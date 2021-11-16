44-дневная война доказала толерантность и единство азербайджанского общества

16 ноября в мире отмечается Международный день толерантности. Этот день был учрежден в 1995 году по случаю 50-летия ЮНЕСКО.

Азербайджан - одна из немногих стран, которые могут с полным правом назвать Международный день толерантности своим праздником. Он вернул заезженным и дискредитированным понятиям толерантности и мультикультуральности их истинное содержание. Они перестали быть инструментом политики, а превратились в естественную часть образа жизни азербайджанского народа. А под азербайджанским народом мы понимаем не только азербайджанских тюрков, но и населяющие страну десятки народов и этносов, представляющих различные культуры и конфессии.

Когда на международной арене говорилось о мультикультурализме и толерантности в Азербайджане, недруги и критики нашей страны подвергали эту истину сомнению, иронизировали и пытались доказывать обратное. Однако 44-дневная война положила конец этой демагогии. Она стала Отечественной для всех граждан Азербайджана, вне зависимости от нации и вероисповедания. Среди тысяч шехидов, ветеранов, воинов, награжденных орденами и медалями, можно увидеть имена не только азербайджанцев. Лезгины, талыши, авары, русские, евреи, представители других народов в этой войне имели только одну нацию - гражданин Азербайджана.

В дни войны вражеская пропаганда пыталась разыграть против нас религиозную карту, восстановив против Азербайджана христианский мир и азербайджанских христиан, в соцсетях и зарубежных СМИ звучали призывы к азербайджанским лезгинам и талышам не участвовать в "чужой войне". Но эти усилия не дали результатов, потому что азербайджанское общество веками формировалось в условиях толерантности и многоконфессиональности, что стало основой его прочности и непоколебимости перед лицом врага. Христиане, мусульмане, иудеи вместе освобождали оккупированные земли, вместе радовались победам и горевали о потерях. В день Победы все церкви Азербайджана звонили в колокола, в православных храмах и синагогах служились праздничные молебны и поминались шехиды. Все 44 дня войны в храмах всех конфессий молились за победу, за азербайджанскую армию, за главу государства и за скорейший мир. Никто не ждал этого, не требовал, это было естественное проявление единства общества, в котором никогда не было национальной и религиозной вражды.

Азербайджанская толерантность прошла этот экзамен и вышла в период 44-дневной войны на новый уровень.

"То, что сегодня в храмах всех конфессий по всему Азербайджану идут молебны за мир и победу, говорит о том, что мы едины. И мусульмане, и христиане, и иудеи - мы все единый народ. Да, у нас разные национальности, разное вероисповедание, но все мы как один стоим за наше государство, нашу Родину", - сказал тогда в интервью Day.Az пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии, Протоиерей Константин Поминов.

Осенью этого года мусульмане, христиане, иудеи вместе поминали День памяти шехидов и отмечали День Победы.

44-дневная Отечественная война стала демонстрацией единства и сплоченности азербайджанского общества, неопровержимым доказательством духа толерантности, которым пропитана национальная политика Азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что сила государства заключается в многонациональности, совместном сосуществовании представителей различных религий, культур и цивилизаций. Об этом же говорил в свое время Общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Взаимопонимание и терпимость к другой вере к другим взглядам на жизнь здесь существовали всегда. Испокон веков. Историки и аналитики отмечают, что Азербайджан исторически представлял собой уникальный пример мирного сосуществования многих народов и религиозных конфессий. Корни традиций толерантности уходят глубоко в историю. На азербайджанской земле когда-то нашли пристанище еврейские переселенцы, бежавшие из разграбленного Иудейского царства после взятия Иерусалима. Сюда же две тысячи лет назад бежали первые последователи христианства, заложившие основы для последующего становления здесь Албанской автокефальной церкви. С приходом сюда ислама ничего не изменилось - мусульмане уважительно и терпимо относились к последователям иудаизма, христианства и зороастризма. По ходу истории все народы, проживавшие на этой территории, кипели в общем котле, бились вместе на одних войнах, поддерживая друг друга, прошли сквозь века, в конце концов сформировавшись в единое общество, в общность людей, связанных узами братства и взаимопонимания. Поэтому, когда в 90-х враги пытались разорвать Азербайджан по национальному признаку, само общество встало против провокаторов, не пойдя на поводу у вражеской пропаганды. Сегодня, в эпоху соцсетей тоже можно наблюдать, как подобные поползновения растаптываются в зародыше самими представителями азербайджанских талышей, азербайджанских лезгин и азербайджанских русских.

Несмотря на то, что больший процент населения Азербайджана исповедует ислам, государство оказывает равную заботу о храмах всех конфессий. За счет государства ремонтируются, реставрируются и даже строятся новые храмы, гражданам всех вероисповеданий создаются условия для отправления обрядов и удовлетворения потребностей души. Помимо храмов, в Азербайджане свободно, без каких-либо препятствий функционируют и религиозные учебные заведения различных конфессий, которым Азербайджанское государство оказывает в рамках закона необходимую поддержку.

Немного цифр. По проведенным пару лет назад подсчетам, около 96 процентов населения Азербайджана составляют мусульмане, 4 процента - христиане, евреи, бахаисты, кришнаиты и представители других религий. Около 60-65 процентов мусульман страны относятся к шиитам, 35-40 процентов - к суннитам. Христиане Азербайджана принадлежат к православной, католической, лютеранской и протестантской церквям, есть также представители Албанской церкви. Большая часть христианского населения страны живет в Баку, Сумгайыте, Гяндже, в Гахском (грузинские православные), Исмаиллинском, Гедабекском, Гобустанском (молокане), Габалинском и Огузском районах (албаны-удины). Большинство католиков и лютеран живут в городе Баку. В свое время немцы-лютеране проживали также в Шамкире и Гейгеле, но были депортированы в годы Второй Мировой войны.

В 14 регионах Азербайджанской Республики преподаются русский, грузинский, иврит, талышский, аварский, удинский, лезгинский, тсахурский, хыналагский, курдский языки. Действуют культурные центры и другие общественные организации, ведется радио и телевещание, издаются книги и газеты.

Политика Азербайджанского государства основывается на принципах и нормах международного права, международных договорах, участником которых является Азербайджанская Республика, Конституции страны и других нормативно-правовых актах. Законодательство страны запрещает расовую дискриминацию и гарантирует равенство перед законом, независимо от расы, национальности, отношения к религии, языка, пола, происхождения, убеждений, политической и социальной принадлежности. Уголовный Кодекс предусматривает ответственность за совершение действий, направленных на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно действий, направленных на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой, социальной принадлежности, отношения к религии.

Важно подчеркнуть, что все эти требования соблюдаются, да и всегда соблюдались в азербайджанском обществе. И не из страха перед статьей закона, а по велению души и сердца. Поэтому сегодняшняя дата - Международный день толерантности, это праздник каждого из нас, кто понимает, что только через разнообразие проходит дорога к прогрессу.

Лейла Таривердиева

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.