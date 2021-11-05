VIII Глобальный Бакинский форум как отражение настоящих и будущих побед Азербайджана

То, что 4 ноября начал работу очередной Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19" под попечением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви - знаковое событие не только для нашей страны и, даже, Южного Кавказа. Это крайне своевременное, грандиозное по масштабам мероприятие для всего мира.

Ведь в его работе участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. Кроме того, к мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе, и в режиме онлайн, около 300 участников.

Плюс, Папа Римский Франциск обратился к участникам VIII Глобального Бакинского форума. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с пандемией, в том числе в рамках платформы Движения неприсоединения. И это правда, так как Азербайджан, действительно протянул руку помощи другим государствам, борющимся с .COVID-19.

Говоря языком сухих цифр, как председатель Движения неприсоединения наша страна оказала помощь более 30 государствам мира. И это, безусловно, достойно не только благодарности со стороны руководства ВОЗ, но и повышает авторитет нашей страны в мире. Азербайджан уже считается признанным политическим и экономическим лидером Южного Кавказа, а также пользуется громадным уважением в Движении неприсоединения, где наша страна председательствует.

В этой связи также замечу, что бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым зачитал послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам VIII Глобального Бакинского форума. Глава братской страны подчеркнул, что по итогам прошлогодней войны, Азербайджан вернул свои территории и тем самым прекратил многолетнюю несправедливость.

Наконец, в послании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к участникам VIII Глобального Бакинского форума говорится о том, что Соединенное Королевство приветствует растущую роль Азербайджана в международных вопросах, а также его поддержку в борьбе с использованием химического оружия и пресечении незаконного оборота наркотических средств, председательство в Движении неприсоединения и содействие, оказанное его военнослужащими в обеспечении безопасности Кабульского аэропорта во время недавней эвакуации.

Как видим, политики мирового масштаба, действующие и бывшие, говорят об одном и том же. Они подчеркивают, что Азербайджан является сильным, играющим все более существенную роль в глобальном масштабе государством, которое способно грамотно и успешно противостоять всем вызовам, стоящим перед нашей страной и человечеством.

Об Армении такого, ясное дело, никто и никогда не скажет. Это государство-лузер, которое проиграло 44-дневную войну, ставшую неизбежной по причине ранее звучавших максималистских и провокационных заявлений руководства данного государства. Которое до сих пор всячески тормозит принятие конкретных шагов на пути к установлению долгосрочного мира в регионе.И об этом, во всеуслышание, в присутствии большого числа ведущих политиков мира, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан выступил с рядом предложений к Армении - начать работу над мирным договором, так как мы намерены говорить о мире, а не о войне. Но к сожалению, это предложение пока осталось без ответа", - подчеркнул глава нашего государства, выступая на VIII Глобальном Бакинском форуме. Он уточнил, что Азербайджан также предложил начать процесс демаркации и делимитации границы с Арменией, чтобы обеспечить территориальную целостность двух стран.

То есть, с нашей стороны было продемонстрировано реальное и конкретное стремление к установлению атмосферы мира и стабильности в регионе. А чем отвечают в Армении? Там либо хранят молчание, либо вовсе делают провокационные заявление. К примеру, в тот самый день, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о важности начала работы над мирным договором, заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян заявил, что "армяне Карабаха не могут жить под контролем Азербайджана".

То есть, представитель официального Еревана сделал заявление, доказывающее неготовность Армении к осуществлению реальных шагов на пути к долгосрочному миру. А ведь альтернативой миру везде и всегда была и остается война. Как Азербайджан умеет воевать уже увидел весь мир. Наша армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продемонстрировала готовность и способность выполнять все поставленные перед ней задачи.

Наша страна показала и свою способность к потрясающему всех, видящих это чудо, восстановлению освобожденных территорий. Темпы возрождения территорий, которые совсем недавно были выжженной землей, напичканной минами, вызывают восторг у послов разных стран мира, у политиков, журналистов из различных государств мира.Они, как и все участники VIII Глобального Бакинского форума, признают , что во главе Азербайджана стоит один из самых успешных политических деятелей современности. Благодаря которому наша страна уже добилась и еще добьется грандиозных побед, реализации проектов, польза от которых будет всему нашему региону и аплодировать которым будут в столицах ведущих мировых государств мира.

Акпер Гасанов