, а, наоборот, укреплять дружеские и добрососедские связи.

Но Тегеран шел на обострение, и многие политики, государственные деятели, известные представители масс-медиа как на Западе, так и на Востоке откровенно недоумевали - почему Иран, являющийся одной из немногих стран мира с преобладающим шиитским населением, при наличии такого количества объединяющих факторов с Азербайджаном, занимает гневную и откровенно деструктивную по отношению к Баку позицию? Почему Иран, проведя широкомасштабные учения вблизи южных границ Азербайджана, чередуя абсурдные заявления политиков, духовенства и генералов, пытался "проучить" Баку?

Хотя происходящие события были своеобразным эхом недавней войны в Карабахе, еще одним процессом, который на наших глазах кристализует формирование нового регионального порядка не только на Южном Кавказе, но и во всей Евразии.

Секрет Полишинеля в том, что военно-политическая и дипломатическая пикировка между Ираном и Азербайджаном стала еще одним из последствий 44-дневной Отечественной войны. Да, формальным поводом для эскалации напряжения между Баку и Тегераном стало задержание двух иранских дальнобойщиков, но реальные причины взаимного выпада кроются в силовом изменении регионального статус-кво и выстраивании нового баланса сил на Южном Кавказе.

Ведь 44-дневняя война уничтожила многолетнюю систему статус-кво в регионе, сохранявшуюся на протяжении 30 лет. По итогам войны Иран потерял несоизмеримо больше, чем получил, ибо усиление Турции и России уменьшило влияние Тегерана на региональные процессы. Тем более, что многочисленные якобы посреднические инициативы и усилия Тегерана в основном проигнорировали как Баку, так и Ереван.

Развертывание в Карабахе российской миротворческой миссии, расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества и освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации создали у политического истеблишмента Тегерана ложное и весьма опасное ощущение "окружения".

Иран ныне вынужден наблюдать за тем, как Россия консолидирует эксклюзивный контроль над Ереваном и армянскими политическими элитами, попутно обсуждая с Эрдоганом разного рода транспортно-логистические коридоры, которые больше выгоды принесут Анкаре, Баку и Москве, нежели Тегерану.

К примеру, тот же Зангезурский транспортный коридор, который может связать западные регионы Азербайджана с Нахчываном, является не чем иным, как прямым конкурентом иранскому проекту "Север-Юг".

Недавно Тегеран дал понять, что будет его развивать с Арменией, а Баку участвовать в транзитном маршруте не сможет. В планы Ирана абсолютно не входит выпадание из евразийской геоэкономической логистики и транспортных цепочек Закавказья, Центральной и Южной Азии, а именно такой риск и создала для Тегерана новая послевоенная реальность вокруг Карабаха.

Кроме того, взрыв национального сознания в Южном Азербайджане и активизация этнонационалистических чувств (которые в Тегеране с опаской наблюдали в прошлом году, во время Отечественной войны) и радикализация населения из-за социально-экономических проблем могут привести к росту широкомасштабного протестного потенциала, и в перспективе создать Ирану проблемы наподобие тех, что у него имеются с арабским меньшинством в Хузистане - еще одной иранской провинции, граничащей с Ираком и населенной, преимущественно, арабами.

Но Азербайджан и Иран неизменно находили способ смягчать острые углы через постоянный диалог.

Также стоит напомнить, что параллельно с началом соперничества за новый статус-кво на Южном Кавказе, Иран оказался втянут и в конкурентную борьбу за "послеамериканский" Афганистан. Уход оттуда американцев ознаменовал собой не только оглушительную и безоговорочную победу "Талибана", к которому Тегеран всегда относился с подозрением, граничащим с враждой, но и усилением Пакистана - еще одного соседа и геополитического конкурента Ирана.

Поэтому, нынешняя тегеранская игра мускулами против Азербайджана - это откровенные метания Ирана из-за складывающегося регионального порядка. Тегеран пытается нарисовать "красные линии" для соседей и демонстрирует готовность применить силу в случае, если кто-то переступит эти самые линии. Ибо Иран желает играть более значимую роль в региональных процессах, хочет, чтобы его замечали и с ним советовались относительно дальнейшего развития Южного Кавказа, особенно когда начнут формироваться новые реалии и архитектура безопасности в регионе.

Иран ныне всеми силами пытается выбить себе место в будущем новом региональном порядке Южного Кавказа, в котором он хочет стать стейкхолдером ситуации.

В этой схеме заявления тегеранских политиков о "дружеских и братских отношениях" между Ираном и Арменией могут оцениваться как изощренный гротеск в адрес армян.

Реалии заключаются в том, что Армения как государство никогда и никоим образом не интересовала Иран: нищая, до сих пор не сумевшая построить нормальную государственность и институты управления Армения Тегерану нужно была лишь как средство давления на Грузию и Азербайджан, а также в роли транзитного полустанка для отправления товаров на Запад и получения из-за бугра столь нужного ему оборудования. Уж как ни скрывай, а именно армянские фирмы были официальными получателями тегеранского "добра", которое складировалось в Ереване, а потом отправлялось в Иран.

Армяне же были в экстазе, бились в пароксизме. Как же - Иран провел масштабные учения "Завоеватели Хейбара", пригрозил Баку. Армянский сегмент соцсетей пестрели идиотскими откровениями "диванных экспертов" как из Армении, так и из России, фамилия коих оканчивалось на "ян". Они радовались, били в ладоши, визжали и кричали, что мол, смотрите, миллион пятьсот тысяч ракет из Ирана нацелены на Баку, иранские генералы уже корпят над направлениями удара по Азербайджану, иранские танки войдут в Карабах, и после всего этого не только Карабах, но и все территории Азербайджана вплоть до Куры будут отданы Армении.

Естественно, на блюдечке с голубой каемочкой.

Армяне в который раз за свою выдуманную историю окрылены, радостны и, топая ногами, ждут обещанных самим себе событий, то есть, масштабных военных действий между Ираном, Азербайджаном, Турцией, Пакистаном, Россией и, для массовки, с Афганистаном и НАТО, после чего они, естественно, как самая древняя и многострадальная нация, расширят свои границы от Черного до Каспийского моря, попутно прибрав к рукам бесхозные север Сирии, северо-запад Ирана, север Ирака, юг Грузии и остальное по мелочи.

Впавшие в эйфоричный маразм армяне, повторяя как мантру "джаан, ара, Иран с нами", верят своему бреду, при этом не удосужившись спросить самих себя: как, каким образом, с каких пор и почему Иран с ними?

Да, между Азербайджаном и Ираном отношения были обострены. Так армянам-то что с этого?

Пишет один из армян, не страдающий хаизмом головного мозга: "Сегодня обострились, завтра всё разрешится. Мы-то чему радуемся? Соседи между собой спорят-мирятся, мы радуемся, потом хватаемся за голову, мол, почему так случилось, что мы пострадали мы"

Он прав, армяне и Армения в очередной раз останутся на обочине исторических процессов, не получив абсолютно НИЧЕГО от сложившейся ситуации, и дело вовсе не в том, что в Ереване нет нормальной власти, что Армения лишена адекватной внешней политики и дипломатии. Нет, дело в образе и матрице мышления, увы, большинства армян с неизменным менталитетом приживальщика и прихлебателя с барского стола.

И уже несколько сотен лет менталитет не меняется.

Хотя меняется мир, геополитические реалии, регион, история, вызовы современности.

Армения ныне перед выбором: или поймет всю пагубность исторически проигрышной, ядовитой, нацеленной на самоуничтожение идеологии и попытается избавится от токсичного груза предшествующих лет, или продолжит свой путь над пропастью во лжи.

Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az специально для Day.Az