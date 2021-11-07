Азербайджан: из регионального лидера в глобального

Пока руководители Армении продолжают свои попытки перетянуть мировое общественное мнение на свою сторону, испуская вселенский плач по утраченным грезам о "Великой Армении", Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева уверенной поступью шагает по пути становления из регионального лидера в глобального.

Ярким примером этому стал VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который проходил в столице Азербайджана.

Этот форум стал важным событием глобального уровня, на котором ведущие мировые эксперты и политики обсуждали актуальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулось человечество в последнее время.

Само название этого мероприятия свидетельствует о том, что хотя окончание пандемии коронавируса пока еще не близко, но мир должен уже сейчас готовиться к новому этапу развития в постковидный период, а также разработать методику преодоления новых вызовов и эпидемий, с которыми может столкнуться человечество в ближайшем будущем.

Не случайно, что организатором форума выступил Международный центр Низами Гянджеви, который уже стал одним из важных влиятельных центров обсуждения и дискуссий современных международных политических и гуманитарных мировых проблем, объединяющий бывших глав государств, правительств, государственных деятелей и известных специалистов, экспертов, аналитиков многих стран мира.

Само мероприятие прошло под эгидой и содействием Президента Азербайджана, который уже стал признанным лидером глобального масштаба и является действующим главой Движения неприсоединения.

Особо стоит отметить и тот факт, что проведение такого широкомасштабного мероприятия в Баку проходило не в формате видеоконференции, а в очном порядке, свидетельствующее о том что организаторы и участники мероприятия признают эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Азербайджане под контролем и нет необходимости воздерживаться от проведения важных международных мероприятий, с участием значительного количества гостей, при безусловном соблюдении протоколов ВОЗ и установленных карантинных мер.

Безусловно, что последние геополитические изменения в регионе, связанные с победой Азербайджана во Второй Карабахской войне и окончанием застарелого конфликта, ещё больше подняли интерес к проведению данного мероприятия, так как возросший авторитет и влияние страны на мировой арене способствуют тому, что к мнению и позиции нового глобального лидера стали все больше прислушиваться при принятии важных решений мирового масштаба.

В работе VIII Глобального Бакинского форума принимали участие в гибридном формате (как в очном, так и в форме видеоконференции) почти 300 участников из 40 стран мира, один перечень которых вызывает глубокое уважение к данному мероприятию: бывшие президенты Болгарии, Латвии, Хорватии, Монтенегро, Эквадора, Румынии, Украины, Словении, Молдовы и других стран, бывшие премьер-министры Великобритании, Турции, Молдовы, Израиля, Бельгии и другие.

С приветствием к участникам мероприятия обратились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Папа Римский Франциск, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.

Такой уровень представительства и выступлений не мог не вызвать чувство зависти у соседней проигравшей страны, пресса которой сразу же бросилась обливать грязью Папу Римского Франциска за его обращение к участникам Бакинского форума, называя предателем идеалов христианства, ещё недавно превозносившая его как лидера христианского мира и друга Армении за решение открыть нунциатуру (дипломатическое представительство) в Ереване.

В ходе дебатов и выступлений участников форума были обсуждены вопросы нового мироустройства, которые находятся на повестке дня в послековидный период. Мнения большинства выступающих в ходе заседаний однозначно сошлись в том, что пандемия коронавируса изменила традиционные формы международных отношений, которые сложились в мире после окончания Второй мировой войны, что новые вызовы человечеству требуют изменений и больше координации совместных усилий в их преодолении.

Мир столкнулся сегодня не только со смертельной болезнью, которая практически привела к мировой изоляции из-за карантинных мир, но и то, что в будущем возможно появление других аналогичных заболеваний, к борьбе с которыми нужно готовиться всем странам уже сегодня, выделяя средства на исследования и профилактические меры.

Проблемы экологии, переход на зелёную энергетику, проблемы сохранения мировой экосистемы, борьба с изменениями климата стали ведущими темами выступлений участников мероприятия.

С большим вниманием участники форума выслушали приветственное выступление Президента Ильхама Алиева в ходе церемонии открытия мероприятия.

Глава Азербайджанского государства рассказал о проводимых в стране мероприятиях по борьбе с пандемией, сделав упор на то, какие меры были приняты правительством страны для преодоления последствий и ущерба как для экономики страны, так и в деле защиты жизни и охраны здоровья граждан.

Наряду со значительными средствами, выделенными на преодоление пандемии коронавируса для внутренних нужд, Азербайджан выделил 10 миллионов долларов ВОЗ и оказал непосредственную помощь 30 странам мира, приняв активное участие в международной кампании оказания помощи бедным и развивающимся странам.

По инициативе Президента Ильхама Алиева, в качестве Председателя Движения неприсоединения, была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённая проблемам борьбы с пандемией коронавируса, в ходе которой представители стран-участников обменялись мнениями и опытом по организации противоэпидемических мер.

Азербайджан выступает за доступность вакцин для всех жителей стран мира, в независимости от уровня дохода. Для этого необходимы совместные усилия развитых богатых стран, обладающих средствами и технологиями производства вакцин для того, чтобы обеспечить бедные страны. Ведь если не провести вакцинацию большинства жителей планеты, не удастся остановить эту новую чуму 21 века.

Как всегда, единственной страной, открыто выступившей против инициативы Азербайджана, оказалась Армения, которая даже потерпев поражение, продолжает свою деструктивную тюркофобскую кампанию против Азербайджана и Турции.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил роль Международного центра Низами Гянджеви в деле пропаганды гуманистских идей великого азербайджанского поэта и мыслителя, отметив тот факт, что 2021 год в Азербайджане был объявлен годом Низами Гянджеви и проведение данного мероприятия свидетельствует о том, что международная общественность придаёт большое значение претворению идей великого поэта и мыслителя в жизнь.

Президент Ильхам Алиев в своём выступлении особо подчеркнул произошедшие за последние годы геополитические изменения в регионе, связанные с окончанием конфликта и освобождением азербайджанских земель.

Отметив, что не смотря на наличие резолюций СБ ООН, решений ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и других международных организаций, Армения продолжала оккупировать азербайджанские территории, превратив в беженцев почти 1 миллион мирных жителей.

Мировое сообщество не смогло оказать необходимого давления на армянскую сторону, что вынудило Азербайджан воспользоваться закреплённым в статье 51 Устава ООН правом на самооборону и принудить агрессора к исполнению резолюций СБ ООН.

Азербайджан проявлял добрую волю, ведя мирные переговоры почти долгие 27 лет, однако армянская сторона имитировала переговорный процесс, пытаясь сохранить статус-кво, заморозив конфликт, постоянно провоцировала вооруженные столкновения на линии соприкосновения, а затем вообще открыто перешла к практической аннексии захваченных азербайджанских территорий.

Отсутствие прогресса в переговорном процессе, неспособность международных посредников решить вопрос мирным путём, а также агрессивные действия армянской стороны стали основными причинами возобновления боевых действий, о чем глава Азербайджанского государства предупреждал мировое сообщество последние годы.

Лишь потерпев сокрушительное поражение, потеряв почти 7000 военнослужащих в результате успешных действий доблестной Азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны, армянская сторона признала свое поражение и приняла условия капитуляции.

Освободив оккупированные территории, Азербайджан создал предпосылки для возвращения к местам постоянного проживания беженцев. Но то, что за время оккупации армянская сторона, применив тактику выжженной земли и заминировав значительную часть уничтоженных населенных пунктов и сельхозугодий, не дает возможность решить эту важную гуманитарную проблему немедленно.

Президент Ильхам Алиев рассказал, что мирное строительство, реабилитация ранее оккупированных земель и возвращение беженцев стали на сегодняшний день первоочередной задачей Азербайджана.

Уже сделано немало в этом направлении и в ближайшее время начнётся процесс возвращения всех беженцев домой. При восстановлении применяются самые передовые современные технологии, в том числе "зеленые".

Отмечая возросшую роль Азербайджана в регионе, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что освобождение оккупированных территорий и предлагаемое азербайджанской стороной открытие новых транспортных коридоров позволят региону Южного Кавказа стать важным мировым транспортным хабом на Евроазиатском субконтиненте.

Немаловажна роль Азербайджана в обеспечении европейской энергетической безопасности. Южный газовый коридор, который обеспечивает поставки природного газа Каспия в Европу, стал важным элементом обеспечения энергоносителями стран Южной Европы и Турции, что стало очевидно на фоне энергетического кризиса и роста цен на природный газ на мировых рынках. Газопроводы проектов TAP/TANAP позволяют доставлять значительные объёмы природного газа по доступным ценам.

Президент Ильхам Алиев ещё раз подтвердил приверженность Азербайджана к окончательному мирному урегулированию утихшего конфликта, отметив, что ожидает ответа армянской стороны на предложенные мирные инициативы, включая подписание мирного договора, демаркацию и делимитацию границы, интеграцию армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество.

Подводя итоги VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" можно с уверенностью сказать, что проведение столь представительного международного мероприятия в Азербайджане явилось очередным подтверждением той важной роли, которую играет Азербайджан на мировой арене.

Достижение Победы в Отечественной войне и завершение конфликта подтвердили правильность проводимого внешне- и внутриполитического курса Президента Ильхама Алиева, направленного на превращение Азербайджана из регионального лидера в одно из ведущих государств мира.

Основы этого были заложены еще на заре независимости Азербайджана Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который ещё тогда начал осуществлять процесс государственного строительства и реконструкции страны, буквально вытащив ее из пучины гражданской войны и хаоса.

Большинство участников форума в ходе выступлений в прениях на панелях признали возросшую роль Азербайджана в решении глобальных проблем. Также безоговорочно всеми участниками форума была признана победа Азербайджана во Второй Карабахской войне и восстановление территориальной целостности, что было оценено как торжество принципов справедливости и международного права.

Учитывая тот факт, что многие участники форума в своё время были руководителями ведущих европейских государств и не понаслышке знают о конфликте, то можно однозначно сказать, что международное признание Победы ещё раз нашло подтверждение, как бы не старалась армянская сторона, ставя под сомнение итоги завершившегося конфликта, аппелируя только к известным ей факторам.

Азербайджан, принимая самое активное участие в решении мировых и региональных проблем, становится государством, с мнением которого приходится считаться и уважать, что несомненно окажет свое непосредственное влияние на создание многополярного мира.

Пярвин Мирзазаде